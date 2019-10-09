Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних позначень" №123-IX було підписано 9 жовтня.
"Впровадження цього закону сприятиме адаптації актів національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - йдеться в повідомленні.
Законом передбачено вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних позначень шляхом внесення відповідних змін до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України "Про охорону прав на позначення походження товарів", Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".
щи - то щи, хоть др*щи! а борщик - як українький дощик, наче б то і вода, але зовсім не та!!!
Всё что начинается на Xeр - будет принадлежать Херсону.
хорошо известно, что:
испанец - человек, а испанка - грипп;
американец - человек, а американка - бильярд;
индеец - человек, а индейка - птица;
кореец - человек, а корейка - еда;
болгарин - человек, а болгарка - инструмент;
поляк - человек, а полька - танец;
турок - человек, а турка - посуда;
голландец - человек, а голландка - печка;
литовец - человек, а литовка - коса;
чех - человек, а чешка - обувь;
китаец - человек, а китайка - яблоко;
японец - человек, а японка - автозаправка;
молдаванин - человек, а молдаванка - район;
канадец - человек, а канадка - стрижка.
и только одно исключение:
москвичка - вроде человек, а москвич - ведро с гайками
росіянін - це не людина, це істота.