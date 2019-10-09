 Жодних ризиків для життя місцевих жителів розведення військ на Донбасі не несе, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

Під час брифінгу він додав, що представники парламентського комітету поспілкувалися з місцевими жителями зазначених населених пунктів, військовими та волонтерами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
"Місцеве населення підтримує розведення військ. Всі хочуть миру, хочуть повернутися до нормального життя. Жодних ризиків для життя мешканців розведення не несе", — заявив Завітневич.
Зі свого боку секретар комітету Роман Костенко додав, що ділянка розведення біля Петровського розташована на відкритій місцевості, а не в самому населеному пункті. За його словами, нові позиції для військових там готові "на 98%".
При цьому нові позиції українських військових біля Золотого готові не повністю, однак, за словами Костенка, "інженерні роботи ведуться швидко".
"Командувач нас запевнив, а ми проконтролюємо, що на момент розведення війська вийдуть на готові позиції", — додав депутат.
За словами Костенка, в Генштабі ЗСУ запевняють в тому, що в тактичному плані кілометровий відхід українських військових на нові позиції ніяких тактичних втрат для підрозділів не принесе.
"Якщо противник, і ми виведемо війська на 1 кілометр, то люди перестануть бути в зону перехресного вогню", — підсумував Костенко.
Все в чем зебеня овинял Пороха можно смело применить к клоуну- капитулянту.
Мир путем отвода украинских войск с территории Украины,зашибись стратег.
Кто идет на уступки террористов ,может нажить себе только очередных террористов, давай понять ,что с Украиной можно говорить с позиции силы и ультиматумов.
ПЕРЕНЕСТИ ОФИС преЗЕдента В ЗОЛОТОЕ!
подпишите петицию:
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
Жаль ,что клоун утреться и будет продолжать подмахивать ху-лу. Убирать это убогое надо ,не поймет по хорошему ,значит надо обьяснить убедительнее.
Ronin
@ligovs
Зам МО прямо зараз на "Еспресо" - "якщо у вас немає родичів на лінії розмежування, я не розумію, чому вас торкається війна". "Ви пропонуєте Воювать до останнього українця"?. Вона остаточно сбрендила. Таки наобирали до влади ідіотів...
Вася Адекватник
@Vasya_news
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Мир любой ценой обернется распадом Украины - Мир заключают с теми, кто хочет мира. С теми, кто хочет завоевать Украину, мира не ищут…
спочатку доведіть, що ви не рашист.
ото підібрав копитці і риссю звідси, хутко !
це хіба не капітуляція ?
атовці вірно роблять. люди їх підтримають.
Тогда весь народ Украины задал бы вопрос Зеленскому и Министру обороны - ВЫ гарантировали что никакой опасности жителям серой зоны нет?!...
После такой информационной диверсии Путина рейтинг Зеленского упал бы ниже плинтуса.
Я уже и не говорю что после этого события патриоты Украины просто порвали бы ЗЕ на клочки. Но я уверен, что ЗЕ успеет добежать до Израильской границы
Ты ещё скажи чтобы он и Лолиту заодно подставил...
Ага.. кроме такой мелочи когда сепары за 10 минут могут занять "разведеную" территорию.