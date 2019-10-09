 Зеленський підписав закон про узгодження українського законодавства з охорони прав на географічні позначення з правом ЄС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних позначень" №123-IX було підписано 9 жовтня.

"Впровадження цього закону сприятиме адаптації актів національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - йдеться в повідомленні.

Законом передбачено вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних позначень шляхом внесення відповідних змін до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України "Про охорону прав на позначення походження товарів", Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

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