 Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов у Переяславі-Хмельницькому, так і не знайшли, - ДБР

Про це директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив на брифінгу в Києві 9 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Було здійснено комплекс не тільки слідчих, а й оперативних дій, проведено більше ніж 30 обшуків, негласні слідчі розшукові дії... За результатами зброї не встановлено", – сказав він.
Труба запевнив, що цей факт не вплине на кваліфікацію злочину, ухвалення рішень у провадженні.
"Ми продовжуємо шукати зброю... У нас ще є час, на завершальному етапі експертизи. І сподіваємося, що для повноти й цілісності обставин злочину ми все-таки знайдемо цю зброю", – сказав він.
Директор ДБР зазначив, що розслідування справи про вбивство хлопчика наразі на завершальному етапі.
"Сподіваюся, що в листопаді ми завершимо досудове розслідування, остаточно оголисимо підозри і визначимо кваліфікацію дій [кожного] учасника. Усім зрозуміло, що дитина загинула від однієї кулі, отже, від кулі одного учасника", – сказав він.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
Там никто ничего и не искал...
Просто пяные твари убили дите...и все!
За это вышку им от народа надо было дать