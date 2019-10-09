 Зенітно-ракетні війська, зв'язок і телекомунікації, - Хомчак назвав пріоритети ЗСУ на 2020 рік

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Телеком", говорячи про пріоритети під час планування потреб у бюджетному процесі на 2020 рік, передає Цензор.НЕТ.

"Головний пріоритет – розвиток зенітно-ракетних військ. Крім того, пріоритетним у Повітряних силах є закупівля або модернізація літаків, у Військово-морських силах – захист території України з морського напрямку (закупівля ракетних комплексів, ствольної артилерії), покращення спроможностей Командування морської піхоти з проведення заходів відновлення боєздатності (бойового злагодження) військових частин (підрозділів)", - повідомив Хомчак.

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Серед інших пріоритетів він назвав створення ефективної системи зв’язку, оперативного (бойового) управління військами; закупівлю (модернізацію) нових зразків озброєння та військової техніки; створення на належному рівні стратегічних, оперативних та військових запасів озброєння, військової техніки та майна; забезпеченість особового складу речовим майном; створення належної системи соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей (гідне грошове забезпечення, забезпеченість житлом, медичне забезпечення); розвиток навчально-матеріальної бази для підготовки військ.

Крім цього, за словами Хомчака, особлива увага в 2020 році буде приділятися зв'язку і телекомунікації.

Начальник Генштабу ЗСУ також зазначив, що до кінця 2020 року буде завершено перебудову структури Генштабу ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.

"За минулі роки низку структурних підрозділів приведено у відповідність до структури, прийнятої у штабах НАТО. Наразі перед нами стоїть завдання завершити повну структурну перебудову Генерального штабу. Загалом усі заходи стосовно переведення як Генерального штабу ЗС України на J-структуру, так і органів військового управління оперативної ланки на J (G, A, N)-структури будуть завершені до кінця 2020 року", - розповів Хомчак.

За його словами, також готуються пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які забезпечать введення протягом 2020 року окремих посад Головнокомандувача ЗС України та начальника Генерального штабу ЗС України, а також набуття Генеральним штабом ЗС України та іншими органами військового управління спроможностей у складі J (G, A, N)-структур.

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Хомчак додав, що до кінця 2019 року передбачається завершити формування нових командувань (Командування військ зв’язку та кібербезпеки, Командування сил підтримки), які дозволять позбавити Генеральний штаб невластивих функцій. "Планується впровадити нову, вдосконалену, організаційно-штатну структуру Об’єднаного оперативного штабу та продовжити подальшу його трансформацію в Командування об’єднаних сил протягом 2020 року", - розповів він.

За його словами, в рамках удосконалення систем управління основна увага приділяється питанням відокремлення функцій генерування від функції застосування. На цей час функції генерування вже покладено на командування видів і родів військ (сил) та частково – на Генеральний штаб. Функцію застосування військ (сил) покладено на Об’єднаний оперативний штаб, який нині реалізує це в ООС.

"Водночас, відповідно до діючого законодавства за Генеральним штабом зберігається функція стратегічного керівництва силами оборони в разі повномасштабної агресії. За командувачами видів залишено повноваження з проведення видових операцій поза межами відповідальності командувача Об’єднаних сил", - пояснив начальник Генштабу.