 Апаршин анонсує "дуже непопулярні рішення" у сфері оборонної промисловості

Про це, як передає Цензор.НЕТ, на круглому столі та тему реформування держзакупівель оборонного призначення розповів Іван Aпаршин, радник президента з питань оборони.
Деякі підприємства, підкреслив він, перебувають у стадії банкрутства. Зараз, зазначив радник, вже розпочався аудит усіх підприємств.
Присутній на заході представник Міністерства оборони взяв слово після нього та, своєю чергою, розповів про розробку законодавства у сфері держзакупівель. Він розповів, про особливості нового законопроєкту, який зараз розробляється. Зокрема у планах Міністерства оборони - можливість внесення відомостей до реєстру постачальників самими постачальниками і максимальна автоматизація цього процесу.
Тепер поріжуть і розпродадуть.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Коломойский, Пинчук, Ахметов, Фирташ, Медведчук.
Больше всех конечно выигрывает Беня, которому уже сейчас разрешили единолично торговать с Роисей углем и электроэнергией.
Причем все это было понятно и известно, что именно так все и будет еще до выборов 2019.
Чи взагалі навіщо Україні оборонний комплекс? можна ж "мириним договорняком" всі питання вирішити.
Даже Зеленский понял что этот поц такой же "эксперт" как и лысый из 95-ого квартала..
опять распродажа намечается?
Отступление по всей линии фронта.
Лишение финансирования ВСУ.
Срыв оборонных заказов.
Срыв обеспечения частей на фронте.
Сокращение ВСУ.
Разваливание оборонки.
По-моему до Зеленского кто-то уже это делал... Ах да!!! Улучшатор Тимошенко с Гриценкой и Ялынкович.
Поэтому 2014-й год Украина встретила без армии.
А военка одна из самых прибыльных сфер в мире. Это очень высокомаржинальный бизнес. А у нас очень много чего могут производить конкурентно. Но при условии что заработанные деньги будут вкладываться в развитие а не падать кому-то в карман или проедаться.
Єта Парашенка вінават!!!
і армію вони прорідять..
втратила фахівців, і саме цінне що має, то територія, що
здається в оренду