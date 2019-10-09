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 Політика України, Суспільство
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Все про:Милованов Тимофій (25) Гончарук_Олексій (146)

 Слова Милованова про відсутність інтересу до України вирвані з контексту і мають інший зміст, - Гончарук

Відео, на якому нинішній міністр економіки Тимофій Милованов каже, що його не цікавить Україна, вирване з контексту з метою дискредитації реформ, які він реалізує.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав журналістам після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі наші міністри є патріотами і професіоналами. Вирвана з контексту фраза, якщо не помиляюся, п'ятирічної давності, з публічного виступу не може бути предметом уваги. Люди, які поширюють цей маленький фрагмент, мають на меті дискредитувати міністра економіки, який працює над тим, щоб в Україні відбулися реформи, а це далеко не всіх влаштовує", - зазначив він.

Гончарук звернувся до тих, хто на його думку, поширює це відео: "Фейки, які ви поширюєте в соціальних мережах ні до чого не приведуть. Я раджу всім спокійніше ставиться до таких вирваних з контексту інформаційних повідомлень, створених для маніпуляції. Ця фраза, яка нібито була сказана Миловановим для демонстрації свого ставлення до України, такою насправді не є. Вона була сказана в контексті великої промови і мала зовсім інший сенс, це потрібно брати до уваги. Контекст завжди важливий, і вихопити пару слів з контексту для того, щоб дискредитувати людину, не складно".

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Раніше в мережі почали поширювати уривок виступу Милованова на семінарі Economy Lab, де він говорить: "Я поїхав з України в 1999 році ... мене ніколи не цікавила особливо Україна ... мене цікавив парусної спорт і сальса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153004
 
 
 Топ коментарі
 
73% дурников))))
Слова Хуйла об Украине видать тоже вырваны из контекста?))))
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Шо!!! Опять зеленых миньетчиц не правильно поняли? Слова Милованова об отсутствии интереса к Украине вырваны из контекста и имеют другой смысл, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5509

Прям беда какая-то...
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40% зростання Сингапур і Китай ридають вголос!
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73% дурников))))
Слова ***** об Украине видать тоже вырваны из контекста?))))
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Милованов -- порохобот до корней волос, если кто не знает.
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его НИКОГДА НЕ ИНТЕРЕСОВАЛА УКРАИНА,тимофею глубоко наплевать на украину,он проверяет свои теории из диссертации на практике сейчас,экспериментирует над украинцами)) авось что-то да и получится,если нет- уедет преподавать на рашку))
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Ну ладно. А в экономике он разбирается? Какой здесь подтекст?
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Шо!!! Опять зеленых миньетчиц не правильно поняли?

Прям беда какая-то...
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"интерес" конечно есть ...этот интерес украинская ЗЕМЛЯ ...а КАЗЛЫ им неинтересны
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Ети казли, каториє мєшают нам жить! "ЖЗЛ "Януковочь"
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Какая разница вырваны или нет. Ети слова были озвучены.
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Он хотел сказать другое. Правильное, патриотичное. А то у него как-то случайно так вырвалось.
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а контекст в это время одев шубу катался на самокате
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Зашквар на зашкваре. Ну, если главзвездюк такой, что говорить о его шобле
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Патриоты все, но профессионалы, это громко сказано. ПОКА ТОПЧЕМСЯ, к сожалению.
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Тимофей Милованов говорит, что его не интересует Украина, вырвано из контекста с целью дискредитации реформ, которые он реализует.

як може Милованов реалізувати реформи в країні, яка йому байдужа?
або цей Милованов не дуже далекий, якщо таке вирішив сказати, що явно викликає сумніви в тих "реформах", або пан Гончарук жартівник.
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трохи почекайте)) рок!в п*ять...потр!бно молодим експертам дати шанс))
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...ВСЕ ваши "министры являются профессиональными мародёрами которым не интересна Украина ...им интересно всё что они смогут поиметь ...от остатков госсобственноси до ЗЕМЛИ ...ЗЕМЛЯ это их главный призИсточник: https://censor.net.ua/n3153004
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В каком контексте слова "меня не интересует Украина" принимают другой смысл? Например?
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Чуть что сразу (вырвалі із контЄкста) мля...
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Гончарук, не надо думать, что украинский народ тупое быдло и ему нужно разъяснять как ему правильно думать, ибо ты становишься похожим на чечетова. Народ сам видит, что пришлый из-за бугра министр, который не жил в Украине, не учился здесь, собрался распродать украинскую землю видимо от большой любви к Украине, реформаторы сраные *****!
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Редко кто у нас говорит правду. Милованов взял и правду сказал.
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Обое рябое.На них смотреть уже не стыдно и не смешно но страшно. Даже грося с его базарными уневерситетами в сравнении с этой гоп компанией кажется нобелевским лауреатом по економике. У них не только проблемы с економикой у них с здравым смыслом
Большая беда.Несутся на турборежиме не чуствуя под собой страны. Зато мы ощутим на собственной шкуре. Воистину начальство это лучшие из нас,так что нам нечего обижаться.
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Шекспир сказал, что главное условие процветания государства - честность. А Милованов просто удивительно правдив. На фоне тотально лжи, к которой давно все привыкли. Слова Милованова об отсутствии интереса к Украине вырваны из контекста и имеют другой смысл, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9962
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меня интересует парусной спорт и сальса (с)Источник: https://censor.net.ua/n315304
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"Я уехал из Украины в 1999 году... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса".

Еще бы найти видео где этот Милованов буквально орет и кидается на агрария как психопат
из-за продажи земли. Уж так ему хочется в этой, никогда не интересовавшей его Украине , землицей прибарахлится
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Не знаю почему не пишут, но уже СН внесли поправки и рассмотрят продажу иностранцам. А иностранцами как всегда окажуться жители рашки- говняшки. Вообщем победа на всех фронтах
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«Люди, распространяющие этот маленький фрагмент, имеют своей целью дискредитировать министра экономики, который работает над тем, чтобы в Украине состоялись реформы, «
Интересно такие офигенные рехарматоры пришли а Филлип Моррис не знает об этом и закрывает табачную фабрику в Харькове. Уже цензор может делать приличную подборку из фирм и предприятий которые уже оценили реформы и приготовили лыжи.
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Моя приятелька написала про правлячу в нашій країні кліку. Вірніше про результати її діяльності : "Не розумію, як могло бути інакше. Некомпетентність, легковажність, самовпевненість нічого іншого й не могли принести."
Так, звичайно, результати вже катастрофічні і вони детонували ще більш катастрофічні події в недалекому майбутньому.
Але, головним чином, не " некомпетентність, легковажність, самовпевненість" зеленосопливого кагалу ведуть України до катастрофи державності. Я вже писав, що головна причина - це неукраїнськість правлячого кагалу. Як там позначено в одній з текстових фотожаб: "В шкалі цінностей Зеленського Україна, як така, взагалі відсутня. Його стиль життя сповна каже про це". І справа тут зовсім не в тому, що Зюзя за етнічним походженням еврей-ашкеназі. Навкруг його згуртувалось не так вже й багато євреїв. Основні там якраз неукраїнці українського етнічного походження та рускіє. Ви самі можете їх порахувати, починаючи з виродка Андрійка Богдана.
Ульяхіна, тьотя Юлії Тимошенко, в дописі на своїй сторінці виклала додаткові компрометуючі факти з життя негідника Мілованова. В коментах до допису наївні люди ВИМАГАЮТЬ від "чесного" Зюзі звільнити негідника. 😲🤪😁 Навіть не надійтесь. Зюзя сам такий, тільки трохи хитріший. І вся його свита суцільні мілованови. Для усіх них наша країна це пасовисько та мисливське угіддя, де вільно можна жерти та легко срати отруйним лайном.
А виборці Зюзі та його кагалу? Не зустрічав серед них в реалі та в мережі НІ ОДНОГО патріота України. Цю публіку дуже влучно описав Василь Базів - вона, ця публіка, як і їхній недолугий фюрер Зюзя, має Україну за об*єкт, де можна легко щось вкрасти, схарчувати в темному кутку вкрадене та випорожнитись отруйним калом.
Врешті цитую допис Ульяхіної:
"06:32, 7 октября 2019
В сети активно распространяется отрывок неоднозначного выступления Тимофея Милованова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в правительстве Алексея Гончарука на семинаре "Economy Lab"
Выступая перед слушателями Тимофей Милованов делится с ними такими, например, пассажами: "Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"; "…я просто не переношу любые встречи..." и т
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