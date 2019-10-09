EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  628  19
Все про:закон (760) законопроект (798) Зеленський (3093) Євросоюз (2636)

 Зеленський підписав закон про узгодження українського законодавства з охорони прав на географічні позначення з правом ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про узгодження українського законодавства з охорони прав на географічні позначення з правом Європейського союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних позначень" №123-IX було підписано 9 жовтня.

"Впровадження цього закону сприятиме адаптації актів національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - йдеться в повідомленні.

Законом передбачено вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних позначень шляхом внесення відповідних змін до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України "Про охорону прав на позначення походження товарів", Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

Читайте також: У Верховному Суді вдвічі більше суддів, ніж у таких інстанціях інших країн, тому президентський законопроєкт передбачає скорочення, - Веніславський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153051
 
 
 Топ коментарі
 
*** в тему...привязки к местности))))
хорошо известно, что:
испанец - человек, а испанка - грипп;
американец - человек, а американка - бильярд;
индеец - человек, а индейка - птица;
кореец - человек, а корейка - еда;
болгарин - человек, а болгарка - инструмент;
поляк - человек, а полька - танец;
турок - человек, а турка - посуда;
голландец - человек, а голландка - печка;
литовец - человек, а литовка - коса;
чех - человек, а чешка - обувь;
китаец - человек, а китайка - яблоко;
японец - человек, а японка - автозаправка;
молдаванин - человек, а молдаванка - район;
канадец - человек, а канадка - стрижка.

и только одно исключение:
москвичка - вроде человек, а москвич - ведро с гайками
 показати весь коментар
 
Гениально! Верней "генитально", учитывая субъект.
 показати весь коментар
 
Прощай Шампанское,коньяк ,рошфор,маццони и так далее.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гениально! Верней "генитально", учитывая субъект.
 показати весь коментар
 
 
Прощай Шампанское,коньяк ,рошфор,маццони и так далее.
 показати весь коментар
 
 
успели б хотя бы борщ, галушки, спотыкач, перцовку, котлету, налысныки, калиновку...(ну...ну-ну... подсказывайте ещё).... запатентовать)))
 показати весь коментар
 
 
та ну шо Ви...«Рюзьгє Борщь, ето іконно скрєпнє руСССкоє блюдо! Ето нє бандєровскійє ШТІ, чьто хоть ***** полощи ! »...
 показати весь коментар
 
 
э не...борщ не отдадим!
щи - то щи, хоть др*щи! а борщик - як українький дощик, наче б то і вода, але зовсім не та!!!
 показати весь коментар
 
 
На параші свинособаки називають борщ "суп свєкольний"
 показати весь коментар
 
В привязке к географическим названиям.
Всё что начинается на Xeр - будет принадлежать Херсону.
 показати весь коментар
 
 
Навпаки: всі совкові замінники мають зникнути.
 показати весь коментар
 
Да это ж закон столетия! Именно этого и ждали все голосовавшие за Зеленского!
 показати весь коментар
 
 
Молодец. Вино из огромного резервуара брожения, нельзя называть "шампанским". В отличии от бутылочного брожения, как это происходит с Шампанским в Шампанье.
 показати весь коментар
 
А вино бутылочного брожения которое происходит в Бахмуте...можно называть шампанским？
 показати весь коментар
 
*** в тему...привязки к местности))))
хорошо известно, что:
испанец - человек, а испанка - грипп;
американец - человек, а американка - бильярд;
индеец - человек, а индейка - птица;
кореец - человек, а корейка - еда;
болгарин - человек, а болгарка - инструмент;
поляк - человек, а полька - танец;
турок - человек, а турка - посуда;
голландец - человек, а голландка - печка;
литовец - человек, а литовка - коса;
чех - человек, а чешка - обувь;
китаец - человек, а китайка - яблоко;
японец - человек, а японка - автозаправка;
молдаванин - человек, а молдаванка - район;
канадец - человек, а канадка - стрижка.

и только одно исключение:
москвичка - вроде человек, а москвич - ведро с гайками
 показати весь коментар
 
 
Є виключення:
росіянін - це не людина, це істота.
 показати весь коментар
 
 
В зё-команде ищут абы шо понравится украинскому народу - вот про ЕС вспомнили.
 показати весь коментар
 
Зе, порохобарига в два з половиною рази зменшив зарплати і пенсії усім українцям, давай піднімай. з/п і пенсії а не туфту людям ліпиш.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору