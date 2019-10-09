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Все про:Ляпіна (35) Милованов Тимофій (25) Держрегуляторна служба (8)

 Кабмін звільнив главу Держрегуляторної служби Ляпіну

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 9 жовтня, звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Настає нова ера в Державній регуляторній службі. Сьогодні рішенням Кабінету міністрів звільнено голову ДРС Ксенію Ляпіну", - повідомив міністр.

При цьому Милованов високо оцінив роботу Ляпіної на посаді, зазначивши, що "вона фактично створила науку і процес державного регулювання в Україні".

"Прийшов час переосмислити роль Державної регуляторної служби в Україні. Світ змінюється. Змінюється підхід до економіки, бізнесу, державної політики і, звичайно, регулювання", - зазначив глава Мінекономіки.

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Милованов також пообіцяв, що на посаду голови Держрегуляторної служби буде оголошено конкурс.

Міністр додав, що тимчасово виконуючим обов'язки голови ДРС призначено заступника глави відомства Олега Мірошниченка.

Нагадаємо, Ксенія Ляпіна обіймала посаду голови Державної регуляторної служби з січня 2015 року, до цього вона була народним депутатом від фракції "Народний фронт", а раніше - від "Батьківщини".

Кабмін звільнив главу Держрегуляторної служби Ляпіну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153038
 
   
 Топ коментарі
 
денежные потоки Петра и Ко в офшоры.. Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину - Цензор.НЕТ 7924
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ща трускавецкие выпускники задиджитализируют факинг отрасль..
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доляпалась... носилась со своим 1210... не донесла, упустила на ноги...
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не справилась? так треба було думати та працювати!!!
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ща трускавецкие выпускники задиджитализируют факинг отрасль..
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Конспектуйте - соромно не знати бачення проблематики від Батька Нації Кабмін звільнив главу Держрегуляторної служби Ляпіну - Цензор.НЕТ 4215
https://www.youtube.com/watch?v=Zv9GzPUEHEo
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было понятно: глава государственной налоговой службы Ксения Ляпина-глава это не надолго.Но не в течение же 23 часов 08.10.2019 18:55

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Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину - Цензор.НЕТ 5884это же она была против 1210?зря она...беня парень мстительный Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину - Цензор.НЕТ 5884
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теперь понятно почему она всю неделю возущалась.
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...ой-вэй...шо делаиццо!!!...а шо й то за служба такая тайная то была, только сейчас и узнал о ее существовании...блинн, да это ж "малина" по понятиям старым... сиди себе и регулюй)))))....млрд. тудой, 2 -сюдой, разницу себе на карман... Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ляпину - Цензор.НЕТ 5269
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А шо я говорил недельку назад?)))Вот и эта полетела акт фанера над Парижем
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Я не совсем понял - государственная регуляторная служба - это как институт непонятно чего в фильме "Забытая мелодия для флейты."?
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