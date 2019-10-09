 Дата наступного обміну полоненими з РФ буде відома після зустрічі "нормандської четвірки", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі журналісту проєкту "Радіо Свобода. Крим.Реалії ТВ".
За словами президента, українська сторона підготувала дві позиції з приводу обміну, але зараз спілкування з Росією з цього питання немає.
"Саме на нормандському форматі, були домовленості, стоятиме найголовніше питання - це обмін людей. Йдеться про два обміни: наші люди є як на території Росії, так і на окупованих територіях", - заявив глава держави.
кажуть фуйло не хоче зустрічатись.
він і так майже все отримав.
Запам*ятаю і використовуватиму.
- На встречу!
- На какую встречу? Вас пять минут назад уволили!
- На встречу ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!
https://www.youtube.com/watch?v=k0Wpw_aHV0g
Om TV
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Ты учился в России ?
Я не слежу особо что там говорит ******, знаю то что я написал про украинскую власть.
ну ты дошутишься владимир
мне в детстве обещала мать
я дошутился до высоких
престижных клоунских постов
https://nv.ua/ukraine/politics/pristayko-anonsiroval-masshtabnyy-obmen-plennymi-novosti-ukrainy-50046218.html
Путин поставил ему условие - подпиши формулу Штаймаера и отведи войска, и тогда я встречусь с тобой в норманском формате и отпущу часть пленных украинцев.
Время правления ЗЕ команды идет неумолимо...Зеленскому по-прежнему нечего предъявить украинцам.
Он обещал мир. Но мира ему не даст ни Путин, ни сепары (будут продолжатся обстрелы по линии фронта).
Он обещал борьбу с нищетой - но ему уже Богдан и олигархи объяснили, что экономика в полной жопе и делиться барышами олигархи не будут. Тарифы для населения будут и дальше повышаться и цены на товары расти.
ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс в свой рейтинг ЗЕ может получить только от очередного обмена пленными. Больше ему негде брать "успехов". На этом обмене пленными можно протянуть свой падающий рейтинг еще 2-3 месяца.
Шестёрка про четвёрку.
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Среда, 9 октября 2019, 16:50
Не просто так после не выдерживающего критики "расследования" The Insider на поверхность всплыл Андрей Деркач с обвинениями в адрес НАБУ и Петра Порошенко.
Итак, не успел я буквально этим утром опубликовать материал "Сомнительные импровизации The Insider или американско-украинский фронт" как после неоднозначного наброса от The Insider на арену вышел другой представитель гибридного информационного фронта, которого мы давно не имели "удовольствия" наблюдать.
Как известно, народный депутат Украины Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, согласно которым, первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет, якобы, предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.
При этом Андрей Деркач, потомственный "чекист" в третьем поколении (дед служил в НКВД, отец выкормлен в лонах КГБ), в рамках своего "наброса" делает акценты на вину Петра Порошенко в ухудшении двухсторонних отношений Украины и США, а так же возникшего скандала.
И знаете, эта синхронность наброса от фэсовского The Insider и всплытия на поверхность фэсовского Деркача говорит лишь об одном - Лубянка начала полномасштабную, ковровую бомбардировку как бывшего, так и нынешнего президентов Украины, с целью максимальной дискредитации нашей страны на информационном плацдарме.
В то время как через The Insider ФСБ слило не выдерживающий критики наброс из разряда: "Видите плечо? Это плечо мафиози Кислина с которым встречался Зеленский. Верьте - нам так сказали "источники", но который подхватили практически все СМИ, не дождавшись официальных заявлений Офиса президента (который данную встречу опроверг), Андрей Деркач, прожжённый "чекист" и адепт "русского мира" организует тут же, аккомпанементом, наброс уже на Порошенко.
В общем, складно получается. Аффилированные ФСБ расследователи мочат Зеленского, аффилированный ФСБ персонаж в Украине мочит Порошенко. И в то время как активная прослойка украинцев грызется из-за внутренних склок, взаимного недоверия и взаимных претензий, наш враг планомерно продолжает осуществлять информационные диверсии.
И как бы не получилось так, что в итоге, оба лагеря противостоящих сейчас друг другу не оказались в проигрыше, а вместе с ними и Украина. Задумайтесь об этом, на досуге. Пока этот досуг ещё имеет место быть.
И почему я не удивлен...?
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09.10.2019 г.
Произведена частичная ротация и увеличение численности л\с подразделений в/ч 74814. (205-й отдельной мотострелковой бригады. место постоянной дислокации - Буденовск, Ставропольского края, РФ). Количество л\с доведено до 1500 человек. Последнее пополнение - переброс л\с артиллерийско-ракетного дивизиона подразделения.
