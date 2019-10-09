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 "Укрбуд" подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових об'єктів

Корпорація "Укрбуд" найближчим часом здасть в експлуатацію 5 нових об'єктів у Києві.

Про це йдеться в офіційних документах, що опинилися в розпорядженні редакції, пише "Є Новина".

Так, корпорація "Укрбуд" направила до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) документи про те, що ціла низка побудованих об'єктів готовий до введення в експлуатацію.

У документах вказані такі об'єкти нерухомості:

  • дві секції житлового комплексу по вулиці Новомостицькій, 15;
  • підземний паркінг по вулиці Новомостицькій, 15;
  • два будинки житлово-офісного комплексу між вулицями Микільсько-Слобідською та Броварським проспектом;
  • один об'єкт п'ятої черги в ЖК на Харківському шосе, 210;
  • дві секції багатофункціонального комплексу на бульварі Кольцова, 7А.

У документах зазначено, що будівлі добудовані і корпорація "Укрбуд" чекає від інспекції сертифіката про здачу в експлуатацію.

Нагадаємо, що недавно "Укрбуд" увійшов у десятку найкращих забудовників столичного регіону з високим рівнем надійності. Таку оцінку роботі корпорації дали редакція авторитетного ділового журналу "Бізнес" та експерти Українського клубу нерухомості URE Club, які вивчили діяльність будівельних компаній Києва і області.


Укрбуд подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових обєктів 01
Укрбуд подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових обєктів 02
Укрбуд подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових обєктів 03
Укрбуд подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових обєктів 04

Укрбуд подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових обєктів 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153028
 
 
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В документах указаны следующие объекты недвижимости:
• две секции жилого комплекса по улице Новомостицкой, 15;
• подземный паркинг на улице Новомостицкой, 15;
• два дома жилищно-офисного комплекса между улицами Никольско-Слободской и Броварским проспектом;
• один объект пятой очереди в ЖК на Харьковском шоссе, 210;
• две секции многофункционального комплекса на бульваре Кольцова, 7А. /Типа в утешение на продажу украинской земли и 800 украинских предприятий.
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