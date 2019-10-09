 Законопроєкт №1210 йде врозріз із планами Кабміну щодо податкової реформи, - глава федерації роботодавців України

Про це йдеться в листі глави Федерації роботодавців України Дмитра Олійника до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, копія якого є в розпорядженні МінПрому, передає Цензор.НЕТ.

Д.Олійник звернув увагу глави уряду на законопроєкт №1210-1, який може бути розглянутий у парламенті вже на наступному пленарному тижні.

"Серед критичних недоліків законопроєкту №1210-1, які викликають негативну реакцію бізнесу, - підвищення рентної плати на видобуток залізної руди майже в п'ять разів за рахунок як безпосереднього збільшення ставки з 8% до 10%, так і збільшення бази оподаткування і самої формули розрахунку рентної плати. При цьому рентна плата для інших видів корисних копалин, наприклад марганцевої руди, залишається без змін", - йдеться в листі.

Глава ФРУ підкреслив, що, за оцінками галузевих асоціацій, додаткові витрати залізорудних підприємств у разі ухвалення законопроєкту становитимуть приблизно 8,5 млрд грн на рік.

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"З урахуванням негативних прогнозів цінової кон'юнктури на глобальному ринку залізорудної продукції, негативні економічні та соціальні наслідки такого рішення очевидні: втрата експортних ринків, значне зменшення обсягів виробництва і валютної виручки, масові скорочення персоналу, зниження сплати податків, зборів та інших платежів, втрата інвестиційної привабливості галузі", - констатує Д.Олійник.

Глава ФРУ також звернувся до прем'єр-міністра з проханням створити робочу групу із залученням центральних органів державної влади, представників Федерації роботодавців, галузевих асоціацій, народних депутатів і міжнародних експертів, яка б зайнялася виробленням механізмів встановлення збалансованого рівня податкового навантаження на галузі, які займаються видобутком корисних копалин.