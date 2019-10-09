 Кабмін найближчим часом не планує підвищення тарифів, - Гончарук

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На уряді ми не ухвалювали рішення про підвищення тарифів. Уряд не планує найближчим часом робити щось, щоб підвищувалися тарифи", - наголосив Гончарук.
Він також розповів, що Кабмін працює над тим, щоб пенсіонери віком понад 70 років отримували мінімальні платіжки за ЖКП.
"Ми зараз вивчаємо у рамках підготовки держбюджету на наступний рік, скільки грошей у держави буде, щоб зрозуміти, як їх правильно розподілити. Літні люди віком від 70-ти років - наш пріоритет №1. За нашими розрахунками, їм найтяжче", - зазначив Гончарук.
Він відзначив, що на питання оплати комунальних тарифів пенсіонерами віком від 70-ти років можна буде відповісти у листопаді, коли остаточний проєкт бюджету буде готовий.
"Там буде написано, скільки і на що коштів буде виділено. Ми зараз працюємо над тим, щоб людям віком від 70-ти років платіжка за ЖКП була мінімальною", - додав Гончарук.
Зебилоиды вы же обещали их снизить!!!
А пачиму такой тормоз?
Позориш кашэрную породу.
Не цэниш кашэрные кадры?
У Каламойскава других артистоф для гоев нет.
09.10.2019 16:47
Підвищення тарифів має гарантувати відсутність надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері столиці, пояснюють у компанії
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» наразі не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Інформація про збільшення відповідних тарифів на 30% не відповідає дійсності
включай ждуна и выздоравливай.
например, в Днепре подорожала вода... с 16,46 до 18,46 за куб...вроде и пустячок - 2 грн.. а обидно...более того за отопление обещали 1400 грн за Гкал ( а говорят уже о 1579,5) и дай Бог чтоб не больше... потому как зимой газ может скакануть и цена на отопление тоже...
ну я понимаю... это местные колобродят, наверное... но от этого не легче