Через ж\д станцию Иловайск начали прибывать л\с и техника подразделений в/ч 59361 ВС РФ (120-й гв. артиллерийской бригады, мпд - Кемеровская область). Подразделение беспилотной разведки бригады перемещено в Донецк.
Оборудованные позиции в районе Светлодарска-Дебальцево занимают пока не идентифицированные нами подразделения регулярной армии РФ. Вероятней всего 76-й ДШД (Псков, РФ).
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Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
(это похоже на призрак коммунизма)))))
Так вот. Когда ответом на гундосо-перепуганное «зрада отменяется» по всей Украине полыхнули многотысячные Вече, в регионы отправились агитбригады. Министры разных министерств унд их замы. Рассказывать собравшимся о том, что формула Штайнмайера - это чуть ли не единственная возможность остановить войну (про победу никто и не вспоминает уже). Ведь перед возможной встречей в Нормандском формате нужно срочно сбить волну гнева. Не совсем, правда, получается задуманное. Не верят представителям агитбригад. Но они настойчивые. Ведь задача поставлена. Ну бы их, такие Вече. Всю картинку портят.
А там, особый статус на постоянной основе, народная милиция имени героев Сомали и прочие прелести… За что шестой год воюет Украина?.. Да кто уже вспомнит?!(ц)Алексей Петров
Охренительный дебил!
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-В Кремле усомнились в сроках «нормандской» встречи 16 октября из-за напряженного графика работы президента Путина. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
-Проведение встречи в рамках «нормандского формата» вряд ли будет возможно назначить на 16 октября из-за трудностей с графиком президента России Владимира Путина.
Об этом сообщил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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"...вряд ли будет возможно НАЗНАЧИТЬ.... - Россия "не при делах" но "назначает" - БЫТЬ или не БЫТЬ"нормандскому формату" а точнее 3-Мировой войне на континенте. А Европа, как и с Чехословакией в 1938 побоку. и толстые бюргеры очень этому рады. Ну-ну.
а предыдущий обмен состоялся только из-за Цемаха, которого раша сильно отдавать голландцам не хотела.
кстати, а корабли нам раша так и не вернула, только моряков.
как-то так получается, что мы им убийц отдаём, а они нам невиновных.
Нравственный инфантил во главе воюющего государства...
Зачем нужно в 2019 отводить свои войска. Когда линия фронта уже установилась. Когда война из активной стадии ушла. Когда годами - годами - армия вгрызалась в землю и строила укрепления. На которые потрачено бог знает сколько сил, бетона, денег и волонтеро-часов.
Нынешняя ситуация - это ОПТИМАЛЬНАЯ ситуация при данных исходных. И ничего лучше в данных условиях сделать нельзя.
Опухоль купирована, её разрастание остановлено, армия построена и сдерживает разрастание этой опухоли, на остальной территории Украины строится экономика и суверенное государство, чтобы со временем, когда придет момент...
Купировали, остановили развитие болезни - всё, ждем.
Не допуская никаких поблажек агрессору. Не ведя с ним никаких переговоров по поводу статусов оккупированных земель. Никогда не отказываясь от суверенитета над ними. Везде и всегда напоминая - это наши оккупированные земли. Ежегодно, ежемесячно, ежедневно, работая над усилением санкций.
И в своем желании "боже, какие мы **уенные" новая власть начинает в буквальном смысле исполнять ту филькину грамоту, которая подписывалась только с одной целью - затянуть время и остановить танковые колонны, потому что останавливать тогда их было больше нечем. И исполнять которые никто не собирался.
В приличных обществах это называется "военная хитрость", на военном языке это называется "на**али" - выиграли время, сохранили территории, построили армию, обучили, вооружили, укрепились, зарылись, научились воевать и давать отпор превосходящему противнику - но нет, приходит Боже Какой Я **уенный - и начинает выполнять филькину грамоту всерьез.
Всерьез, Карл.
У меня только один вопрос - зачем?
Ну вот зачем вам сдались эти выборы на Донбассе?
Вам без них что сейчас, свищ на шее выскочит?
Откуда вообще взялась эта цель - провести выборы на Донбассе?
Чтобы что?
Повысить коэффициент мудаков в Раде до вообще запредельных значений?
Или что?
Вот эти цели, которые вы себе сейчас ставите - развести, прекратить стрелять, интегрировать, построить мосты, запустить сообщения - они нафиг сейчас не нужны. Реальность такова, что в любой войне после какого-то определенного времени - а пять лет совершенно точно подпадает под понятие "определенного времени" - про "людей по ту сторону линии разграничения" можете забыть. Они теперь живут в другой реальности. "Вернуть" вы их уже не сможете в принципе. Все, кто хотел, уже сами вернулись. Возвращать вы будете территориальный суверенитет, а не людей.
А вам бы лучше продолжать армию строить, в землю зарываться и свое общество обучать и мотивировать, чтобы, когда придет время...