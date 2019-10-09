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Все про:наука (159) Нобелівська премія (32) хімія (27) Нобелівський комітет (11)

 Нобелівську премію з хімії за 2019 рік присуджено за розробку літій-іонних батарей

Нобелівську премію з хімії за 2019 буде вручено Джону Гуденофу з Техаського університету в Остіні (США), британцеві, що працює в США, Стенлі Уіттінхему з Бінгемтонського університету та Акірі Йосіно з приватного університету в японській Нагої.

Про це в середу, 9 жовтня, повідомив Нобелівський комітет Шведської королівської академії наук в Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Вища міжнародна наукова нагорода присуджена "за розробку літій-іонних батарей".

Нобелівську премію з хімії за 2019 рік присуджено за розробку літій-іонних батарей 01

"Ця легка і потужна батарея, що перезаряджається, сьогодні використовується у всьому, від мобільних телефонів до ноутбуків і електроавтомобілів", - зазначив Нобелівський комітет. Крім того, такий тип батарей має можливість збереження значної кількості енергії, одержуваної від сонця і вітру, що дозволяє звільнитися від використання викопних видів енергоносіїв, підкреслюється далі.

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Урочиста церемонія вручення премій відбудеться 10 грудня в день народження Альфреда Нобеля.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153017
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, также на счету литий-ионных батарей уничтожение экипажа АПЛ "Лошарик" - семи капитанов 1-го ранга, трёх капитанов 2-го ранга, подполковника медицинской службы, двух капитанов 3-го ранга и капитан-лейтенанта. Литий-ионными батареями российского пр-ва россияне заменили серебряно-цинковые, которые производили в Украине. Импортозамещение превыше всего.
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Вот он прогресс. Спасибо
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Брехня! Откуда в Московии корова? Может китайские?
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Они создали мир инстаграммчиков и прочего фейсбучного барахла. Сомнительное достижение.
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Вот уж слава богу нет, зато теперь каждая писюха, едучи в маршрутке может делать селфи, а каждый дурак постить в ФБ свои умные изречения. И всё это благодаря этим людям. Забавно.
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А причем тут упоротые к изобретению действительно батареи 21 века?
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А в смартфонах какие используются?PS само изобретение отличное, но думали ли они о том, как его будут применять.
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Можно подумать что и до смартфонов не графоманили - на стационарных компьютерах, печатающих машинках, на простой бумаге шариковыми ручками или гусиными перьями, наконец на стенах домов или на любом подвернувшемся заборе... Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена за разработку литий-ионных батарей - Цензор.НЕТ 8591
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Так и есть, просто сейчас этого стало в разы больше, вот и всё.
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И вот что интерестно - за изобретение колбасы из бумаги , копыт и говна премию так никому и не вручили !
А её весь мир жрёт ...
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Угу, и золото будет стоить дешевле шоколада. 😁
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Ну, также на счету литий-ионных батарей уничтожение экипажа АПЛ "Лошарик" - семи капитанов 1-го ранга, трёх капитанов 2-го ранга, подполковника медицинской службы, двух капитанов 3-го ранга и капитан-лейтенанта. Литий-ионными батареями российского пр-ва россияне заменили серебряно-цинковые, которые производили в Украине. Импортозамещение превыше всего.
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Они ее еще в 70м разработали
И уже натривые твердотельные поспели
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Натриевые уже используются во всем мире? Да ну! 🤤
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Нет конечно, но изобретатель все тот же Джон Кстати дедуля вроде как 95 уже отпраздновал.
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И это правильно!
Такими батарейками кацапы ликвидировали свой "Лошарик" и задвухсотили хероев.
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за разработку литий-ионных батарей/ обычно За исследования процессов.......По этой формулировке научная премия дана за решение инженерной задачи.
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