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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:медицина (795) Мінздоров'я (985) Зоряна Скалецька (27)

 Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька

Міністерство охорони здоров'я України планує відмовитися від застарілих медичних довідок і медичних документів, які містять корупційну складову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

На цьому тижні в Міністерстві відбудуться наради з представниками лікарських асоціацій і профільними фахівцями. Почнуть працювати робочі групи, перед якими Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька поставила завдання розробити документи і проєкти рішень щодо скасування застарілих медичних довідок.

"Медична документація має відповідати стандартам країн Європейського Союзу. Ми маємо відмовитися від бюрократичних документів і довідок. Особливо від тих, які обросли корупційними схемами. Ми плануємо скасувати довідки і документи, які гальмують ефективну роботу охорони здоров'я", - зазначила Скалецька.

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Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153050
 
   
 Топ коментарі
 
Неси любое фуфло, нглавное влепить про "коррупционные схемы", и ЗЕбилы в экстазе.
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а у дубінскава? ну ілі у зєлєнскава на худой канєц...
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о всех!
даешь справки в интернете!

следующий шаг - еда в смартфоне!
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Неси любое фуфло, нглавное влепить про "коррупционные схемы", и ЗЕбилы в экстазе.
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Это - зрада! А как же теперь любимые справки соевых патриотов - энурезно-плоскостопные? Как у Полтавы, Гая и Луганского?
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а у дубінскава? ну ілі у зєлєнскава на худой канєц...
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Т.е., с теми ты согласен? Ну и ладушки! Дубинскую вату - туда же!
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Та нєт, ТАВАРИСЧЬ.
ПРУФ про «плоскостопие /менурез» «Полтавы, Гая и Луганского».
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>>у зєлєнскава на худой канєц<<
Точно "худой"? Хоч я колись грав на фортепіано руками, але не знаю який має бути "кінець" для гри на сцені.
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Бла -бла бла.Очень красиво туман наводит.Пока не поздно-закаляйтесь.Скоро протянем ноги с таким министром.
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какие мед. справки признают устаревшими?
мед. книжки? справки в детсад, школу? о каких справках речь?
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Справка: принудительная госпитализация в психиатрическую больницу
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могу успокоить - это уже отменено... только с согласия)))
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а все! значит не псих...раз соображает что туда нельзя соваться! ))))
а если серьезно...такие лечебницы уже давно сокращают...а пациентов выгоняют домой... радуйтесь соседи и окружающие...могут только после какого-то социально опасного случая закрыть на несколько недель...но... и то...есть "справка" (справка есть...по теме статьи)))) и он не наказуем...
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Что значит -- не хочет!?? Я вот, в свое время, наоборот -- попросился..)) Взяли --- аж бегом!
Правда, через неделю --- вытолкали в шею....((( Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6755
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нет, чтобы не спешить, "вернуть обществу полноценного, здорового человека"©...))
Профессор Титанушкин --- не вовремя явился...))
Вытолкали Швейка из дурдома, и что обидно --- даже не дали пообедать!!! Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2843
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Но, перед этим, внимательный наблюдатель мог бы обнаружить: вечером,вытолкав стол с нехитрыми закусками на середину больничного коридора, двое больных с неправильным поведением ( я, и товарищ по работе, почему-то совершенно случайно оказавшийся здесь) ,санитар и дежурная медсестра почти всю ночь резались в "дурака", игру очень сложную, требующую незаурядного ума, и ясности мышления...))
P.S. милиционера, дежурившего у двери поднадзорной палаты, в игру не брали --- еще пистолет проиграет, или психи в азарте сопрут!)
отвечай потом за него..... Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька - Цензор.НЕТ 560
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о всех!
даешь справки в интернете!

