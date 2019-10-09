 Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
На цьому тижні в Міністерстві відбудуться наради з представниками лікарських асоціацій і профільними фахівцями. Почнуть працювати робочі групи, перед якими Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька поставила завдання розробити документи і проєкти рішень щодо скасування застарілих медичних довідок.
"Медична документація має відповідати стандартам країн Європейського Союзу. Ми маємо відмовитися від бюрократичних документів і довідок. Особливо від тих, які обросли корупційними схемами. Ми плануємо скасувати довідки і документи, які гальмують ефективну роботу охорони здоров'я", - зазначила Скалецька.
ПРУФ про «плоскостопие /менурез» «Полтавы, Гая и Луганского».
Точно "худой"? Хоч я колись грав на фортепіано руками, але не знаю який має бути "кінець" для гри на сцені.
мед. книжки? справки в детсад, школу? о каких справках речь?
а если серьезно...такие лечебницы уже давно сокращают...а пациентов выгоняют домой... радуйтесь соседи и окружающие...могут только после какого-то социально опасного случая закрыть на несколько недель...но... и то...есть "справка" (справка есть...по теме статьи)))) и он не наказуем...
Правда, через неделю --- вытолкали в шею....(((
Профессор Титанушкин --- не вовремя явился...))
Вытолкали Швейка из дурдома, и что обидно --- даже не дали пообедать!!!
P.S. милиционера, дежурившего у двери поднадзорной палаты, в игру не брали --- еще пистолет проиграет, или психи в азарте сопрут!)
отвечай потом за него.....
даешь справки в интернете!
следующий шаг - еда в смартфоне!
Можно ж начать верить на слово.
теперь без справок! в смартфоне справка будет! у всех! в детский садик - справка в смартфоне!
интересно, а как это уберет коррупционную составляющую? это как то заставит реально проходить врачей вместо того чтобы знакомый терапевт выписал тебе справку просто так?
зашібісь! це ж прорив!
Должно быть достаточно честного слова!
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прихожу в банк...солидный..богатый...глядь...а там ручка на веревочке... это что ж такое?
я им доверяю свои деньги...а они не доверяют мне копеечную ручку? )))
это ж самое важное направление в медреформе.