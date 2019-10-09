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 Суспільство, Здоров'я
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 Майже 4,5 млн флаконів препаратів для онкохворих пацієнтів будуть спрямовані в регіони, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України ухвалило рішення протягом місяця направити близько 4,5 млн флаконів препаратів для онкохворих пацієнтів.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 4,5 млн флаконів препаратів для онкохворих пацієнтів найближчим часом поїдуть у регіони. Відповідне рішення прийнято в міністерстві в понеділок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в лікарні найближчим часом доставлять препарати для лікування вірусних гепатитів В і С, орфанних метаболічних захворювань, легеневої артеріальної гіпертензії.

"Найближчим часом міністерство готує оплату закупівель медикаментів щодо семи напрямках на загальну суму $ 17,8 млн", - зазначили в міністерстві.

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Майже 4,5 млн флаконів препаратів для онкохворих пацієнтів будуть спрямовані в регіони, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153042
 
 
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Вашими устами мёд пить.Бездельники- тварюги
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« В рэгыоны «- это значит мы из перепродадим три раза! Вы заслужили это. Лично мне вас не жалко-хавайте.
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Кому они достаются бесплатные лекарства никто не слышал. Жене спасибо врачам операцию сделали бесплатно, лекарства и биопсию в Киеве, все оплатил.
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це вражає - як швидко вирішуються питання! які молодці !
приємно читати такі новини, коли все кваліфіковано та швидко вирішується!
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