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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3093) обмін (529) Росія (20136) полонені (564)

 Дата наступного обміну полоненими з РФ буде відома після зустрічі "нормандської четвірки", - Зеленський

Дата нового обміну полоненими між Україною і РФ стане відома після саміту в нормандському форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі журналісту проєкту "Радіо Свобода. Крим.Реалії ТВ".

За словами президента, українська сторона підготувала дві позиції з приводу обміну, але зараз спілкування з Росією з цього питання немає.

"Саме на нормандському форматі, були домовленості, стоятиме найголовніше питання - це обмін людей. Йдеться про два обміни: наші люди є як на території Росії, так і на окупованих територіях", - заявив глава держави.

Читайте також: Сьогодні очікується обмін затриманими між Україною та Білоруссю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153057
 
   
 Топ коментарі
 
а коли відбудеться зустріч самої четвірки ?
кажуть фуйло не хоче зустрічатись.
він і так майже все отримав.
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73% населення України, - найщасливіші люди у світі. У вас ніколи не буде раку мозку...
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То шо Петя не давал - разведение войск в одностороннем порядке, формулу капитуляции, восстановление торговли с сепарами в дыре, планы ЗЕбилов начать выплату пенсий лугандонцам, сепаров на всех ключевых должностях в Украине, ну и там ещё по мелочам...Теперь лохов можно и послать..
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а коли відбудеться зустріч самої четвірки ?
кажуть фуйло не хоче зустрічатись.
він і так майже все отримав.
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73% населення України, - найщасливіші люди у світі. У вас ніколи не буде раку мозку...
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То шо Петя не давал - разведение войск в одностороннем порядке, формулу капитуляции, восстановление торговли с сепарами в дыре, планы ЗЕбилов начать выплату пенсий лугандонцам, сепаров на всех ключевых должностях в Украине, ну и там ещё по мелочам...Теперь лохов можно и послать..
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Ой-ой-ой! щика-мечтатели.
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А де можна прочитати про "в односторонньому порядку", окрім коментарів форуму на "Цензорі"?
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На соседней ветке комбриг 93й бригады Плахотнюк все по полочкам разложил, только вам зебилам еще анализировать и думать нужно научиться.
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Іншої відповіді від вас зебілів я і не чекав. Тобто офіційної заяви про одностороннє відведення військ ніде немає і ніколи не було.
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АТы шо ЗЕбил ждёшь официального заявления от Пушилина или тебе ***** должен официально заявить? Може ты ещё кацапам на слово поверишь зебил??? Или твой клоун зуб даёт и мамой Римой клянёца??
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Розумово обдароване, йди кому небудь іншому доказуй твою дурість. Мені то не цікаво.
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Вы не верите на слово местным петикам? А ведь они никогда не врут! Ну, только, если пишут...
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ЗЕбил тебе сам твой афторитет Письков сказал что они манали что тот там гаранитировать и, а по просту послал вас ЗЕбилов. Ты что Писькову не веришь??
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- Николай Андреевич, а куда это вы собрались на служебной машине?
- На встречу!
- На какую встречу? Вас пять минут назад уволили!
- На встречу ПРИКЛЮЧЕНИЯМ! Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6365
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Віддами за кожного полоненого по одній області України.
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...після норманської четвірки, до якої тре відступити армією, на своїй землі й здійснити федералізацію, змінивши Конституцію... А пуйло набере нових заручників й будемо відступати до Дніпра, а після до Дунаю...
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Слушай, я конечно понимаю, что порохоботы и зебилы это две разные категории людей, но постить Дугина?Это просто фу.
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Да это тем кто надеется договориться с агрессором, кто забыл про Иловайск и Углегорск потому как там не был.
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Даже не глядя на это видео могу сказать, что от Дугина хорошего в отношении украинцев не услышишь. Только зачем его постить, кто-то сомневается после всех их киселевых-соловьёвых что это за паршивый народец?Америки тут ты не открыл.
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Тебе не открыл, но тут на тебя одного тридцать чел., вопящих, что нужно отводить войска и договариваться с кацапами, и это фигня. Но тоже самое нам вещает Оф ПреЗЕдента, МИД, и МО с МВД Украины!!! Как план?
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Твои мотивы понимаю, и даже мог бы с ними согласиться, если бы не одно большое НО: те, кто пишет тут на форуме-и так знают, что за сволочи эти дугины-кисилёвы-соловьёвы. Те, кто тут не пишет-или не знают про существование ЦН, или ётуба (как какие-нибудь древние бабки), либо смотрят по зомбоящику "самые правдивые телеканалы" от Медведчука и прочее гэ. Сорри, но ты не ту целевую аудиторию избрал (о моральной стороне твоего коммента я просто молчу уже).
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А офис ПреЗЕдента смотрит ютюб? И не нужно про дугина-киселева-соловьева, они просто озвучивают оф. позицию кремля, но многим особо одаренным, даже это не понятно до сих пор.
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А, так это для ОП?)))Елки-палки, надо срочно звонить этим чортам, дескать гляньте ЦН, там как раз для вас парняга очень важную ссыль сбросил, обязательно посмотрите перед переговорами))))Слушай, ты же вроде идейный, а не зарплатный как например Скорпман, лайкнувших твой. Неужели ты не понимаешь, что можно постить, а что лучше не надо, вот без обид, мне просто интересно?
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Не понимаю что постить, вот беда, что же тепрь будет то? Народ у нас не понимает за кого голосовать, и ничего живет, как то и я тогда...
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Ну, дело твоё, я не цензор и не админ. Просто считаю, что должно быть какое-то "облико морале".
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Имеешь право, а собственно в чем дело, это Украинский новостной портал ...

