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Все про:ТСК (91) комітет (218) Медведчук (509) телебачення (372)

 Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо каналів "групи Медведчука", - нардеп Василевська-Смаглюк

Регламентний комітет Верховної Ради прийняв проєкт постанови про тимчасову слідчу комісію з розслідування скуповування низки телеканалів людьми з оточення кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомила нардеп від СН Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно регламентний комітет розглянув і прийняв проєкт постанови про тимчасову слідчу комісію з розслідування придбання і діяльності телеканалів так званої "групи Медведчука", яку ми з Олександрою Устиновою (нардеп від "Голосу". - Ред.) ініціювали", - написала вона.

За словами Василевської-Смаглюк, на засіданні звучали пропозиції також перевірити телеканал 1+1.

"ТСК буде створено. Мене особисто турбує не так редакційна політика, як те, хто, коли і за які гроші купував телеканали, і за які кошти їх утримує", - підкреслила нардеп.

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Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо каналів групи Медведчука, - нардеп Василевська-Смаглюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153048
 
 
 Топ коментарі
 
Должен быть канал "Моника Ньюз" и "Ебеня Инфо". остальные закрыть!
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Вроде бы и ПЕПо уже не у дел...а сотрудничество власти с Медведчуком все продолжается...
Да 73% дурников!?))))
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Где ваше негодование?
Где разорванные пуканы от благородного гнева?

Идиоты...
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Должен быть канал "Моника Ньюз" и "***** Инфо". остальные закрыть!
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Когда прикроют каналы Коломойского? Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам "группы Медведчука", - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 3741
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Вроде бы и ПЕПо уже не у дел...а сотрудничество власти с Медведчуком все продолжается...
Да 73% дурников!?))))
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Где ваше негодование?
Где разорванные пуканы от благородного гнева?

Идиоты...
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Не вопрос. Добре. Но вот вопрос: если верить бене, его активы заморожены и он живет на 20 тыс то ли зеленых, то ли евро в месяц. Как он содержит Мосийчук и эту шоблу? Они ведь дорогие(почти элитные), стоят дорого. Где ВСК выяснить источники финансирования этой дряни?
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А закон по ВСК есть? Вы его приняли идиоты? Или опять - создадите, поговорите и разойдетесь?!
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Да,да,создадите,припугнёте,а потом бенька возьмет у чука милииардик и все затухнет,как с потрохом.
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Представляю реакцию народа, если бы скажем гауляйтер пруссии, кум гитлера, купил бы себе радиоканал и не слезал бы с него ни днем ни ночью Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам "группы Медведчука", - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7075
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создание ВСК по каналам "группы Медведчука"/ Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука 05 августа 2019, 19:01 .-Будущий народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией. -Типа царь должен быть один/18 июля Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./ Сотрясения воздуха .Ворон ворону глаз не выклюнет.
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Сепарско-кацапські канали медведчук нах!
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