 Слова Милованова про відсутність інтересу до України вирвані з контексту і мають інший зміст, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав журналістам після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі наші міністри є патріотами і професіоналами. Вирвана з контексту фраза, якщо не помиляюся, п'ятирічної давності, з публічного виступу не може бути предметом уваги. Люди, які поширюють цей маленький фрагмент, мають на меті дискредитувати міністра економіки, який працює над тим, щоб в Україні відбулися реформи, а це далеко не всіх влаштовує", - зазначив він.
Гончарук звернувся до тих, хто на його думку, поширює це відео: "Фейки, які ви поширюєте в соціальних мережах ні до чого не приведуть. Я раджу всім спокійніше ставиться до таких вирваних з контексту інформаційних повідомлень, створених для маніпуляції. Ця фраза, яка нібито була сказана Миловановим для демонстрації свого ставлення до України, такою насправді не є. Вона була сказана в контексті великої промови і мала зовсім інший сенс, це потрібно брати до уваги. Контекст завжди важливий, і вихопити пару слів з контексту для того, щоб дискредитувати людину, не складно".
Раніше в мережі почали поширювати уривок виступу Милованова на семінарі Economy Lab, де він говорить: "Я поїхав з України в 1999 році ... мене ніколи не цікавила особливо Україна ... мене цікавив парусної спорт і сальса".
Слова ***** об Украине видать тоже вырваны из контекста?))))
Прям беда какая-то...
як може Милованов реалізувати реформи в країні, яка йому байдужа?
або цей Милованов не дуже далекий, якщо таке вирішив сказати, що явно викликає сумніви в тих "реформах", або пан Гончарук жартівник.
Большая беда.Несутся на турборежиме не чуствуя под собой страны. Зато мы ощутим на собственной шкуре. Воистину начальство это лучшие из нас,так что нам нечего обижаться.
Еще бы найти видео где этот Милованов буквально орет и кидается на агрария как психопат
из-за продажи земли. Уж так ему хочется в этой, никогда не интересовавшей его Украине , землицей прибарахлится
Интересно такие офигенные рехарматоры пришли а Филлип Моррис не знает об этом и закрывает табачную фабрику в Харькове. Уже цензор может делать приличную подборку из фирм и предприятий которые уже оценили реформы и приготовили лыжи.
Так, звичайно, результати вже катастрофічні і вони детонували ще більш катастрофічні події в недалекому майбутньому.
Але, головним чином, не " некомпетентність, легковажність, самовпевненість" зеленосопливого кагалу ведуть України до катастрофи державності. Я вже писав, що головна причина - це неукраїнськість правлячого кагалу. Як там позначено в одній з текстових фотожаб: "В шкалі цінностей Зеленського Україна, як така, взагалі відсутня. Його стиль життя сповна каже про це". І справа тут зовсім не в тому, що Зюзя за етнічним походженням еврей-ашкеназі. Навкруг його згуртувалось не так вже й багато євреїв. Основні там якраз неукраїнці українського етнічного походження та рускіє. Ви самі можете їх порахувати, починаючи з виродка Андрійка Богдана.
Ульяхіна, тьотя Юлії Тимошенко, в дописі на своїй сторінці виклала додаткові компрометуючі факти з життя негідника Мілованова. В коментах до допису наївні люди ВИМАГАЮТЬ від "чесного" Зюзі звільнити негідника. 😲🤪😁 Навіть не надійтесь. Зюзя сам такий, тільки трохи хитріший. І вся його свита суцільні мілованови. Для усіх них наша країна це пасовисько та мисливське угіддя, де вільно можна жерти та легко срати отруйним лайном.
А виборці Зюзі та його кагалу? Не зустрічав серед них в реалі та в мережі НІ ОДНОГО патріота України. Цю публіку дуже влучно описав Василь Базів - вона, ця публіка, як і їхній недолугий фюрер Зюзя, має Україну за об*єкт, де можна легко щось вкрасти, схарчувати в темному кутку вкрадене та випорожнитись отруйним калом.
Врешті цитую допис Ульяхіної:
"06:32, 7 октября 2019
В сети активно распространяется отрывок неоднозначного выступления Тимофея Милованова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в правительстве Алексея Гончарука на семинаре "Economy Lab"
Выступая перед слушателями Тимофей Милованов делится с ними такими, например, пассажами: "Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"; "…я просто не переношу любые встречи..." и т