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Все про:Пашинський (270) Труба (142) ДБР (554)

 ДБР розслідує тільки одну справу щодо Пашинського, - Труба

Державне бюро розслідувань не розслідує інших фактів протиправної діяльності екснардепа Сергія Пашинського, крім стрільби в Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

"ДБР розслідує тільки одну справу. У ДБР немає інших фактів протиправної діяльності Пашинського", - сказав він.

За словами директора Державного бюро розслідувань, якщо будуть такі звернення з конкретними фактами злочинів, то ДБР буде реагувати.

"Що стосується інших епізодів: у ДБР зараз немає власних оперативних підрозділів, розрахованих на допомогу іншим правоохоронним органам. Якщо нам направлять відповідні звернення з конкретними фактами злочинів - будемо реагувати", - додав Труба.

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Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.

"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.

Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153013
 
 
 Топ коментарі
 
Труба, расскажи лучше о своем деле, когда на нары за шаровый отдых под сотку тысяч?
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А хотя бы за бракованные минометы
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Дура ты дурная! За применение резинострела по ногам получить 2 месяца без права залога , это ПЗДЦ!!! Такого небыло никогда! Каждый день шмаляют друг в друга то на дороге, то в ресторанах, по 12 дырок, и ничего. Завтра увалю тебя из зарегистрированного карабина или гладкоствола, при такой же драке, получу личные обязательства (подписку) а потом 2 года условно! (Хотя за тебя может и премию)
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Коррупционер только применяя оружие против безоружных может попасть под суд.
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Дура ты дурная! За применение резинострела по ногам получить 2 месяца без права залога , это ПЗДЦ!!! Такого небыло никогда! Каждый день шмаляют друг в друга то на дороге, то в ресторанах, по 12 дырок, и ничего. Завтра увалю тебя из зарегистрированного карабина или гладкоствола, при такой же драке, получу личные обязательства (подписку) а потом 2 года условно! (Хотя за тебя может и премию)
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Аваков дарит резинки?
Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский стрелял в Вячеслава Химикуса из оружия, которое ему подарил министр внутренних дел Арсен Аваков.Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.Согласно информации собеседников, Пашинский стрелял в мужчину из пистолета Glock 19 калибра 9мм.Этим пистолетом, по данным УП, Пашинского наградил глава МВД Арсен Аваков своим приказом от 28 марта 2014 года. Тогда Пашинский был и.о. главы Администрации президента.Ранее Пашинский сам заявил, что пистолет получил в подарок.Как известно, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.
В ходе конфликта депутат выстрелил мужчине в бедро из пистолета, сам же получил удар бутылкой по голове.
Пашинский заявляет, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает другое.
5 января защита Химикуса требовала от прокуратуры допросить Пашинского, который стрелял в человека.
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а в это время не ведая о мыролюбии шланга плешывый попытался вроде бы пустить себе кровь
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Та так! Розкажіть, хто що знає! Напишіть факти! Будемо вдячні, бо садити треба, а за стрільбу по ногах бандюка - якось не серйозно
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Садити треба, а за що не знаеш. А не зебилоид ли ты часом?
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Ну у нас в Украине высшего и среднего должностног ранга за наезд на авто со смертельным исходом тоже никто не ответил по заслугам
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Труба, расскажи лучше о своем деле, когда на нары за шаровый отдых под сотку тысяч?
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не дивлячись на особистість Пашинського, як просто людини, а саме зважаючи на поведінку його, коли це чмо(Химікуса), що має декілька приводів до поліції за шахрайство, погрози вбити, знущання та катування своєї жінки, побиття громадян... і "шлейф" банюківської поведінки щодо оточуючих,- Пашинський не ховався під клітчатою ковдрою, не тікав з країни, -він по ДВОХ судових провадженнях був присутнім на всіх засіданнях, приймав участь в усіх слідчих діях!!! І справу було двічі закрито, бо не було складу злочину в його діях... І стріляв він цьому вилупку в ногу , коли той вдарив його пляшкою по голові, в лежачому вже стані... То про що ми, люди добрі? Про Портнова, що мститься всім, хто не скорився ***** та ЗЕКові? Хочу почитати, хто? який справжній чоловік, витримає те, коли твою жінку якась гнида паскудить на твоїх очах, погрожує " в рот і поза рот", коли погрожує вбити та скалічити? Вся ця справа-заказуха та спроба реваншу пропарашинської нечісті, яка жирує та святкує зараз при цій владі зєлєМоніки, а насправді при коломойші! Тримайся, Пашинський! Ти- справжній чоловік із справжніми статевими органами! Все буде Україна!!!
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Пашинский шмальнул Химикуса и поехал праздновать в Зальцбург Новый год.А какое кривосудие оставил нам Пораженко?Пусть на себя пеняют.Судебная реформа ещё предстоит.
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і шо? Треба було голову попілом посипати?То нехай твою жінку чи дочку, чи матір паскудить бандюківська морда, вкриваючи 3-поверховими матюками, розбиває пляшку на твоєму кумполі, а ти при цьому лови кайф, лайноїд хрінів! Аквафреш тобі в руки!
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Почитай про Пашинского багато пишшуть,який вин лагидный.Особенно с глоком наперевес.
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На заборі теж пишуть.
Нам потрібна обіцяна бороьба з корупцією. Де????
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І шо? В нього яйця проміж ніг, на відміну від тебе і тобі подібного дезертира-ЗєлємМоніки! Він під обстрілом снайперів під час Майдану не тікав! А твої особисті невдоволення щодо його людської, приватної поведінки,- це така гниль...як виття невдоволеної баби після невдалого сексу з чоловіком...Тьху..в твоєму пості-твоя гнила, зачморена лайнофейками суть, що не може аналізувати людину за її головними вчинками! Тобі подобається ті, хто при відкритті справ проти них,- враз стають "невиліковно хворими", та катаються на ношах під клітчатими ковдрами в стані "коматозу"...
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пашинському труба.
порошенку труба.
гримчаку труба.
всім труба...
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У того, хто призначив на посаду чільника ДБР людину із прізвищем "труба", - непогана почуття гумору.
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Промовистіше за нього було б тільки прізвисько "Діра".
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