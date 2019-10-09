EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  1437  30
Все про:Зеленський (3093) консульство (182) МЗС (1914) наказ (185)

 Зеленський підписав указ, яким дозволив главі МЗС самостійно призначати дипломатів у міністерстві та за кордоном

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в порядок попереднього узгодження кандидатур на посади першого заступника, заступника міністра закордонних справ України і генерального консула.

Відповідний указ №740/2019 розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський доручив внести в указ президента від 4 червня 2008 року №513 "Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави" низку змін.

Зокрема, змінено редакцію статті 1 цього указу.

"Встановити, що кандидатури на посади першого заступника, заступника міністра закордонних справ України і генерального консула України попередньо погоджуються з президентом України", - сказано в тексті указу.

Читайте також: Зеленський призначив Ігоря Фараджева начальником управління по роботі з особовим складом СБУ

Зеленський підписав указ, яким дозволив главі МЗС самостійно призначати дипломатів у міністерстві та за кордоном 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153011
 
   
 Топ коментарі
 
К конкурсу допускаются все граждане Украины или только коллеги по студии 95 Квартал?
 показати весь коментар
 
О, Пристайко дней 10 тому назад заявил, что если такой указ моника подпишет, то он уйдет в отставку, мол ему не доверяют. Вот и посмотрим, звиздел, не звиздел?
 показати весь коментар
 
Сергей Васильев 9c8a60d0 - "К конкурсу допускаются все граждане Украины или только коллеги по студии 95 Квартал?"
Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 4577
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О, Пристайко дней 10 тому назад заявил, что если такой указ моника подпишет, то он уйдет в отставку, мол ему не доверяют. Вот и посмотрим, звиздел, не звиздел?
 показати весь коментар
 
 
Лозунг "тюрьмы бандитам" не прокатит или жити по новому актуальней?
 показати весь коментар
 
Все простіше. Викорінення корупції. Хоче прибрати декілька ланцюжків при призначенні на посади. Тепер бабло за посаду буде одразу йти у найвищу кишеню, минаючи купу корупційних посередників.
 показати весь коментар
 
Вовка придет порядок наведет...под себя
 показати весь коментар
 
К конкурсу допускаются все граждане Украины или только коллеги по студии 95 Квартал?
 показати весь коментар
 
 
там еще "лига смеха" и "рассмеши клоуна" не трудоустроены
 показати весь коментар
 
 
Сто пудово под лысого зелупа готовится Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 9842

Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1258
 показати весь коментар
 
 
Сергей Васильев 9c8a60d0 - "К конкурсу допускаются все граждане Украины или только коллеги по студии 95 Квартал?"
Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 4577
 показати весь коментар
 
 
вспоминаю знаменитое "партия, дай порулить" от команды КВН ДГУ (Кажется там Сивоха был?) в году этак 1988-1989
 показати весь коментар
 
 
Чуствует моя душа...что 5 я партия колумбийского угля пойдет по п..де!!!))))
 показати весь коментар
 
 
Новые послы и дипломаты понесут в МИР формулу ШТАНГЕН ЦЫРКУЛЯ!))))
 показати весь коментар
 
это для того, чтоб, в обход Моники, не дай бог, украинского патриота не назначили.
 показати весь коментар
 
 
Ясно, богдан решил ужесточить контроль за внешней политикой, а то мало ли что
 показати весь коментар
 
Текст новини на цензорі кардинально відрізняється як від заголовку , так і тексту цієї ж новини на УП : Зеленський відмовився від права узгоджувати дипломатів у МЗС та за кордоном". Перечитайте й порівняйте.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/9/7228584/
 показати весь коментар
 
Согласование перед музицированием... Кандидатуры на должности заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 3582



 показати весь коментар
 
 
тогда им стоит изучить гимн слуги народа-"кокое все красивое...!"
 показати весь коментар
 
Еще бы. Не дай бог проскользнет патриот.
 показати весь коментар
 
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Хроника одного Президента ...
09.10.2019 г.

Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

Ермак привез весьма неутешительные вести для Зеленского по земле. Сегодня Зеленский на вечер собирает совещание по теме.

Слив информации в РФ о приватных переговорах между Лукашенко и Зеленским произошел со стороны Беларуси.

Комиссия по разведке палаты представителей США подала официальный запрос на проверку информации о конспиративной встрече во время визита в США президента Зеленского с основателем компании Trans Commodities Сэмом Кислиным известным как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, фигурирующий в деле присвоения экс-президентом Януковичем государственных средств.

В окружении Трампа состояние близкое к панике. Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопрсах по импичменту.

В отчете сенатского комитета США по разведке опубликованном вчера четко указывается, что Россия использовала социальные сети на президентских выборах 2016. Следует так же отметить, сто специальные службы США на протяжении последних двух месяцев трижды сообщали о подобной активности специальных групп в соцсетях пытающихся оказать влияние на протекание нынешней кампании по выборах президента США. Особо указывалось, что администрирование этих групп проводится и с территории Украины.
 показати весь коментар
 
"позволил главе МИД самостоятельно назначать дипломатов в министерстве и за рубежом" тут логично! Идиоты95 могут предложить только кого то из своего шапито, клоунов и шутов.
 показати весь коментар
 
Похоже,"Зеленского отыграли" и уже отодвигают от реальной власти и политики ??...Пристайко больше вызывает вопросы,чем доверия.Уж очень много его заявлений и решений "идут в ногу " с Москвой.
 показати весь коментар
 
Зрада. Зеленський підписав указ, яким дозволив главі МЗС самостійно призначати дипломатів у міністерстві та за кордоном - Цензор.НЕТ 5293 Що, проклята Шмаркля не могла торгувати посольскими посадами, як геніальний сивочолийгетьман? Зеленський підписав указ, яким дозволив главі МЗС самостійно призначати дипломатів у міністерстві та за кордоном - Цензор.НЕТ 9058
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору