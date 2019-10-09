EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  2153  140
Все про:Донбас (13256) Золоте (30) Завітневич (1)

 Жодних ризиків для життя місцевих жителів розведення військ на Донбасі не несе, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

Глава комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Олександр Завітневич заявив про те, що розведення сил у Золотому і Петровському Луганської області не несе загрози безпеці місцевого населення.

Під час брифінгу він додав, що представники парламентського комітету поспілкувалися з місцевими жителями зазначених населених пунктів, військовими та волонтерами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Місцеве населення підтримує розведення військ. Всі хочуть миру, хочуть повернутися до нормального життя. Жодних ризиків для життя мешканців розведення не несе", — заявив Завітневич.

Зі свого боку секретар комітету Роман Костенко додав, що ділянка розведення біля Петровського розташована на відкритій місцевості, а не в самому населеному пункті. За його словами, нові позиції для військових там готові "на 98%".

При цьому нові позиції українських військових біля Золотого готові не повністю, однак, за словами Костенка, "інженерні роботи ведуться швидко".

Читайте також: Комітет нацбезпеки і розвідки контролюватиме питання безпеки людей, що проживають у районах розведення сил на Донбасі, - глава комітету Завітневич

"Командувач нас запевнив, а ми проконтролюємо, що на момент розведення війська вийдуть на готові позиції", — додав депутат.

За словами Костенка, в Генштабі ЗСУ запевняють в тому, що в тактичному плані кілометровий відхід українських військових на нові позиції ніяких тактичних втрат для підрозділів не принесе.

"Якщо противник, і ми виведемо війська на 1 кілометр, то люди перестануть бути в зону перехресного вогню", — підсумував Костенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153015
 
 
 Топ коментарі
 
писец. откатываемся на позиции 3 года назад.
теперь зебики внимание вопрос - как это петя по вашим словам "сдавал Украину" что за три года ВСУ продвинулись вперед на те самые километры на которые вазелин сейчас их отводит назад? время пошло!
 показати весь коментар
 
Конечно. А, если еще и разоружить ВСУ, то вобще жителям бояться будет нечего.

Жители ж глупые наверное ВСУ боятся, а не сепарни, которая обязательно тут же заползет.
 показати весь коментар
 
Порошенко отвоевал у российских оккупантов эти населенные пункты. А Зеленский отдал их сепаратистам. Вот то я понимаю бизнес на крови.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Каждый день убивают участников АТО, однако почему то гражданским в случае попадания в серую зону, ничего не угрожает. Чудеса да и только. Миномётные мины и снаряды там не взрываются, , растяжки не действуют, а людей в гражданском пуля не берёт.
 показати весь коментар
 
 
После всего что ко и Зе сделала им верить -себя не уважать.
Все в чем зебеня овинял Пороха можно смело применить к клоуну- капитулянту.
Мир путем отвода украинских войск с территории Украины,зашибись стратег.
Кто идет на уступки террористов ,может нажить себе только очередных террористов, давай понять ,что с Украиной можно говорить с позиции силы и ультиматумов.
 показати весь коментар
 
 
Замечательно. По этому следует:
ПЕРЕНЕСТИ ОФИС преЗЕдента В ЗОЛОТОЕ!
подпишите петицию:
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
 показати весь коментар
 
 
Уже подписала, петиция появилась 7 октября ,за три дня уже больше десять тысяч подписей.
Жаль ,что клоун утреться и будет продолжать подмахивать ху-лу. Убирать это убогое надо ,не поймет по хорошему ,значит надо обьяснить убедительнее.
 показати весь коментар
 
 
абсолютно никаких рисков, особливотогда, когда начнется обмен мнениями Никаких рисков для жизни местных жителей разведение войск на Донбассе не несет, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич - Цензор.НЕТ 154
 показати весь коментар
 
 
Вот ты там посели своих деток и маму с папой, тогда я тебе и поверю.
 показати весь коментар
 
 
Ну, понятно, для Завитневича жители дамбаса не местные. Жителям Конча-Заспы на дамбас насрать.
 показати весь коментар
 
 



Ronin

@ligovs

Зам МО прямо зараз на "Еспресо" - "якщо у вас немає родичів на лінії розмежування, я не розумію, чому вас торкається війна". "Ви пропонуєте Воювать до останнього українця"?. Вона остаточно сбрендила. Таки наобирали до влади ідіотів...
 показати весь коментар
 
 
отправить ОП вместе с вазелином в золотое

Никаких рисков для жизни местных жителей разведение войск на Донбассе не несет, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич - Цензор.НЕТ 2606
 показати весь коментар
 
 
семью свою бери и срочно переезжай - там жилье дешевое и и тем более никаких рисков , самое безопасное место в мире
 показати весь коментар
 
 
Да ясен пень,"никакой опасности", только кацапьё уже минирует маршруты движения международных инспекторов.
 показати весь коментар
 
 



Вася Адекватник

@Vasya_news

·
Мир любой ценой обернется распадом Украины - Мир заключают с теми, кто хочет мира. С теми, кто хочет завоевать Украину, мира не ищут…
 показати весь коментар
 
 
а докази бандитизму у вас є ?
спочатку доведіть, що ви не рашист.
 показати весь коментар
 
 
от ви і довели своє лапотне походження.
 показати весь коментар
 
 
не кацапові тут мир насаджати.
ото підібрав копитці і риссю звідси, хутко !
 показати весь коментар
 
 
а ти проведи опитування чи хочуть українці капітуляції.
 показати весь коментар
 
 
компроміс за рахунок чого ? наших територій та суверенітету ? в обмін на зняття санкцій з рашки ?
це хіба не капітуляція ?
атовці вірно роблять. люди їх підтримають.
 показати весь коментар
 
Жену и детей туда перемещай, а потом про риски! Еще один рискун! Отправляйте своих жен и рискуйте!!!
 показати весь коментар
 
 
а мене цыкавить авторитетна думка зайдыка
 показати весь коментар
 
А какая проблема? Поселить Завитневича в серой зоне и пускай собственным примером убедит местных в этом!!! Дерзай, парниша!!!
 показати весь коментар
 
 
Я бы на месте Путина после разведения сил приказал бы отправить в поселок Золотое группу сепаров и вырезал бы пару семей местных жителей и снял бы все это на камеру, а потом подкинул бы эти кадры какому-то украинскому блогеру, чтобы тот это выложил в Инет!!
Тогда весь народ Украины задал бы вопрос Зеленскому и Министру обороны - ВЫ гарантировали что никакой опасности жителям серой зоны нет?!...
После такой информационной диверсии Путина рейтинг Зеленского упал бы ниже плинтуса.
Я уже и не говорю что после этого события патриоты Украины просто порвали бы ЗЕ на клочки. Но я уверен, что ЗЕ успеет добежать до Израильской границы
 показати весь коментар
 
а нафига путену подставлять своего агента? чтобы не смог сдать Украину под каблук кремля?
Ты ещё скажи чтобы он и Лолиту заодно подставил...
 показати весь коментар
 
 
Як ты "любишь" свой народ...ты и так на месте путина
 показати весь коментар
 
 
Ты зачем пецин секретный план тут сливаешь? Жодних ризиків для життя місцевих жителів розведення військ на Донбасі не несе, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич - Цензор.НЕТ 783
 показати весь коментар
 
А при чем тут "Петя", Порошенко уже несколько месяцев не президент.
 показати весь коментар
 
Странно, не президент - а зарплату людям платит. Или вы тут все добровольцы? Жодних ризиків для життя місцевих жителів розведення військ на Донбасі не несе, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич - Цензор.НЕТ 5167
 показати весь коментар
 
Никаких рисков для жизни местных жителей разведение войск на Донбассе не несет...

Ага.. кроме такой мелочи когда сепары за 10 минут могут занять "разведеную" территорию.
 показати весь коментар
 
Я згоджусь з цим твердженням, тільки тоді, коли цей комітет(га_донів) повним складом передислокують в зону розведення, хоча б на місяць
 показати весь коментар
 
Стрелковое понятно ,а вот мины и снаряды с какой стороны ******** поселки будут справа или слева.?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору