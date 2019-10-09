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 Політика України
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 Зенітно-ракетні війська, зв'язок і телекомунікації, - Хомчак назвав пріоритети ЗСУ на 2020 рік

Першочерговим напрямком у роботі Генштабу на 2020 рік є розвиток зенітно-ракетних військ.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Телеком", говорячи про пріоритети під час планування потреб у бюджетному процесі на 2020 рік, передає Цензор.НЕТ.

"Головний пріоритет – розвиток зенітно-ракетних військ. Крім того, пріоритетним у Повітряних силах є закупівля або модернізація літаків, у Військово-морських силах – захист території України з морського напрямку (закупівля ракетних комплексів, ствольної артилерії), покращення спроможностей Командування морської піхоти з проведення заходів відновлення боєздатності (бойового злагодження) військових частин (підрозділів)", - повідомив Хомчак.

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Серед інших пріоритетів він назвав створення ефективної системи зв’язку, оперативного (бойового) управління військами; закупівлю (модернізацію) нових зразків озброєння та військової техніки; створення на належному рівні стратегічних, оперативних та військових запасів озброєння, військової техніки та майна; забезпеченість особового складу речовим майном; створення належної системи соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей (гідне грошове забезпечення, забезпеченість житлом, медичне забезпечення); розвиток навчально-матеріальної бази для підготовки військ.

Крім цього, за словами Хомчака, особлива увага в 2020 році буде приділятися зв'язку і телекомунікації.

Начальник Генштабу ЗСУ також зазначив, що до кінця 2020 року буде завершено перебудову структури Генштабу ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.

"За минулі роки низку структурних підрозділів приведено у відповідність до структури, прийнятої у штабах НАТО. Наразі перед нами стоїть завдання завершити повну структурну перебудову Генерального штабу. Загалом усі заходи стосовно переведення як Генерального штабу ЗС України на J-структуру, так і органів військового управління оперативної ланки на J (G, A, N)-структури будуть завершені до кінця 2020 року", - розповів Хомчак.

За його словами, також готуються пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які забезпечать введення протягом 2020 року окремих посад Головнокомандувача ЗС України та начальника Генерального штабу ЗС України, а також набуття Генеральним штабом ЗС України та іншими органами військового управління спроможностей у складі J (G, A, N)-структур.

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Хомчак додав, що до кінця 2019 року передбачається завершити формування нових командувань (Командування військ зв’язку та кібербезпеки, Командування сил підтримки), які дозволять позбавити Генеральний штаб невластивих функцій. "Планується впровадити нову, вдосконалену, організаційно-штатну структуру Об’єднаного оперативного штабу та продовжити подальшу його трансформацію в Командування об’єднаних сил протягом 2020 року", - розповів він.

За його словами, в рамках удосконалення систем управління основна увага приділяється питанням відокремлення функцій генерування від функції застосування. На цей час функції генерування вже покладено на командування видів і родів військ (сил) та частково – на Генеральний штаб. Функцію застосування військ (сил) покладено на Об’єднаний оперативний штаб, який нині реалізує це в ООС.

"Водночас, відповідно до діючого законодавства за Генеральним штабом зберігається функція стратегічного керівництва силами оборони в разі повномасштабної агресії. За командувачами видів залишено повноваження з проведення видових операцій поза межами відповідальності командувача Об’єднаних сил", - пояснив начальник Генштабу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153007
 
   
 Топ коментарі
 
Этот тот чувак друг Коломойского ? Будут деребанить ВСУ страшной силой .
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Це стара концепція кучми-кузьмука - скорочення Армії зі збереженням міці ПВО.
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предлагаю каждому кацапскому соловью по родной берёзе в дупу . что бы помнили о родине ежесекундно
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Все хорошо,но один нюансик всю работу на смарку ведет,..в бюджете на оборону на 2020 год урезано на 200 млрд
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Не будь лярвой, бюджет увеличен. Будь справедливым.
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все хорошо но один нюансик ты врешь песик
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Этот тот чувак друг Коломойского ? Будут деребанить ВСУ страшной силой .
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Чувак сидит сейчас на Цензоре под датским флагом.Раньше сидел Иван Нильсен,сейчас Дэнис Нильсен.Братья что ли?Да нет,наверное клоны.
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Це стара концепція кучми-кузьмука - скорочення Армії зі збереженням міці ПВО.
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Напоминает фильм, не помню, выскакивает чмо и машет руками, типа каратэ, а противник вытаскивает пистолет, чмо поклонился и расстворился.
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хрень это все, надобно флот строить и повторить прорыв в азовское море, шоб мацкали подавились пэрэможным украинским флитом, предлагаю в этой связи переименовать вмсу просто в гранд флит
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предлагаю каждому кацапскому соловью по родной берёзе в дупу . что бы помнили о родине ежесекундно
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это хорошо, хорошо, шо вы такой зеленый и плоский Зенитно-ракетные войска, связь и телекоммуникация, - Хомчак назвал приоритеты ВСУ на 2020 год - Цензор.НЕТ 493
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не .ну ведь невозможно понять этот набор фраз . их что специально учат так говорить?
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".....Среди других приоритетов он назвал ... создание надлежащей системы социальной защиты военнослужащих и членов их семей (достойное денежное обеспечение, обеспеченность жильем, медицинское обеспечение) ....".

Старо преданье, да верится с трудом.
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Найсмішніше те, що це не завдання Генштабу. Гавгосп з МО має про це піклуватися. Завдання Генштабу -- війна. (розробка військових операцій та технічного завдання для завгоспа з МО скільки й чого треба для захисту України).
Але "хомчак", напевне, про це не знає.
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Опа... а как же ты забыл приоритетным сделать войска для с...******** твоей опы с поле боя? Срочно нужны тебе и такие войска, а то как то не камельфо было видеть твою задницу в кустах, когда ребята были брошены тобой на гибель! Паскуда!!!
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Оружие сдерживание где ? Без ракет средней дальности с РФ-ией мьі не договоримся мирно...
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А розробку ракет середньої дальності згортаєте? Кацапи не дозволяють?
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