Om TV
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Вот ты зачем ты лжешь и не договариваешь по стандартной методичке 60/40? Все выше перечисленные действия присутствуют, но с одним главным условием- не в ущерб Украине .
Ты учился в России ?
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Ты о чем? Да и пуйло постоянно так говорит, мышебратья, одинарот, не в ущерб Украине...
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Есть люди которые учились в России,одели вышиванки и теперь украинцев учат жить .
Я не слежу особо что там говорит ******, знаю то что я написал про украинскую власть.
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Дугин - это один из идеологов имперской России и ее нападения на Украину! пнх кремлебот со своим дугиным!
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абсолютно не пригоден быть президентом. Поэтому стал преЗЕдентом. Клоун и шут.
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Знайшов на Поеторії, замінив ім'я, і...

ну ты дошутишься владимир
мне в детстве обещала мать
я дошутился до высоких
престижных клоунских постов
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стопэ. пристайка буквально в четверг рассказывал что на этой неделе будет большой обмен

https://nv.ua/ukraine/politics/pristayko-anonsiroval-masshtabnyy-obmen-plennymi-novosti-ukrainy-50046218.html
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У него теперь фишка, сдавать страну в обмен на заложников Кремля, а те и рады хватать всех подряд, на вокзалах да переходах.
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Теперь стало окончательно понятно зачем Зеленский так спешил отвести войска и согласиться на формулу Штаймаера.
Путин поставил ему условие - подпиши формулу Штаймаера и отведи войска, и тогда я встречусь с тобой в норманском формате и отпущу часть пленных украинцев.
Время правления ЗЕ команды идет неумолимо...Зеленскому по-прежнему нечего предъявить украинцам.
Он обещал мир. Но мира ему не даст ни Путин, ни сепары (будут продолжатся обстрелы по линии фронта).
Он обещал борьбу с нищетой - но ему уже Богдан и олигархи объяснили, что экономика в полной жопе и делиться барышами олигархи не будут. Тарифы для населения будут и дальше повышаться и цены на товары расти.
ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс в свой рейтинг ЗЕ может получить только от очередного обмена пленными. Больше ему негде брать "успехов". На этом обмене пленными можно протянуть свой падающий рейтинг еще 2-3 месяца.
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Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский

Шестёрка про четвёрку.
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Ковровая информационная бомбардировка Украины от дуэта "чекистов" Деркач-The Insider
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Среда, 9 октября 2019, 16:50
Не просто так после не выдерживающего критики "расследования" The Insider на поверхность всплыл Андрей Деркач с обвинениями в адрес НАБУ и Петра Порошенко.

