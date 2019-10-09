 Зеленський підписав указ, яким дозволив главі МЗС самостійно призначати дипломатів у міністерстві та за кордоном

Відповідний указ №740/2019 розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський доручив внести в указ президента від 4 червня 2008 року №513 "Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави" низку змін.
Зокрема, змінено редакцію статті 1 цього указу.
"Встановити, що кандидатури на посади першого заступника, заступника міністра закордонних справ України і генерального консула України попередньо погоджуються з президентом України", - сказано в тексті указу.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/9/7228584/
Хроника одного Президента ...
09.10.2019 г.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Ермак привез весьма неутешительные вести для Зеленского по земле. Сегодня Зеленский на вечер собирает совещание по теме.
Слив информации в РФ о приватных переговорах между Лукашенко и Зеленским произошел со стороны Беларуси.
Комиссия по разведке палаты представителей США подала официальный запрос на проверку информации о конспиративной встрече во время визита в США президента Зеленского с основателем компании Trans Commodities Сэмом Кислиным известным как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, фигурирующий в деле присвоения экс-президентом Януковичем государственных средств.
В окружении Трампа состояние близкое к панике. Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопрсах по импичменту.
В отчете сенатского комитета США по разведке опубликованном вчера четко указывается, что Россия использовала социальные сети на президентских выборах 2016. Следует так же отметить, сто специальные службы США на протяжении последних двух месяцев трижды сообщали о подобной активности специальных групп в соцсетях пытающихся оказать влияние на протекание нынешней кампании по выборах президента США. Особо указывалось, что администрирование этих групп проводится и с территории Украины.