следующий шаг - еда в смартфоне!
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зачем в интернете?
Можно ж начать верить на слово.
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ну таке. пару гривен за шутку дам. куда перечислить?
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О виртуальных таблетках и супер виртуальных операциях .
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бл. они прямо фонтанируют идеями!
теперь без справок! в смартфоне справка будет! у всех! в детский садик - справка в смартфоне!
интересно, а как это уберет коррупционную составляющую? это как то заставит реально проходить врачей вместо того чтобы знакомый терапевт выписал тебе справку просто так?
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подаришь врачу смартфон и у тебя появится справка..
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"Врач в смартофоне" или "Медицина в смартофоне" и печатай сам себе справки или рецепты - диджитализация называется
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Подносишь лицо (или на шо там справку надо) , смартфон распознаёт, выносит вердикт - и усё - коррупция мертва, а я?
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мы планировали планировали да невыпланировали...
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ну наконєц то! маємо реформаторку! буде боротися із справками.
зашібісь! це ж прорив!
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Скасувати "лікарняні листки" нафіг потрібно бо за них вимагають лікарі гроші і не дають хворіти коли дійсно хворий. Ввести практику захворів звернувся до е-кабінету лікаря автоматично отримав лікарняний на один день і так само продовжувати, якщо потрібно без звернення до лікаря.
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так...але хто перевірить ваш стан? чи насправді ви настільки хворі що потребуете постільний режим? а як що (чисто теоритично) це інфекційна хвороба і потребуе лікування в стаціонарі...а якшо навпаки, це "уявна" хитро-мудра імітація хвороби, щоб поїхати на риболовлю?))) а тоді ще по лікарняному і грошики капнуть?...не-не лікарняний то окрема історія...там як... в СБУ)))
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А смартфони із кучею датчиків нащо? А фітнес браслети доповнити антикорупційною складовою? Так це неозоре поле для реформ!
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Исходя из новости надо понимать, что после отмены справок все должны будут верить друг другу на слово?
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Коммунизм настал,ура товарищи. Вернее еКоммунизм. Виртуальные справки,таблетки и жратва в смартофоне.
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Т.е. украинцам бюрократы не верят??
Должно быть достаточно честного слова!
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вспомнился анекдот
***
прихожу в банк...солидный..богатый...глядь...а там ручка на веревочке... это что ж такое?
я им доверяю свои деньги...а они не доверяют мне копеечную ручку? )))
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Можно будет не вызывать врача, а скинуть ему на счёт, например приват.
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Дебилов полный сайт, а комментарии такие, что только к психиатру, причем срочно.
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Действительно,а нахрена та справка нужна,если по новому трудовому кодексу человека можно уволить,хоть он и на больничном,в отпуске или в декрете.Ну твари!
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Каким образом заслуженная доярка Украины стало министром здравохранения
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Все верно, нужно отказаться от всего,и собрать всех до кучи...Теперь в бассейн все вшивые,грибковые,сифилисные и прокаженные-Свободный Вход...Страна идиотов,идут в Расею,а якобы хотят как в Европе
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Так РФ же половина Европы, непонятно, правда, какая, лучшая, или х...ая
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значить будуть нові справки, рожеві чи салатові, з запахом фіалок )))
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"Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения" - это дно. Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька - Цензор.НЕТ 446 Оказывается,именно эти вопросы и тормозят?Неужели она настолько тупа? Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4846
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Помню ходили с ребенком в частную поликлинику. Очень аккуратно одетая врач слушала нас аж целых две минуты, а потом пятнадцать минут пальчиками на клавиатуре вносила данные. Скорость, куда там Киану Ривзу.
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Дуня с трудоднями займись делом люди с тяжелыми заболеваниями ждут лекарства а ты дура херней занимаешся Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6882
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Это стратегически-конфиденциальная информация.
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я все думав шо ж то так тормозить реформу медицини та боротьбу с корупцією.. тепер я спокійний бо знаю, шо у всьому винні довідки!!!
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главное в бюджет заложить по-больше, для разработки решений и документов для отмены справок.
это ж самое важное направление в медреформе.
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То не "справки обросли схемами", а вы. ВСЕ. Не говорю за обычный медперсонал
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