Итак, не успел я буквально этим утром опубликовать материал "Сомнительные импровизации The Insider или американско-украинский фронт" как после неоднозначного наброса от The Insider на арену вышел другой представитель гибридного информационного фронта, которого мы давно не имели "удовольствия" наблюдать.
Как известно, народный депутат Украины Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, согласно которым, первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет, якобы, предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.
При этом Андрей Деркач, потомственный "чекист" в третьем поколении (дед служил в НКВД, отец выкормлен в лонах КГБ), в рамках своего "наброса" делает акценты на вину Петра Порошенко в ухудшении двухсторонних отношений Украины и США, а так же возникшего скандала.
И знаете, эта синхронность наброса от фэсовского The Insider и всплытия на поверхность фэсовского Деркача говорит лишь об одном - Лубянка начала полномасштабную, ковровую бомбардировку как бывшего, так и нынешнего президентов Украины, с целью максимальной дискредитации нашей страны на информационном плацдарме.
В то время как через The Insider ФСБ слило не выдерживающий критики наброс из разряда: "Видите плечо? Это плечо мафиози Кислина с которым встречался Зеленский. Верьте - нам так сказали "источники", но который подхватили практически все СМИ, не дождавшись официальных заявлений Офиса президента (который данную встречу опроверг), Андрей Деркач, прожжённый "чекист" и адепт "русского мира" организует тут же, аккомпанементом, наброс уже на Порошенко.
В общем, складно получается. Аффилированные ФСБ расследователи мочат Зеленского, аффилированный ФСБ персонаж в Украине мочит Порошенко. И в то время как активная прослойка украинцев грызется из-за внутренних склок, взаимного недоверия и взаимных претензий, наш враг планомерно продолжает осуществлять информационные диверсии.
И как бы не получилось так, что в итоге, оба лагеря противостоящих сейчас друг другу не оказались в проигрыше, а вместе с ними и Украина. Задумайтесь об этом, на досуге. Пока этот досуг ещё имеет место быть.
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Путин скармливает Зеленскому пешки - маленькие победы и заставляет Зеленского поверить, что он сам их выиграл. Так жертва сама затягивает на своей шее петлю. Зеленский сдал Цемаха в противоречие всем и типа преподнес победу, что освободил пленных и это пешки которые скармливает Путин, чтобы потом Зеленский пошел опять против общественности и принял особый статус, но это уже будет не победа Зеленского, а это будет шах и мат Путина! Украина с особым статусом, который несет кучу фатальных последствий для страны - это легализация боевиков, федерализация, снятие санкций с России, про Крым забыть можно, и потом продолжение войны и Россия будет уже федерализованную страну по кускам откусывать! Это безответственно Зеленского - КВНщика садить за стол с полковником КГБ Путиным, который прошел серьезную подготовку в спецслужбах и который имеет колоссальный опыт в войнах и надеяться, что артист эстрадный переиграет в шахматной партии полковника КГБ... Зеленского вообще нельзя допускать садиться с ним за стол и даже разговаривать нельзя по телефону! И нужно требовать обнародовать, о чем они там говорили!!!
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Вы преувеличиваете качества Путина, просто у московитов есть отработанные веками планы действий, они незамысловаты но эффективны, а в пору современных СМИ, эффктивны сто крат. Основные это пропаганда и ложь, создание информационной волны, ...мы за все хорошее а они за все плохое..., затем связывание противника множеством пустых договоренностей, которые для них ничего не стоят, а потом подлый удар в спину. Так было и в период монгольской тартарии, и казацких войн 17го. века, большевицкого переворота и обеих мировых войн 20го., века. Да возьмите тот же Афган 80х.. Плохо, что Украина не имеет качественной элиты и опыта гос строительства, украиной правят дилетанты, случайные люди, зачастую неграмотные или просто дураки. А на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь...
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согласен по большей, кроме того, что преувеличиваю качества Путина. Самая большая ошибка - это недооценивать врага! Путин не только спецслужбы прошел, а и у него большой опыт с русской мафией и он не только по техникам спецслужб силен, а и по бандитским техникам обучен. Мы получили то, что имеем из за недооценки врага - Путина! я тогда помню думал, что да пофиг на мнение Путина и Украина может делать что хочет и мы идем в ЕС, но потом я понял, что Украина недооценила врага. Он имеет в Украине огромную агентурную сеть, потом покойный Литвиненко, которого Путин отравил полонием, то он говорил, что Путин работал в 5 отделе КГБ по борьбе с инакомыслием, и потому он захватил каналы все в РФ и потому он зазомбировал население и это и попало на наше население, которое смотрело русские каналы и потом в Донбасс вторглись и сразу отрубили Украинские каналы и русские подключили для зомбирования. Потом русская мафия стоит за олигархами и тот же Ахметов катала серьезный был и он в Сочи разводил серьезно и там его заметили спецслужбы и его завербовали, а в Донбассе он был в группировке Алика Грека и потом после его смерти Ахметов забрал всю власть себе. А в Москве были тогда авторитетные ОПГ и в 90-е мафия своих людей напихали в спецслужбы и произошло слияние русской мафии с спецслужбами и короче долго все пересказывать Ахметов завербованный ФСБ и представь влияние олигарха на Украину только Ахметова. А еще взять Новцкого, которого послал в Украину захватывать промышленность Алишер Усманов, который член русской мафии. А Фирташ олигарх был вообще водитель Семена Могилевича и Левочкин тоже его человек. То бишь олигархи Украины - это смотрящие более влиятельной власти - это русской мафии, которая является международным преступным синдикатом и они действуют даже в США. Даже есть информация, что Трамп должник русской мафии и когда у него были проблемы серьезные с деньгами, то ему помогла русская мафия. Да и Путин с ними связан и Путин там не главный по ходу далеко! Там стоит теневая власть, которая стоит выше государств. Мне думается, что мафия приказала Украину слить России и народ Украины единственный, кто стоит на их пути. Когда послушал интервью Леонида Ройтмана и фильм, то немного тогда офигел, что в каком мире мы на самом деле живем. Всем управляют мафии и бандиты. И Путин тот же - это бандит с опытом в спецслужбах!
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Это все правильно, но не в хутине дело, не будет его, будет другой такой же. Им нужно уничожение Украины, они этим занимаются более 300 лет.. Поднатарели.
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Я б, на месте пуйла, отправила бы к монике на переговоры киркорова или галустяна... шо уже с этой дебилкой церемонится...
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Свиноферма ставит себя на место пуйла - мечтая как бы сделать хуже Украине через Зеленского.
И почему я не удивлен...?
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Вся вунючая вата из постсовка сует свое рыло в чужое государство, тк ссыт за свою шкуру, тк настроения меняются уже и у них... И почему я не удивлена?
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А тим часом противник не сидить склавши руки.

