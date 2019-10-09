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Все про:Донбас (13256) 93 окрема механізована бригада (54)

 Якщо ми підемо з-під Петрівського, терористи повернуться на свої колишні добре обладнані позиції, - екс-комбат 93-й ОМБ Плахотник

Якщо українська армія піде з-під Петрівського Донецької області, проросійські бойовики повернуться на свої колишні добре обладнані позиції в цьому районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" екскомандир батальйону 93-ї бригади Збройних сил України Сергій Плахотник.

"Я категорично проти розведення військ. На позиціях, які зараз збираються покинути, я втратив чотирьох своїх людей. Якщо ми відійдемо від Петрівського, то втратимо не просто шматок української землі, але й місце, у яке було вкладено багато сил, нервів, здоров'я і крові. Хлопці туди вклали багато праці, щоб обладнати позиції. Добре, якби ми вийшли на державний кордон, можна було б розвести війська для зняття напруги. Ми – своїх відводимо, Росія – своїх. Але якщо нам доведеться покинути частину Водяного, Пісок, Мар'їнки і Красногорівки – це неприйнятно. Навпаки, потрібно докласти всіх сил для повернення цих територій", – підкреслив Плахотник.

За його словами, у разі розведення військ бойовики зможуть контролювати місцевість із висот біля Петрівського.

Читайте також: Жодних ризиків для життя місцевих жителів розведення військ на Донбасі не несе, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

"На позиціях західніше від Петрівського моя бригада стояла трохи більше ніж рік тому. Прозвучали такі тези, що ось ми, мовляв, приїдемо й поговоримо з місцевими жителями. Але як вони збираються це зробити? Влада, схоже, не в курсі, що Петрівське розташоване на окупованій території. Розведення військ раніше відбувалося від Вікторівки – з військового погляду це село жодної цінності не має. Той, хто туди зайде, потрапить у капкан. А зараз, якщо ми покинемо наші позиції, сепари підуть із "сірої зони" й повернуться на свої колишні добре обладнані позиції в районі Петрівського. Окрім того, південніше й північніше від нього є висоти. І навіть якщо наші хлопці відійдуть на 1 км убік, завдяки цим висотам бойовики зможуть повністю контролювати місцевість. Тоді жодних позитивних результатів у нас там, зрозуміло, не буде. За фактом вийде так, що ми відходимо й віддаємо свою територію, а сепари практично нічого не втрачають", – заявив співрозмовник.

Він зазначив, що жителі Петрівського практично не мають доступу до українських ЗМІ.

"Місцеві жителі живуть ніби на межі двох світів. Буває так, що в людини є земля на вільній території й на окупованій. Із того боку її обробляють дочка, син чи брат, а із цього – вона сама. Тому місцеві небагатослівні. Їхня позиція: ми за мир. А як його буде досягнуто, озвучити не можуть. Люди насамперед думають про свою безпеку. Тому вважають за краще промовчати. Коли ми спілкувалися із хлопцями, які знають ситуацію в Петрівському, з'ясували, що багато хто там підтримував окупантів. Мінстець палець об палець не вдарив, щоб хоч якось змінити ситуацію. Якщо українські канали там і є, то якість прийому сигналу – жахлива. Дивитися неможливо. Тих, хто живе в окупації, давно обробила російська пропаганда. І відсутність інформації з нашого боку вбиває для них будь-яку надію", – резюмував Плахотник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет нацбезпеки і розвідки контролюватиме питання безпеки людей, що проживають у районах розведення сил на Донбасі, - глава комітету Завітневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153045
 
