 Якщо ми підемо з-під Петрівського, терористи повернуться на свої колишні добре обладнані позиції, - екс-комбат 93-й ОМБ Плахотник

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" екскомандир батальйону 93-ї бригади Збройних сил України Сергій Плахотник.
"Я категорично проти розведення військ. На позиціях, які зараз збираються покинути, я втратив чотирьох своїх людей. Якщо ми відійдемо від Петрівського, то втратимо не просто шматок української землі, але й місце, у яке було вкладено багато сил, нервів, здоров'я і крові. Хлопці туди вклали багато праці, щоб обладнати позиції. Добре, якби ми вийшли на державний кордон, можна було б розвести війська для зняття напруги. Ми – своїх відводимо, Росія – своїх. Але якщо нам доведеться покинути частину Водяного, Пісок, Мар'їнки і Красногорівки – це неприйнятно. Навпаки, потрібно докласти всіх сил для повернення цих територій", – підкреслив Плахотник.
За його словами, у разі розведення військ бойовики зможуть контролювати місцевість із висот біля Петрівського.
"На позиціях західніше від Петрівського моя бригада стояла трохи більше ніж рік тому. Прозвучали такі тези, що ось ми, мовляв, приїдемо й поговоримо з місцевими жителями. Але як вони збираються це зробити? Влада, схоже, не в курсі, що Петрівське розташоване на окупованій території. Розведення військ раніше відбувалося від Вікторівки – з військового погляду це село жодної цінності не має. Той, хто туди зайде, потрапить у капкан. А зараз, якщо ми покинемо наші позиції, сепари підуть із "сірої зони" й повернуться на свої колишні добре обладнані позиції в районі Петрівського. Окрім того, південніше й північніше від нього є висоти. І навіть якщо наші хлопці відійдуть на 1 км убік, завдяки цим висотам бойовики зможуть повністю контролювати місцевість. Тоді жодних позитивних результатів у нас там, зрозуміло, не буде. За фактом вийде так, що ми відходимо й віддаємо свою територію, а сепари практично нічого не втрачають", – заявив співрозмовник.
Він зазначив, що жителі Петрівського практично не мають доступу до українських ЗМІ.
"Місцеві жителі живуть ніби на межі двох світів. Буває так, що в людини є земля на вільній території й на окупованій. Із того боку її обробляють дочка, син чи брат, а із цього – вона сама. Тому місцеві небагатослівні. Їхня позиція: ми за мир. А як його буде досягнуто, озвучити не можуть. Люди насамперед думають про свою безпеку. Тому вважають за краще промовчати. Коли ми спілкувалися із хлопцями, які знають ситуацію в Петрівському, з'ясували, що багато хто там підтримував окупантів. Мінстець палець об палець не вдарив, щоб хоч якось змінити ситуацію. Якщо українські канали там і є, то якість прийому сигналу – жахлива. Дивитися неможливо. Тих, хто живе в окупації, давно обробила російська пропаганда. І відсутність інформації з нашого боку вбиває для них будь-яку надію", – резюмував Плахотник.
Зельці, який ухилявся від повісток і армію бачив лише по тєлєку, краще знати ...
Так вирішив мудрий український наріт.
ех! українці самі себе пошили в дурні.
уже все пробували і кучму і юща, і навіть - пороха(ну порох же! - куди вже сильніше?) - ну не йдуть реформи,
То чому не попробувати трохи іншого, може дещо ірраціонального, але воно може виявитися дієвим.
Взагалі, у Вас тоді виникає така думка? Типу, от в мене апендицит, а нумо я пійду в цирк ?
Я можу не писати, якщо заважаю.
Бо закони розуму і логіки однакові.
Але не для адептів блазня.
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
Я против такого и этого , но это правда .Тут со мной многие не согласны , это их дело и взгляд с теплого дивана и веяния фильма Рэмбо .
Коль кон оставил он и маму,
Мир понял: черт ему не брат.
Выносит в люди стенограмму
Затравленный Зеленским Трамп.
Отводит вглубь Россия взводы
За сто километров от нас.
Бойцы РФ стреляют в воздух,
Чтоб не тащить боезапас.
Кличко в столице стонет, жмется:
- В больницу лучше, иль в тюрьму?
На ринге с Вовой коль сойдется,
Накостыляет ЗЕ ему.
Ворюги плачут, и недаром:
Им вечный кончился банкет
И Порошенко ближе к нарам
Уже на целый миллиметр.
Недаром пипл поверил в Зелю.
Зеленский пуп порвет за нас.
Продаст он банки, рельсы, землю,
Народу выручку отдаст.
О нем базарит вся планета
И я, признаться, впечатлен.
Сошлись в Зеленском воин света,
Конфуций и Наполеон.
И пусть врагам его неймется
Страны спасителя ругать,
Майдан, я чую, соберется
Корону ЗЕ златую дать!
Ни один солдат не скажет про него плохого слова, вот потому он и экс-комбат.