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09.10.2019 г.
Произведена частичная ротация и увеличение численности л\с подразделений в/ч 74814. (205-й отдельной мотострелковой бригады. место постоянной дислокации - Буденовск, Ставропольского края, РФ). Количество л\с доведено до 1500 человек. Последнее пополнение - переброс л\с артиллерийско-ракетного дивизиона подразделения.
Через ж\д станцию Иловайск начали прибывать л\с и техника подразделений в/ч 59361 ВС РФ (120-й гв. артиллерийской бригады, мпд - Кемеровская область). Подразделение беспилотной разведки бригады перемещено в Донецк.
Оборудованные позиции в районе Светлодарска-Дебальцево занимают пока не идентифицированные нами подразделения регулярной армии РФ. Вероятней всего 76-й ДШД (Псков, РФ).
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Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
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Наверно мириться едут? Даешь совмесный парад войск на Крещатике!!!
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а теперь все можно обещать...но после нормандской встречи... после дождичка в четверг...
(это похоже на призрак коммунизма)))))
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ОПе внезапно поняли, что елейные ролики Голобородько уже не заходят пиплу. Всё меньше и меньше народ верит очередной серии мыльной оперы «Зелёная лапша на уши». Слишком свежи в памяти предвыборные сказки. И как они после разбились в хлам о дружественно-кумовскую реальность.
Так вот. Когда ответом на гундосо-перепуганное «зрада отменяется» по всей Украине полыхнули многотысячные Вече, в регионы отправились агитбригады. Министры разных министерств унд их замы. Рассказывать собравшимся о том, что формула Штайнмайера - это чуть ли не единственная возможность остановить войну (про победу никто и не вспоминает уже). Ведь перед возможной встречей в Нормандском формате нужно срочно сбить волну гнева. Не совсем, правда, получается задуманное. Не верят представителям агитбригад. Но они настойчивые. Ведь задача поставлена. Ну бы их, такие Вече. Всю картинку портят.
А там, особый статус на постоянной основе, народная милиция имени героев Сомали и прочие прелести… За что шестой год воюет Украина?.. Да кто уже вспомнит?!(ц)Алексей Петров

