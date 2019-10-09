EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  5634  45
Все про:оборона (688) Апаршин Іван (18)

 Апаршин анонсує "дуже непопулярні рішення" у сфері оборонної промисловості

Половина підприємств оборонного комплексу вже ніколи не зможе випускати продукцію оборонного призначення - тому доведеться ухвалювати "дуже непопулярні рішення".

Про це, як передає Цензор.НЕТ, на круглому столі та тему реформування держзакупівель оборонного призначення розповів Іван Aпаршин, радник президента з питань оборони.

Деякі підприємства, підкреслив він, перебувають у стадії банкрутства. Зараз, зазначив радник, вже розпочався аудит усіх підприємств.

Присутній на заході представник Міністерства оборони взяв слово після нього та, своєю чергою, розповів про розробку законодавства у сфері держзакупівель. Він розповів, про особливості нового законопроєкту, який зараз розробляється. Зокрема у планах Міністерства оборони - можливість внесення відомостей до реєстру постачальників самими постачальниками і максимальна автоматизація цього процесу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153010
 
 
 Топ коментарі
 
Апаршин спец по непопулярным решениям а-ля продажа "надлишкового майна"
 показати весь коментар
 
А гнусний шикаладний барига сподівався ці підприємства підняти, почасти навіть за власний кошт!
Тепер поріжуть і розпродадуть.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Апаршин спец по непопулярным решениям а-ля продажа "надлишкового майна"
 показати весь коментар
 
 
"Половина предприятий оборонного комплекса уже никогда не сможет выпускать продукцию оборонного назначения - поэтому придется принимать "очень непопулярные решения". Короче распродать за капейки ? - "Гениально!"
 показати весь коментар
 
 
я не понял, война есть или нет? какое нахрен банкротство????
 показати весь коментар
 
 
А что не ясно. Они решили распилить все заводы на металлолом и продать в Китай.
 показати весь коментар
 
 
А гнусний шикаладний барига сподівався ці підприємства підняти, почасти навіть за власний кошт!
Тепер поріжуть і розпродадуть.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
 показати весь коментар
 
 
начался дерибан избыточного имущества.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. Апаршин собрался закрывать (и продавать за бесценок кому надо) оборонные предприятия?
 показати весь коментар
 
 
Т.е. Нынешняя власть загоняет Украинское государство в тупик в котором россии легче будет управлять Украиной...
 показати весь коментар
 
 
Однозначно. В Украине от этого выигрывает только очень узкий круг лиц:
Коломойский, Пинчук, Ахметов, Фирташ, Медведчук.

Больше всех конечно выигрывает Беня, которому уже сейчас разрешили единолично торговать с Роисей углем и электроэнергией.

Причем все это было понятно и известно, что именно так все и будет еще до выборов 2019.
 показати весь коментар
 
 
Все продати до Параші? Це буде "Ваше" непопулярне рішення?

Чи взагалі навіщо Україні оборонний комплекс? можна ж "мириним договорняком" всі питання вирішити.
 показати весь коментар
 
 
иван,ответственный за оборону и безопасность в команде зеленых))) обороняться уже не надо,все распродать,что-то выручить)) рывок однако с 12 места в мире вниз))
 показати весь коментар
 
 
Кто такой Апаршин?

Даже Зеленский понял что этот поц такой же "эксперт" как и лысый из 95-ого квартала..
 показати весь коментар
 
 
В смысле? Теперь в Украине предприятия не смогут выпускать военную продукцию??? Ай да зебилы ай да молодци!
 показати весь коментар
 
 
о ганибал лектор всплыл...
опять распродажа намечается?
 показати весь коментар
 
 
ехал ваня на коне, вел он зелю на ремне. ну а беня в это время мыла фикус на окне Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности - Цензор.НЕТ 678
 показати весь коментар
 
 
Все в целом отлично ложится в концепцию "этонекапитьуляция".

Отступление по всей линии фронта.
Лишение финансирования ВСУ.
Срыв оборонных заказов.
Срыв обеспечения частей на фронте.
Сокращение ВСУ.
Разваливание оборонки.

