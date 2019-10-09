 ДБР розслідує тільки одну справу щодо Пашинського, - Труба

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.
"ДБР розслідує тільки одну справу. У ДБР немає інших фактів протиправної діяльності Пашинського", - сказав він.
За словами директора Державного бюро розслідувань, якщо будуть такі звернення з конкретними фактами злочинів, то ДБР буде реагувати.
"Що стосується інших епізодів: у ДБР зараз немає власних оперативних підрозділів, розрахованих на допомогу іншим правоохоронним органам. Якщо нам направлять відповідні звернення з конкретними фактами злочинів - будемо реагувати", - додав Труба.
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
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Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.
"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.
Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".
Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский стрелял в Вячеслава Химикуса из оружия, которое ему подарил министр внутренних дел Арсен Аваков.Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.Согласно информации собеседников, Пашинский стрелял в мужчину из пистолета Glock 19 калибра 9мм.Этим пистолетом, по данным УП, Пашинского наградил глава МВД Арсен Аваков своим приказом от 28 марта 2014 года. Тогда Пашинский был и.о. главы Администрации президента.Ранее Пашинский сам заявил, что пистолет получил в подарок.Как известно, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.
В ходе конфликта депутат выстрелил мужчине в бедро из пистолета, сам же получил удар бутылкой по голове.
Пашинский заявляет, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает другое.
5 января защита Химикуса требовала от прокуратуры допросить Пашинского, который стрелял в человека.
Нам потрібна обіцяна бороьба з корупцією. Де????
порошенку труба.
гримчаку труба.
всім труба...