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Твоє фото? Норм дівчуля. Мовою по капелюху обслуговуєш?
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А что психушки все закрыли и пациентов выпустили на волю?
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Та яке там. З вашою Скалецькою навіть заштрик не дають - а без нього в мене коштує, тож випробовую борошна без жіночого суспільства
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"Нормандская четверка" больше похожа на ""наркоманскую четверку" - 6-й год воду в ступе колотите а на выходе НОЛЬ! Что вы там обсуждаете? Может пора закрывать это сборище?! Дата наступного обміну полоненими з РФ буде відома після зустрічі "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4463
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Нормандская четверка не собиралась три года , Путину она не нужна , а Порошенко никто не слушал. Хватит уже тормозов !
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для особо тупых - ни Миск , ни Нормандская четверка никому и нах не нужна - это напрасная трата времени.
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Єто тьі , Монахов , на Цензоре , и нах не нужен. Киздуй на сРУ...
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Смотри чтобы тебе не пришлось от меня прятаться в гробу - я ведь рядом ..в Киеве...следи за выхлопом ушлепок
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в такой ЕС я думаю что не нужно - это равнодушные шлюхи
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Зебил до сих пор ничего не понимает.
Охренительный дебил!
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Главный вопрос - КОГДА(!!!) (дата) эта «нормандская четверка» встретиться?...........
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Не будет сейчас никакого обмена и встречи не будет, Путин никуда не торопится, Зеленский у него на крючке и выполняет любые условия, Путин будет выдвигать всё новые и новые требования, причём не идя ни на какие компромиссы со своей стороны, а в обмен на призрачную возможность бессмысленных переговоров. Зеленский в ловушке, плюс ко всему на него будет давить запад, этот "выдающийся лидер современности" умудрился испортить отношения со всеми союзниками оставшись один на один с Путиным, который будет варить его на медленном огне, у него есть и время и необходимые ресурсы, чего никак нельзя сказать о Зеленском. Избиратели Зеленского столь же глупы и наивны, как и их кумир, ведь любому студенту-международнику понятно что с Путиным договориться невозможно, он ждёт полной и безоговорочной капитуляции Украины и менять позицию не намерен.
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Абсолютно в дырочку, путину тут нужен бесконечный бардак, и спешить ему некуда. А Зебобики сами загнали себя в тупик, теперь что ни сделай, хоть в какую сторону не двинься, будет еще хуже.
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Выход из этой ситуации для Зеленского только один, честно сказать избирателям что войну закончить нельзя, поскольку Путин не собирается этого делать, и заняться укреплением государства и его защитой от врага, в противном случае он быстро потеряет власть и неизвестно какой будет его дальнейшая судьба. По-человечески мне жаль этого самоуверенного болвана.
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Во первых у вас в слове ***** 4 ошибки, во вторых Зе сам ничего не решает. Как беня скажет так и будет. А если будет выеживатся то ему или сватов запретят снимать, или на землю обетованную в Израиль не пустят. Как то так.
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А теперь попробуй объясни это любому из 73% зебилоидов. Некоторые ужу правде верещат "я не голосовал, я против Порошенко, я за ....... , и т. д. и т. п.". Хер поймут.
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Да все нормально, в этом и есть смысл эволюции, кому то потребуются миллионы лет. А как еще обьяснить, что где то люди счастливо и сыто живут на голых камнях, а Украинцы на богатейших землях влачат жалкое существование.
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эти зеЛЕные мрази на хайпе 'освобождения пленных' сдает СУВЕРЕНИТЕТ УКРАИНЫ!
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Чого ЗЕро лізе у "нормандський формат"? Там же 3 проти одного, Макрон налаштований скептично, а Меркель після оприлюднення розмов Трампа і Зелі теж. Це не цюцюркою на піаніно 95 кварталу грати, програє Вова, бо разом з полоненими візьме на себе нові обов'язки ще і відбудувати лугандон за бюджет.
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Против Путина сейчас не только одна Украина , но и Германия с Францией. Торговля- торговлей , но войну на пороге никто не хочет. Будут давить Пьіню и наклонять , потому он и прячется , не хочет ехать в Париж. Грибьі с Шойгу собирает , график напряженньій...
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НЬЮС.РУ 03 октября 2019
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-В Кремле усомнились в сроках «нормандской» встречи 16 октября из-за напряженного графика работы президента Путина. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
-Проведение встречи в рамках «нормандского формата» вряд ли будет возможно назначить на 16 октября из-за трудностей с графиком президента России Владимира Путина.
