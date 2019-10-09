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 Суспільство
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Все про:оборона (688) зброя (1406)

 Оборонні підприємства майже не завантажені, - президент Асоціації виробників озброєння Кодачигов

На даний момент виробники озброєння випускають продукцію на 700 млн доларів. Продукцію на 200 млн закуповує внутрішній ринок, ще 500 млн - це експорт.

Про це на круглому столі щодо держзакупівель в оборонній сфері розповів Вадим Кодачигов, президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що оборонні підприємства майже не завантажені, при повній завантаженності вони могли б виробляти продукцію на суму близько 3 млрд. доларів. "Ми можемо у 6 разів збільшити обсяг виробництва. Нам не дають", - зазначив Кодачигов.

Крім того, Вадим Кодачигов розповів, що демонополізація експорту дозволила б оборонним підприємствам " хоч якось виживати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 90% держзакупівель оборонного замовлення сьогодні є таємними, що призводить до відсутності конкуренції, - НАКО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153044
 
 
 Топ коментарі
 
Гроші потрібні на зарплати сєпарам. А якже інакше. На черзі реінтеграція Данбасса.
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Навіщо ЗСУ нова зброя.? Потрібно збирати 2 млрд баксів як компенсацію ВАлеричу за Приватбанк.
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Кстати у сепаров огромный опыт в распиле на метал заводов, Бениным слугам есть чему поучиться.
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Гроші потрібні на зарплати сєпарам. А якже інакше. На черзі реінтеграція Данбасса.
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Кстати у сепаров огромный опыт в распиле на метал заводов, Бениным слугам есть чему поучиться.
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Навіть до бабульки не ходи - Пєця і Воха є два російських шпигуна. А цей хайп, що створили їхні ботоферми, є постановочним.
Дострокові президентські і парламентські.
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І кого знову вибере мудрий та розумний український виборець.?
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даже трудно представить! на ум приходит только ассенизатор, с 3 классами образования. и по запаху и по Ынтылекту близок к 73% на все 100!!!
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Зачем капитулирующим оборонные предприятия? Спасибо зебилам, хоть цены на коммуналку упадут. Но пока не падают.
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упадут до потолка.
тока шо слушал Дубинского - весь этот треп Гончарука - "ЛПП" называется.
да это и так было понятно, но зачем он так нагло врет?
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А зачем загружать работой оборону, если у нас не война, а ООС?Лучше вкушайте конфеток, успокойтесь и не Качайте лодку. Да, соя?
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У вас паранойя с этим Рошеном. Мяты попейте...
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ЗЕлёные клоЗЕтные мухи сидят на навоЗЕ и всё время ищут сою в конфетах
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Лол, опять зебилам петься в штаны насрал 🤦🏼‍♂️
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Навіщо ЗСУ нова зброя.? Потрібно збирати 2 млрд баксів як компенсацію ВАлеричу за Приватбанк.
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Оборонные предприятия не загружены уже 6-й год !!!! - с них откатов не получишь и выгодней покупать металлолом у кого угодно но не производить самим!!! Закон экономики - война дает самый быстрый толчек в экономике так как воюющей стране нужно практически ВСЕ !!...
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Це ще Порошенко барига чи вже ні?
Я щось заплутався.
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Это в наследство оставил барыга порошенко после себя,а теперь приходится расхлёбывать.
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В воюющей стране тратятся деньги на скамейки, Мариинский дворец, на фонд шоколадного, на премии гос.чиновникам и т.д.
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Что такое 15 млрд грн на вооружение? Это даже 1 млрд долл США!!! Нужно хотя бы 50 млрд, т.е 2 млрд долл США!!!
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