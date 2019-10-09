 Дата наступного обміну полоненими з РФ буде відома після зустрічі "нормандської четвірки", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі журналісту проєкту "Радіо Свобода. Крим.Реалії ТВ".

За словами президента, українська сторона підготувала дві позиції з приводу обміну, але зараз спілкування з Росією з цього питання немає.

"Саме на нормандському форматі, були домовленості, стоятиме найголовніше питання - це обмін людей. Йдеться про два обміни: наші люди є як на території Росії, так і на окупованих територіях", - заявив глава держави.

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