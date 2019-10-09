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Все про:Міністерство культури (165) Одеса (2125) звільнення (682) Ройтбурд (10)

 Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею прийнято без належних підстав, - Мінкульт

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) проаналізувало ситуацію довкола розірвання контракту з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом на підставі рішення Одеської обласної ради.

"Очевидно, рішення про звільнення відомого художника з обійманої посади було прийнято без належних підстав, суд може визнати його незаконним. Вважаємо, що це може стати основою для успішного оскарження А. Ройтбурдом рішення Одеської облради в судовому порядку", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МКМС.

Нагадаємо, 4 вересня Одеська обласна рада вирішила розірвати достроково договір з А. Ройтбурдом. За його звільнення проголосував 51 депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чомусь моє звільнення підтримали депутати, які раніше були проти, - Ройтбурд

Художник оскаржить рішення облради в Приморському районному суді Одеси.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський доручив юристам відомства проаналізувати рішення Одеської облради і з'ясувати, які були юридичні підстави для звільнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153064
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошої людини швидко позбулись.
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Разбейся ап-стену с разбегу, сепарок. Ройтбурд за Украину. Главное - он хороший организатор и менеджер
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Он слишком проукраинский как для Одессы, так для еврея в целом... Это сейчас, мягко говоря не приветствуется...
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А чем Ройтбурд хороший. Разве это не оскорбление украинской нации - его Шевченко с пейсами? Разве его картины половых органов не извращенный вкус? А та картина, которую он говном нарисовал и отнес в музей на выставку, что она там так воняла, что по запаху нашли - откуда вонь... Картины еврея Ройтбурда - позор еврейского народа и оскорбление всех украинцев.Как он может возглавлять музеи??? Сводите своих детей к его картине, написанной говном и послушаете какой Ройтбуд хороший... Покажите им картины половых органов и Шевченко с пейсами.
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Ройтбурд - говняный (пардон) художник, но проукраинский. Что сейчас гораздо важнее.
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Он слишком проукраинский как для Одессы, так для еврея в целом... Это сейчас, мягко говоря не приветствуется...
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Разбейся ап-стену с разбегу, сепарок. Ройтбурд за Украину. Главное - он хороший организатор и менеджер
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Оскорбление украинской нации - когда в облсовете заседают наглые москали типа туалетного утёнка, не скрывающие своей любви к баблу и узкому миру. И принимают АРХИважные для Одессы решения - не дороги построить, а неугодного им лично директора музея уволить. Нечем больше заняться, блин. Уроды проклятые, когда уже свалят на свою историческую родину в Сибирь или просто сдохнут. Доколе мы будем их терпеть.
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Ройтбурда не зря уволили. Там или воровство запланировал кто-то, или пристроить кого-то на теплое место.
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