По-моему до Зеленского кто-то уже это делал... Ах да!!! Улучшатор Тимошенко с Гриценкой и Ялынкович.
Поэтому 2014-й год Украина встретила без армии.
 показати весь коментар
 
 
Невже "шахтарі" знову зможуть придбати надлишкове озброєння?
 показати весь коментар
 
 
2016, 2017, 2018 - Україна росте в рейтингу конкурентноспроможності, а в 2019 впала. Як таке може бути, народ же ж той самий? Фантастика?Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности - Цензор.НЕТ 344
 показати весь коментар
 
 
Найбільшого удару зазнає процес переозброєння. Стаття "Розвиток, закупівля, модернізація і ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання" зменшиться на 1,14 млрд грн. Бюджет 2020: Армія тепер за межами пріоритетів нинішньої влади
 показати весь коментар
 
 
...і тішина...зрозуміли, що таке білоруський варіант? - треба просто перестати говорити про корупцію! і у результаті отримуємо щасливого білоруса, а в українському варіанті малороса!...от лише не зрозуміло, чому ТАМ білоРУС, а ТУТ малоРОС?...
 показати весь коментар
 
 
А где все те крикуны, которые кричали, что в Украине не построены патронные заводы ? И обвиняли в этом Петю. А теперь порежут даже то, что при Пете было.
 показати весь коментар
 
 
25.04.19 Команда Зеленского поддерживает открытие рынка земли / 10.05.19 На балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин. -Застолбил золотую жилу советник слуги народа Коломойского.
 показати весь коментар
 
 
Потому что высосали из всё что можно и нечего в них не реинвестировали. Такая ситуция не только с воеными предприятиями, а и со всеми заводами которые достались в наследство от совка, и которые олигархи приватизировали. Теперь у них куча денег в офшора виллы по всему миру, красивая жизнь и так д. Поэтому и страна в жопе. Нужна как бы криминальная отвечтвенность с конфискацией за доведение до банкротства экономически образующих предприятий. Потому что такой подход это прямое преступное вредительство стране, и её безопасности.
А военка одна из самых прибыльных сфер в мире. Это очень высокомаржинальный бизнес. А у нас очень много чего могут производить конкурентно. Но при условии что заработанные деньги будут вкладываться в развитие а не падать кому-то в карман или проедаться.
 показати весь коментар
 
 
А що на цю тему скажуть зєофіли? Розчехляйте вувуЗЄли і починайте скандувати:
Єта Парашенка вінават!!!

 показати весь коментар
 
 
ну все, дорвались ЗЕленые до "надлишкового майна"
 показати весь коментар
 
 
та ясно, що зброя зеленим не потрібна.
і армію вони прорідять..
 показати весь коментар
 
 
нажаль більшість укр.підприємств має обладнання 70-80-х років,
втратила фахівців, і саме цінне що має, то територія, що
здається в оренду
 показати весь коментар
 
при порохе потеряли складов с оружием на миллиарды, зебобики распродадут не сгоревшее...
 показати весь коментар
 
Парашин, тут підозра така закрадається - чи це не буде означати, що Україні не потрібна армія, бо невдовзі тут буде "малороссийский военньій округ", а малороси будуть м'ясом в армії РФ (а там вже куди пошлють - за Полярне Коло, в Сирію чи ще кудись)?
 показати весь коментар
 
А зачем тупым Зебилам оборонная промышленность?
 показати весь коментар
 
 
Точно также, как и тупым Пэбилам, вместо того чтобы делать что-то полезное - покупали речные катерки и санитарные богданы у барыги-мародера.
 показати весь коментар
 
Они то покупали, а Зебилы еще не успев дорваться до кормушки сразу про надлышкове вийськове майно заговорили. Разницу улавливаешь?
 показати весь коментар
 
Харьковский авиционный завод не в состоянии сделать детскую коляску и лестницу -стремянку.Мозги скончались.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору