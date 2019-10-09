 Слова Милованова про відсутність інтересу до України вирвані з контексту і мають інший зміст, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав журналістам після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі наші міністри є патріотами і професіоналами. Вирвана з контексту фраза, якщо не помиляюся, п'ятирічної давності, з публічного виступу не може бути предметом уваги. Люди, які поширюють цей маленький фрагмент, мають на меті дискредитувати міністра економіки, який працює над тим, щоб в Україні відбулися реформи, а це далеко не всіх влаштовує", - зазначив він.

Гончарук звернувся до тих, хто на його думку, поширює це відео: "Фейки, які ви поширюєте в соціальних мережах ні до чого не приведуть. Я раджу всім спокійніше ставиться до таких вирваних з контексту інформаційних повідомлень, створених для маніпуляції. Ця фраза, яка нібито була сказана Миловановим для демонстрації свого ставлення до України, такою насправді не є. Вона була сказана в контексті великої промови і мала зовсім інший сенс, це потрібно брати до уваги. Контекст завжди важливий, і вихопити пару слів з контексту для того, щоб дискредитувати людину, не складно".

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Раніше в мережі почали поширювати уривок виступу Милованова на семінарі Economy Lab, де він говорить: "Я поїхав з України в 1999 році ... мене ніколи не цікавила особливо Україна ... мене цікавив парусної спорт і сальса".