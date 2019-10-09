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 ЮНЕСКО заслухає доповідь про ситуацію в окупованому Росією Криму

В ЮНЕСКО представлять доповідь про результати моніторингу ситуації в тимчасово окупованій Росією АР Крим.

Як повідомили у Постійному представництві України при ЮНЕСКО, це питання включено до порядку денного 207-ї сесії Виконавчої ради організації, яка розпочала роботу у середу у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до порядку денного, в ході роботи сесії буде представлено доповідь генерального директора ЮНЕСКО про стан виконання попередніх рішень Виконавчої ради "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)" у сферах компетенції Організації (включно з переданими українською стороною інформаційним матеріалом та звітами інституційних партнерів ЮНЕСКО)", - повідомили у посольстві.

За підсумками розгляду планується ухвалення рішення Виконради, яким на гендиректора ЮНЕСКО покладається подальше звітування про ситуацію на окупованому півострові.

Виконавча рада є одним із трьох конституційних органів ЮНЕСКО, інші – Генеральна конференція та Секретаріат. До її складу входять 58 держав-членів, які мають чотирирічний термін повноважень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153071
 
 
 Топ коментарі
 
«10 жовтня о 10-й розпочнеться прес-марафон з Монікою Зеленскі…
Відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.» це, мля, крутіш у сто разів, чим пряма лінія хуйла!
Ми побачимо наркотичну ломку наживо.
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Головне зайняти посаду в ЮНЕСКО, а далі висока зарплата і ніякої роботи🧐
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Единственная международная организация, которая все еще озабочена вопросами Крыма - Юнеско. 73% украинцев показали всему Миру, что тема Крыма закрыта.
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«10 жовтня о 10-й розпочнеться прес-марафон з Монікою Зеленскі…
Відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.» це, мля, крутіш у сто разів, чим пряма лінія *****!
Ми побачимо наркотичну ломку наживо.
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та де там - через півгодини прийде синочок і скаже: "папа! сдєлай мнє пісталєтік!", і Зє!біл дрогнєт, бо токо син на нєго может давіть
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еще одна бесполезная организация, от отчётов которой ничего не зависит.
"По итогам рассмотрения планируется принятие решения Исполнительного совета, которым на гендиректора ЮНЕСКО возлагается дальнейшая отчетность о ситуации на оккупированном полуострове".
"дальнейшая отчетность" это всё, что они делают
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Головне зайняти посаду в ЮНЕСКО, а далі висока зарплата і ніякої роботи🧐
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Не, та делегация ООН, которую на днях не пустили в Крым. Те расскажут всьо!
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Там в Крымнаше кацапы расскажут товарищам из ЮНЕСКО всю правду-матку. И смех и грех, хоть смейся чоч плач.
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Доповідь буде схвальною для москалів.
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скаржитимуця шо Україна морить Крим засухою, а кремль самовіддано бореця за життя кримчан, рятуючи від тих спраги
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"-Вот как вазьмьот,да как заслушаєт", - сміються кацапи, - Налівай,ваньша... ха-ха-ха....
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