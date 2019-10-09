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 Політика України
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Все про:Труба (152) ДБР (554)

 Кандидатура Шевцова не була затверджена через сумніви в його професіоналізмі, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не затвердив кандидатуру заступника голови ГУ Нацполіції Євгена Шевцова, який переміг у конкурсі на зайняття посади в ДБР, через сумніви в його професіоналізмі.

Про це, як повідомляють Українські новини, Труба заявив під час нинішнього брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з норм закону "Про державну службу" стосується надання керівнику установи організації або підприємства права приймати рішення про непризначення переможця-кандидата на посаду. Підставою для непризначення (Шевцова, - ред.) були можливі непрофесійні якості і моє внутрішнє переконання в непрофесіоналізмі того чи іншого кандидата", - заявив Труба.

Він також заявив, що з'ясує в інших правоохоронних органах наявність кримінальних проваджень стосовно Шевцова і наполягатиме на тому, щоб їх було передано в ДБР.

"Я сьогодні поцікавлюся, у кого таке кримінальне провадження, і буду спілкуватися з прокурором, щоб передав це провадження слідчим ДБР", - пообіцяв Роман Труба.

Також читайте: НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153067
 
 
 Топ коментарі
 
Татьяна Черновол разнесла в пух и прах сучку Портнова по фамилии Труба на его же пресс конференции .

https://twitter.com/m170261m/status/1181896065324388352
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"Возможные непрофессиональные качества" - обороты речи от "профессионала".
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Татьяна Черновол разнесла в пух и прах сучку Портнова по фамилии Труба на его же пресс конференции .

https://twitter.com/m170261m/status/1181896065324388352
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А тетянка не розказувала скіко лімонардів мальдівська шлюха в ********* загнала разом із свинарчуками? Ні? СтрАННО......
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Та не так і впух,скоріше в пАх(!),тай не рознесла а висмоктала.....але чмокала завзято! Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба - Цензор.НЕТ 7629
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"Возможные непрофессиональные качества" - обороты речи от "профессионала".
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"и мое внутреннее убеждение " - )))) - тоже железный аргумент)))
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"мое внутреннее убеждение", - дуже глибоко приховано в... Тут ваш варіант.
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э не...тут без вариантов... это его личное глубоко внутреннее убеждение )))
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шевцов не защищал антимайдан,значит не проявил себя профессионально)))
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Обвинявшийся в госизмене экс-начальник полиции Виннитчины Шевцов неудачно попытался восстановиться через суд
Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба - Цензор.НЕТ 3207Суд отказался выплатить 62 тыс. гривен и восстановить в должности подозревавшегося в государственной измене бывшего начальника управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова. Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба - Цензор.НЕТ 5840 це ти його захищаєш?
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по-перше,я никого не защищаю)) о трубе только вчера протрубили))
по-друге-значит новые лица с одного поля ягоды Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба - Цензор.НЕТ 5335
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Ой офигеть, среди таких " профессионалов" трудно быть непрофессионалом.
Как всега ,чем ничтожнее натура ,тем больше себя возвеличивает.
клоун у власти профессиональный политик.? Курам на смех,весь этот треп зебеней.
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Перемога в конкурсі та сумніви у професіоналізмі переможця.🐸 Ви зробили це разом, зебіли.
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Идеально по нашему. чистенько по хохлацки! Ну вчитайтесь народ. *В конкурсе победил---но сомнительные профессионалные навыки*! Ну браво хлопцы! Та 30 лет уже шары мнём. вынув руки из карманов!
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Зі слів цього труби - " Переможець конкурсу НЕПРОФЕСІОНАЛ ! " Вибачте - а що до конкурсу допускаються двірники і вони виграють конкурси на ПОСАДИ ?? Напевно ж ні !
Тоді труба бреше , як пес Сірко !
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Надо профиков по фамилии искать -- шо б была Труба и Крышка!
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🤣 Ми знаємо, що правильно говорити: твоя справа труба, а потім все накриється мідним тазом... Для чого та труба, яка не веде до каналізації...
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Беня, вас всех разденет, обует, растопырит и натянет! ...и всем городским автобусам, шо мимо мих окон проезжают -- будет смешно...
...хотя, это и не весело...
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А це у нього не вийде, бо перейдемо на вирощування картоплі особисто для себе😁
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Он не берёт картоплей! И даже борзыми щенками не берёт...*)
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Дикунська країна./ так не интеллигентно.Надо так: Коломойский и его слуги-п...... .
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Эта труба она такая мутная и Булькает по ней не чистая вода ,а навоз. Какое кпд этой гбр? Выхлоп-0,какие резонансные громкие дела раскрыты и доведены до суда? Зато уже прославилась сливом инфы запоребрик,тесным сотрудничеством с портновым и преследованием Порошенко,доколе эта хрень будет...?
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"ПроФФессионал" заговорил. Труба профи в одном-вылизывании портновской задницы.
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Обвинявшийся в госизмене экс-начальник полиции Виннитчины Шевцов неудачно попытался восстановиться через суд
Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба - Цензор.НЕТ 1890Суд отказался выплатить 62 тыс. гривен и восстановить в должности подозревавшегося в государственной измене бывшего начальника управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова.І ОЦЕ захищають пальмомаслові шлюхи?????? Все ясно тоді....ЗЕ красава!!!!!
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Це норма нового зу про держ службу...
Конкурси, конкурсами, але рішення за керівником... От такі пироги...
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а зачем тогда конкурс, если потом барчук может не назначить под надуманным предлогом
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