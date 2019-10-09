 Якщо ми підемо з-під Петрівського, терористи повернуться на свої колишні добре обладнані позиції, - екс-комбат 93-й ОМБ Плахотник

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" екскомандир батальйону 93-ї бригади Збройних сил України Сергій Плахотник.



"Я категорично проти розведення військ. На позиціях, які зараз збираються покинути, я втратив чотирьох своїх людей. Якщо ми відійдемо від Петрівського, то втратимо не просто шматок української землі, але й місце, у яке було вкладено багато сил, нервів, здоров'я і крові. Хлопці туди вклали багато праці, щоб обладнати позиції. Добре, якби ми вийшли на державний кордон, можна було б розвести війська для зняття напруги. Ми – своїх відводимо, Росія – своїх. Але якщо нам доведеться покинути частину Водяного, Пісок, Мар'їнки і Красногорівки – це неприйнятно. Навпаки, потрібно докласти всіх сил для повернення цих територій", – підкреслив Плахотник.



За його словами, у разі розведення військ бойовики зможуть контролювати місцевість із висот біля Петрівського.





Читайте також: Жодних ризиків для життя місцевих жителів розведення військ на Донбасі не несе, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

"На позиціях західніше від Петрівського моя бригада стояла трохи більше ніж рік тому. Прозвучали такі тези, що ось ми, мовляв, приїдемо й поговоримо з місцевими жителями. Але як вони збираються це зробити? Влада, схоже, не в курсі, що Петрівське розташоване на окупованій території. Розведення військ раніше відбувалося від Вікторівки – з військового погляду це село жодної цінності не має. Той, хто туди зайде, потрапить у капкан. А зараз, якщо ми покинемо наші позиції, сепари підуть із "сірої зони" й повернуться на свої колишні добре обладнані позиції в районі Петрівського. Окрім того, південніше й північніше від нього є висоти. І навіть якщо наші хлопці відійдуть на 1 км убік, завдяки цим висотам бойовики зможуть повністю контролювати місцевість. Тоді жодних позитивних результатів у нас там, зрозуміло, не буде. За фактом вийде так, що ми відходимо й віддаємо свою територію, а сепари практично нічого не втрачають", – заявив співрозмовник.



Він зазначив, що жителі Петрівського практично не мають доступу до українських ЗМІ.



"Місцеві жителі живуть ніби на межі двох світів. Буває так, що в людини є земля на вільній території й на окупованій. Із того боку її обробляють дочка, син чи брат, а із цього – вона сама. Тому місцеві небагатослівні. Їхня позиція: ми за мир. А як його буде досягнуто, озвучити не можуть. Люди насамперед думають про свою безпеку. Тому вважають за краще промовчати. Коли ми спілкувалися із хлопцями, які знають ситуацію в Петрівському, з'ясували, що багато хто там підтримував окупантів. Мінстець палець об палець не вдарив, щоб хоч якось змінити ситуацію. Якщо українські канали там і є, то якість прийому сигналу – жахлива. Дивитися неможливо. Тих, хто живе в окупації, давно обробила російська пропаганда. І відсутність інформації з нашого боку вбиває для них будь-яку надію", – резюмував Плахотник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет нацбезпеки і розвідки контролюватиме питання безпеки людей, що проживають у районах розведення сил на Донбасі, - глава комітету Завітневич