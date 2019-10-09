 "Укрбуд" подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових об'єктів

Про це йдеться в офіційних документах, що опинилися в розпорядженні редакції, пише "Є Новина".
Так, корпорація "Укрбуд" направила до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) документи про те, що ціла низка побудованих об'єктів готовий до введення в експлуатацію.
У документах вказані такі об'єкти нерухомості:
- дві секції житлового комплексу по вулиці Новомостицькій, 15;
- підземний паркінг по вулиці Новомостицькій, 15;
- два будинки житлово-офісного комплексу між вулицями Микільсько-Слобідською та Броварським проспектом;
- один об'єкт п'ятої черги в ЖК на Харківському шосе, 210;
- дві секції багатофункціонального комплексу на бульварі Кольцова, 7А.
У документах зазначено, що будівлі добудовані і корпорація "Укрбуд" чекає від інспекції сертифіката про здачу в експлуатацію.
Нагадаємо, що недавно "Укрбуд" увійшов у десятку найкращих забудовників столичного регіону з високим рівнем надійності. Таку оцінку роботі корпорації дали редакція авторитетного ділового журналу "Бізнес" та експерти Українського клубу нерухомості URE Club, які вивчили діяльність будівельних компаній Києва і області.
• две секции жилого комплекса по улице Новомостицкой, 15;
• подземный паркинг на улице Новомостицкой, 15;
• два дома жилищно-офисного комплекса между улицами Никольско-Слободской и Броварским проспектом;
• один объект пятой очереди в ЖК на Харьковском шоссе, 210;
• две секции многофункционального комплекса на бульваре Кольцова, 7А. /Типа в утешение на продажу украинской земли и 800 украинских предприятий.