 Апаршин анонсує "дуже непопулярні рішення" у сфері оборонної промисловості

Про це, як передає Цензор.НЕТ, на круглому столі та тему реформування держзакупівель оборонного призначення розповів Іван Aпаршин, радник президента з питань оборони.

Деякі підприємства, підкреслив він, перебувають у стадії банкрутства. Зараз, зазначив радник, вже розпочався аудит усіх підприємств.

Присутній на заході представник Міністерства оборони взяв слово після нього та, своєю чергою, розповів про розробку законодавства у сфері держзакупівель. Він розповів, про особливості нового законопроєкту, який зараз розробляється. Зокрема у планах Міністерства оборони - можливість внесення відомостей до реєстру постачальників самими постачальниками і максимальна автоматизація цього процесу.