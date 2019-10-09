 Жодних ризиків для життя місцевих жителів розведення військ на Донбасі не несе, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

Під час брифінгу він додав, що представники парламентського комітету поспілкувалися з місцевими жителями зазначених населених пунктів, військовими та волонтерами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Місцеве населення підтримує розведення військ. Всі хочуть миру, хочуть повернутися до нормального життя. Жодних ризиків для життя мешканців розведення не несе", — заявив Завітневич.

Зі свого боку секретар комітету Роман Костенко додав, що ділянка розведення біля Петровського розташована на відкритій місцевості, а не в самому населеному пункті. За його словами, нові позиції для військових там готові "на 98%".

При цьому нові позиції українських військових біля Золотого готові не повністю, однак, за словами Костенка, "інженерні роботи ведуться швидко".

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"Командувач нас запевнив, а ми проконтролюємо, що на момент розведення війська вийдуть на готові позиції", — додав депутат.

За словами Костенка, в Генштабі ЗСУ запевняють в тому, що в тактичному плані кілометровий відхід українських військових на нові позиції ніяких тактичних втрат для підрозділів не принесе.

"Якщо противник, і ми виведемо війська на 1 кілометр, то люди перестануть бути в зону перехресного вогню", — підсумував Костенко.