Об этом сообщил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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"...вряд ли будет возможно НАЗНАЧИТЬ.... - Россия "не при делах" но "назначает" - БЫТЬ или не БЫТЬ"нормандскому формату" а точнее 3-Мировой войне на континенте. А Европа, как и с Чехословакией в 1938 побоку. и толстые бюргеры очень этому рады. Ну-ну.
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Что и требовалось доказать. Ато тут некоторые распинались что обмен будет произведен до конца етой недели. ***** будет водить Зештанмаера за нос пока в Киеве не вывесят белый а лучше триколор флаг.
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***** на*бало Гаагский трибунал что уже с Украиной полностью рассчитался и отдал корабли. Вы думаете после выполнения Украиной капитуляции Зештанмаера ***** оставит Украину в покое, выведет свои войска и отдаст пленных?
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Когда вы договариваетесь с Дьяволом не ждите от него справедливо-человеческих и тем более божеских отношений. У Дьявола свои правила.
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а саммит когда будет тоже хз.
а предыдущий обмен состоялся только из-за Цемаха, которого раша сильно отдавать голландцам не хотела.
кстати, а корабли нам раша так и не вернула, только моряков.
как-то так получается, что мы им убийц отдаём, а они нам невиновных.
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Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки" заявил кремлёвский прихвостень ЗЕбил. Произойдёт но только после отвода войск ВСУ на административную границу с Украиной с получается что узе уже полностью оккупированных донецкой и луганской областей с новым названием кацапская держава "лугандония - новроссия"..На что только не пойдёшь ради возвращения наших людей и за ради Мира любой ценной...Так каждый день в своём антиукраинском логове ОП постоянно истерически вопит экс- клоун, продажный ...резидент кремля проклятый ЗЕбил - капитулянт...
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Пришла власть, главным мотивом которой является не государственное строительство, а - овации и аплодисменты. Кидайте мне цветы. Ставьте "супер" под роликами в ФБ. Боже, как я **уенен! Боже, как я восхитителен! И кланяюсь, кланяюсь...
Нравственный инфантил во главе воюющего государства...
Зачем нужно в 2019 отводить свои войска. Когда линия фронта уже установилась. Когда война из активной стадии ушла. Когда годами - годами - армия вгрызалась в землю и строила укрепления. На которые потрачено бог знает сколько сил, бетона, денег и волонтеро-часов.
Нынешняя ситуация - это ОПТИМАЛЬНАЯ ситуация при данных исходных. И ничего лучше в данных условиях сделать нельзя.
Опухоль купирована, её разрастание остановлено, армия построена и сдерживает разрастание этой опухоли, на остальной территории Украины строится экономика и суверенное государство, чтобы со временем, когда придет момент...
Купировали, остановили развитие болезни - всё, ждем.
Не допуская никаких поблажек агрессору. Не ведя с ним никаких переговоров по поводу статусов оккупированных земель. Никогда не отказываясь от суверенитета над ними. Везде и всегда напоминая - это наши оккупированные земли. Ежегодно, ежемесячно, ежедневно, работая над усилением санкций.
И в своем желании "боже, какие мы **уенные" новая власть начинает в буквальном смысле исполнять ту филькину грамоту, которая подписывалась только с одной целью - затянуть время и остановить танковые колонны, потому что останавливать тогда их было больше нечем. И исполнять которые никто не собирался.
В приличных обществах это называется "военная хитрость", на военном языке это называется "на**али" - выиграли время, сохранили территории, построили армию, обучили, вооружили, укрепились, зарылись, научились воевать и давать отпор превосходящему противнику - но нет, приходит Боже Какой Я **уенный - и начинает выполнять филькину грамоту всерьез.
Всерьез, Карл.
У меня только один вопрос - зачем?
Ну вот зачем вам сдались эти выборы на Донбассе?
Вам без них что сейчас, свищ на шее выскочит?
Откуда вообще взялась эта цель - провести выборы на Донбассе?
Чтобы что?
Повысить коэффициент мудаков в Раде до вообще запредельных значений?
Или что?
Вот эти цели, которые вы себе сейчас ставите - развести, прекратить стрелять, интегрировать, построить мосты, запустить сообщения - они нафиг сейчас не нужны. Реальность такова, что в любой войне после какого-то определенного времени - а пять лет совершенно точно подпадает под понятие "определенного времени" - про "людей по ту сторону линии разграничения" можете забыть. Они теперь живут в другой реальности. "Вернуть" вы их уже не сможете в принципе. Все, кто хотел, уже сами вернулись. Возвращать вы будете территориальный суверенитет, а не людей.
А вам бы лучше продолжать армию строить, в землю зарываться и свое общество обучать и мотивировать, чтобы, когда придет время...
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Выхожу в город и ...Эта чой-та?Толпы праздношатающихся. И еще ноют что плохо живём. А когда то страна была одной огромной стройкой. И в ушах круглосуточно стоял звон то от копра то от эскаваторов!А сейчас что? Каждый божий день - "Начальник автодора украл 2 млн гривен...". Казалось бы, при чом тут пленные? Они за это воевали? За то что пол-страны сутками пиво глушит, а пол-страны на Пильще?
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