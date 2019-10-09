 Майже 4,5 млн флаконів препаратів для онкохворих пацієнтів будуть спрямовані в регіони, - МОЗ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 4,5 млн флаконів препаратів для онкохворих пацієнтів найближчим часом поїдуть у регіони. Відповідне рішення прийнято в міністерстві в понеділок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в лікарні найближчим часом доставлять препарати для лікування вірусних гепатитів В і С, орфанних метаболічних захворювань, легеневої артеріальної гіпертензії.

"Найближчим часом міністерство готує оплату закупівель медикаментів щодо семи напрямках на загальну суму $ 17,8 млн", - зазначили в міністерстві.

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