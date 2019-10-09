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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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 "Формули Штайнмаєра" для Криму немає, без міжнародних партнерів деокупація неможлива, - Зеленський

У питанні деокупації півострова "Україна сама не впорається".

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у коментарі Крим.Реалії під час відвідування виставки в Києві "Зброя та безпека" 9 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

На питання журналіста, чи існує для Криму своя "формула Штайнмаєра", президент відповів, що зараз "такої формули немає".

"Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, я мушу констатувати, на жаль, Україна сама не впорається. Потрібні умови наших міжнародних партнерів, має у нас бути ще потужніша армія. Треба бути дуже потужними, щоб не тільки у нас дипломатія працювала, щоб армія у нас була дійсно високого рівня", - пояснив Зеленський.

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Положення "формули Штайнмаєра", схвалене президентом України Володимиром Зеленським передбачають умови, за яких зараз у контрольованих бойовиками районах Донбасу можуть пройти місцеві вибори.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153023
 
 
 Топ коментарі
 
если для Донбасса суть формулы это просто перестать стрелять то для Крыма видимо просто перестать о нем вспоминать "Формулы Штайнмайера" для Крыма нет, без международных партнеров деоккупация невозможна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8831
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формула України не займатись здачею власних територій.
і не йти на поступки фуйлу. все просто і ясно.
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Так кацапы чистят канал уже как месяц ))) как думаешь к чему это?))
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Такой креативный президент обязательно придумает формулу для Крыма, ну в крайнем случае ему на ухо нашепчут!
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если для Донбасса суть формулы это просто перестать стрелять то для Крыма видимо просто перестать о нем вспоминать "Формулы Штайнмайера" для Крыма нет, без международных партнеров деоккупация невозможна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8831
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Афигеть как мы рады. Для крыма формулы зештанмаера нет. Формула зештанмаера только для Киева.
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формулу как тянуть Порошенко на стадион быстро предумал... розвел всех как котят
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Да и в Евролабе, если даже не вспоминать лаборантку с кисточкой, которая ошиблась при рисовании штрих-кода, показана была фотография не взятия крови у Зелемойского, а фотография наличия жгута...
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Что захвачено силой, вряд ли можно вернуть мирным путем.
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У меня есть формула Украины: всех зелелупых - в орду жить и продвигать идею мира, вот погрузить всю эту зеленую *****..ту в микроавтобусы во главе с самым зеленым ЗЕ - и нах-й на донецк, пусть там поживут.
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Проблема. Немає формули по добровільній здачі крима мокшам.
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Повторюсь. Интересно было бы подсчитать - сколько выехало из Крыма, сколько получили биометрические паспорта, отнять это количество людей, от того количество, которое было в феврале-марте 2014 года, а потом, предположив на время расчёта, что этот фейковый референдум - законный, могло бы быть решение принято?
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формула України не займатись здачею власних територій.
і не йти на поступки фуйлу. все просто і ясно.
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за кулисами кипит работа)) не зря со стороны крыма почистили канал и готовы к приему воды))
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Зеля,просто 5 лет ничего не делай. Оставь всё как есть. Будет лучше.Потом не разгребешь твои "формулы".
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Крым действительно требует других усилий.И,в первую очередь юридических,поскольку часть стран шустренько приняла тезис РФ,что "Крым присоединился добровольно и пришёл к России без войны"...Но вот только с чего Зеленский уверен,что "штаны Майера" обязательно вырвут Донбасс из лап Путина? В Кремле настроены ультимативно-"Либо Украина принимает "блатной статус" с прокремлёвским руководством региона и ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ в Верховной Раде с правом "вето",или Донбасс будет под "русским миром"...А вот Зеленскому в этом случае стОит послушать народ-нужно ли такой ценой возвращать Донбасс прямо сегодня или "законсервировать" освобождение на перспективу?
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По крайней мере, Зеленский честен, а не обещает, как некоторые, за 5 лет все вернуть
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А что есть в Крыму кроме ракушечника? Ялтинский лук?
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