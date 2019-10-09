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 Глава МЗС Нідерландів Блок відвідає Україну 10 жовтня

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок 10 жовтня здійснить візит в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що в ході візиту Блок зустрінеться з українським колегою Вадимом Пристайком.

Серед основних тем переговорів - питання двостороннього співробітництва, підтримки Нідерландами України в захисті суверенітету і територіальної цілісності і надання практичної допомоги в проведенні реформ. Будуть також обговорені питання взаємодії з важливих тем міжнародного характеру", - йдеться в повідомленні.

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Потім міністри проведуть пресконференцію для ЗМІ.

Нагадаємо, напередодні парламент Нідерландів проголосував за розслідування "ролі України" в катастрофі MH17. Зокрема, депутати підтримали пропозицію додаткового розслідування причин, через які Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій 2014 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153053
 
 
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Будет требовать от ЗЕбила компенсации семьям погибших голландцев в МН-17 ?
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Думаю для этого нужно какое-нибудь судебное решение, его пока нет, не о чем говорить
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Полагаю нидергландер станет гневно возникать почему Украина не закрыла воздушное пространство
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Будет уговаривать Украину, признать вину за сбитый боинг..
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