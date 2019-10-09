 Кандидатура Шевцова не була затверджена через сумніви в його професіоналізмі, - Труба

Про це, як повідомляють Українські новини, Труба заявив під час нинішнього брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Одна з норм закону "Про державну службу" стосується надання керівнику установи організації або підприємства права приймати рішення про непризначення переможця-кандидата на посаду. Підставою для непризначення (Шевцова, - ред.) були можливі непрофесійні якості і моє внутрішнє переконання в непрофесіоналізмі того чи іншого кандидата", - заявив Труба.
Він також заявив, що з'ясує в інших правоохоронних органах наявність кримінальних проваджень стосовно Шевцова і наполягатиме на тому, щоб їх було передано в ДБР.
"Я сьогодні поцікавлюся, у кого таке кримінальне провадження, і буду спілкуватися з прокурором, щоб передав це провадження слідчим ДБР", - пообіцяв Роман Труба.
https://twitter.com/m170261m/status/1181896065324388352
Суд отказался выплатить 62 тыс. гривен и восстановить в должности подозревавшегося в государственной измене бывшего начальника управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова. це ти його захищаєш?
по-друге-значит новые лица с одного поля ягоды
Как всега ,чем ничтожнее натура ,тем больше себя возвеличивает.
клоун у власти профессиональный политик.? Курам на смех,весь этот треп зебеней.
Тоді труба бреше , як пес Сірко !
...хотя, это и не весело...
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Суд отказался выплатить 62 тыс. гривен и восстановить в должности подозревавшегося в государственной измене бывшего начальника управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова.І ОЦЕ захищають пальмомаслові шлюхи?????? Все ясно тоді....ЗЕ красава!!!!!
Конкурси, конкурсами, але рішення за керівником... От такі пироги...