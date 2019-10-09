 Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов у Переяславі-Хмельницькому, так і не знайшли, - ДБР

Про це директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив на брифінгу в Києві 9 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".



"Було здійснено комплекс не тільки слідчих, а й оперативних дій, проведено більше ніж 30 обшуків, негласні слідчі розшукові дії... За результатами зброї не встановлено", – сказав він.



Труба запевнив, що цей факт не вплине на кваліфікацію злочину, ухвалення рішень у провадженні.



"Ми продовжуємо шукати зброю... У нас ще є час, на завершальному етапі експертизи. І сподіваємося, що для повноти й цілісності обставин злочину ми все-таки знайдемо цю зброю", – сказав він.





Читайте також: ДБР упродовж 1-2 місяців завершить слідство у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, - Труба

Директор ДБР зазначив, що розслідування справи про вбивство хлопчика наразі на завершальному етапі.



"Сподіваюся, що в листопаді ми завершимо досудове розслідування, остаточно оголисимо підозри і визначимо кваліфікацію дій [кожного] учасника. Усім зрозуміло, що дитина загинула від однієї кулі, отже, від кулі одного учасника", – сказав він.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під вартою двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Також читайте: Зеленський доручив підготувати доповідь щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова і пожеж у таборі "Вікторія" і готелі "Токіо Стар"