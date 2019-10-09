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Все про:зброя (1406) Труба (142) ДБР (554) Кирило Тлявов (18)

 Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов у Переяславі-Хмельницькому, так і не знайшли, - ДБР

Зброю, із якої стріляли в п'ятирічного Кирила Тлявова, досі не виявлено.

Про це директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив на брифінгу в Києві 9 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Було здійснено комплекс не тільки слідчих, а й оперативних дій, проведено більше ніж 30 обшуків, негласні слідчі розшукові дії... За результатами зброї не встановлено", – сказав він.

Труба запевнив, що цей факт не вплине на кваліфікацію злочину, ухвалення рішень у провадженні.

"Ми продовжуємо шукати зброю... У нас ще є час, на завершальному етапі експертизи. І сподіваємося, що для повноти й цілісності обставин злочину ми все-таки знайдемо цю зброю", – сказав він.

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Директор ДБР зазначив, що розслідування справи про вбивство хлопчика наразі на завершальному етапі.

"Сподіваюся, що в листопаді ми завершимо досудове розслідування, остаточно оголисимо підозри і визначимо кваліфікацію дій [кожного] учасника. Усім зрозуміло, що дитина загинула від однієї кулі, отже, від кулі одного учасника", – сказав він.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під вартою двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Також читайте: Зеленський доручив підготувати доповідь щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова і пожеж у таборі "Вікторія" і готелі "Токіо Стар"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153034
 
 
 Топ коментарі
 
Убийцы в погонах умеют прятать концы в воду!
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Поки не запалають автівки та хати тих, хто покриває вбивць, нічого не буде. "Правосуддя" в таких випадках прокинається тільки під погрозою власної смерті.
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пока не найдут ствол, ничего не сойдется. А его уже наверное расплавили где-нибудь Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком так и не нашли, - ГБР - Цензор.НЕТ 8786
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Так вліпити їм як за убивство за попередньою змовою, бігом і зброя знайдеться і той,що стріляв.
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Убийцы в погонах умеют прятать концы в воду!
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Ребёнок нашёл пистолет, застрелился, а пистолет выбросил в реку. По стечению обстоятельств рядом стреляли какие-то кто-то. Приемлемое для нашего суда объяснение.
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Поки не запалають автівки та хати тих, хто покриває вбивць, нічого не буде. "Правосуддя" в таких випадках прокинається тільки під погрозою власної смерті.
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Мусора поганые!
Там никто ничего и не искал...

Просто пяные твари убили дите...и все!
За это вышку им от народа надо было дать
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Неужели. Золотой батон Януковича тоже не нашли.
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Верить некоторым нельзя, вот обещал глава полиции Киевщины что пойдет "в самую гарячую точку в АТО" и пошел-возглавил полицейских АТО сидя в сотнях километрах от передовой. Так и тут ищут ствол ищут "найти не могут"...
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Родственники ребенка должны уже сами провести суд,очевидно что авакяновцы не способны нормально отправлять в Украине правосудие.
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