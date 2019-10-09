 ДБР розслідує тільки одну справу щодо Пашинського, - Труба

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

"ДБР розслідує тільки одну справу. У ДБР немає інших фактів протиправної діяльності Пашинського", - сказав він.

За словами директора Державного бюро розслідувань, якщо будуть такі звернення з конкретними фактами злочинів, то ДБР буде реагувати.

"Що стосується інших епізодів: у ДБР зараз немає власних оперативних підрозділів, розрахованих на допомогу іншим правоохоронним органам. Якщо нам направлять відповідні звернення з конкретними фактами злочинів - будемо реагувати", - додав Труба.

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Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.

"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.

Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.