   
 Топ коментарі
 
Але хто його послухає ?
Зельці, який ухилявся від повісток і армію бачив лише по тєлєку, краще знати ...
Так вирішив мудрий український наріт.
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із клоуна в головнокомандувачі..
ех! українці самі себе пошили в дурні.
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Так Зелена Шмаркля тыльки цього хоче... вын же Украъну називав шльндрою перед кацабськими виродками...
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Але хто його послухає ?
Зельці, який ухилявся від повісток і армію бачив лише по тєлєку, краще знати ...
Так вирішив мудрий український наріт.
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із клоуна в головнокомандувачі..
ех! українці самі себе пошили в дурні.
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не думайте так - українці не такі дурні!
уже все пробували і кучму і юща, і навіть - пороха(ну порох же! - куди вже сильніше?) - ну не йдуть реформи,
То чому не попробувати трохи іншого, може дещо ірраціонального, але воно може виявитися дієвим.
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Ви, коли хворієте, йдете лікуватись до лікаря, чи до артиста?
Взагалі, у Вас тоді виникає така думка? Типу, от в мене апендицит, а нумо я пійду в цирк ?
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а , що є курси підготовки на президентів?
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ви хочете, щоби всі мали одну думку, як при комуністах? то ж ви недалеко від них пішли.
Я можу не писати, якщо заважаю.
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Спробуй зуб полікувати у сантехніка. Розкажеш потім про ірраціональне відчуття вантуса у роті. А раптом виявитсья дієво.
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Ви, на одну хвилину випередили мене. Написав практично те, що й Ви.
Бо закони розуму і логіки однакові.
Але не для адептів блазня.
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Взагалі дивуюсь відсутності ознак будь-якого розуму у зебільних істот.
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Обіцяти женитись і женитись - дві великі різниці.
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не прочитавши гавкнути і сказати,а яка різниця
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Добре себе характеризуєте. Тільки точніше про вас буде - гавкати недумаючи.
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Читай(те) внимательно. Процесс развода был, кацапы потеряли свои позиции. Сейчас Зе возвращает им эти позиции обратно. При этом он еще и на войне наживается раз разрешил торговать с ОРДЛО.
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Дурні не можуть себе більше пошити, ніж вони є. Через пасивну безмозку більшість, страждає активна меншість: Майдан, війна...
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Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
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тобто ми виживем після зеленої чуми ?
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це не чума, це зелений лужок із квітками, на якому пасуться корівки.
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Так Зелена Шмаркля тыльки цього хоче... вын же Украъну називав шльндрою перед кацабськими виродками...
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Ідеальних позицій не існу.є. Існують ідеальні для Пуйла українські зрадники.
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зелебобы, а из дебальцево сепары уже синхронно ушли? так и тут уйдут
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Схоже, що Зеленський заради особистого піару і самозамилування готовий на все.
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А что ты хотел, если этот хомо сапиенс, за бабки ползал по сцене на коленях, валялся в ногах олигархов и тупого быдла, изображал из себя все, за что платили. Ни чести ни совести за аплодисменты.
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Це треба питати в тих, хто його хотів Если мы уйдем из-под Петровского, террористы вернутся на свои прежние хорошо оборудованные позиции, - экс-комбат 93-й ОМБ Плахотник - Цензор.НЕТ 986
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Чтоб оно нарико🤢🤡 сдохло ,погань🥒💩🕷
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пришло время новому верховному главкому брать это дело в свои руки ...
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террористы вернутся/ Так слугам народа Коломойского для гешефтов нужна тишина. Снятие экономической блокады ОРДЛО : Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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шо за мелочи, от украинской земли отказались в серой зоне, шо вы там муму трахаете,..откажитесь уже от всей Украины, поколение зе-кокса.
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Вот не пойму одного, ветеранов уже почти полмиллиона, а на фронте из низ почти никого. Ветеран это победитель, в Риме звание ветеран давал только Император и только после победы. У нас победы еще нет, а все уже герои и учат как побеждать не имея за плечами не единой победы. Почему полковник не в армии?
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Падажди, они права на землю оформляют. И войны у нас нет, не надо злить главстерха!
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Сергій Іванович буквально нещодавно досяг граничного віку перебування на дійсній службі за своєю посадою. Він в АТО з 2014 року комбатом, здобув великої поваги серед бойових побратимів. Не вам оцінювати його діяльність і не для вашого диванного розуміння сутність перемог і поразок.
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у нас не так ! Вы это из кино взяли - ветеран звучит гордо . А реальность такова , что ветеран , отслужил , пришел и дома его гнобят ,на улицах пиСдят и нет ему спасения и защиты ,водилы маршурток выкидывают ,как котов ,многим стыдно признаться. что он из атошников .
Я против такого и этого , но это правда .Тут со мной многие не согласны , это их дело и взгляд с теплого дивана и веяния фильма Рэмбо .
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развод по губам украинцев зелёными шмарклями...
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Нет, это развод по носам и деснам белым порошком! Вопрос - скажите, кто победит- если Армией Львов руководит Мышь, или если Армией Мышей руководит Лев! Ну так, эту зеленую Мышь выбрали вы сами, и теперь только можете злобно рычать или выть на Луну. Вас же предупреждали, а предупрежден- значит вооружен!
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Великий правитель
Коль кон оставил он и маму,
Мир понял: черт ему не брат.
Выносит в люди стенограмму
Затравленный Зеленским Трамп.

Отводит вглубь Россия взводы
За сто километров от нас.
Бойцы РФ стреляют в воздух,
Чтоб не тащить боезапас.

Кличко в столице стонет, жмется:
- В больницу лучше, иль в тюрьму?
На ринге с Вовой коль сойдется,
Накостыляет ЗЕ ему.

Ворюги плачут, и недаром:
Им вечный кончился банкет
И Порошенко ближе к нарам
Уже на целый миллиметр.

Недаром пипл поверил в Зелю.
Зеленский пуп порвет за нас.
Продаст он банки, рельсы, землю,
Народу выручку отдаст.

О нем базарит вся планета
И я, признаться, впечатлен.
Сошлись в Зеленском воин света,
Конфуций и Наполеон.

И пусть врагам его неймется
Страны спасителя ругать,
Майдан, я чую, соберется
Корону ЗЕ златую дать!
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Какой ужас... Это ж те процентов пятнадцать зебилов, которые еще у моники остались, лечить в стационаре нужно
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Единственное правильное решение строить стену ,путин с востока не уйдет так как все заводы вывезли в РФ , и скрыть следы преступления не возможно.
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"Мир" Зеленського - ми відводимо війська, окупанти захоплюють нашу землю
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Сергію Івановичу, Вам велика шана від 22 і 92
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В 1918 Украина подписала Договор о ненападении с Советской россией. После чего россия тут-же напала на Украину. Деникинцы поступили бы точно так-же. Был еще Махно-тот тоже любил договариваться с русней. Все "договорщики" закончили или смертью или писанием мемуаров в изгнании.
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АТОшники . вас ****** ! Не верьте ни одному слову .
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Это какое-то дежавю.. монголы и стахановцы-буряты снова прут на Русь и всю Оукраину!
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Пора Богдану Зеленскому припомнить кгбэшный сленг - "найопка - друг чекиста".
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Плахотник, это настоящий полковник и комбат!
Ни один солдат не скажет про него плохого слова, вот потому он и экс-комбат.
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"Той, хто хоче щоб всі його обіцянки, дані за рік стали недійсними, нехай встане на початку року і скаже: Всі обіцянки, які я можу дати протягом року анулюються. Тепер його обіцянки недійсні." І Зе сказав, зробимо їх разом.
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Кого теперь в президенты лучше выбрать Рабиновича или Гордона???
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путину повезло, что есть такие идиоты.
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Каждая новость о занятии даже небольшого участка серой зоны, воспринималась как предвесник будущей победы. Но пришли комики мирохуетворцы и решили всё похерить. Суки долбанные.
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