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 Політика України, Суспільство
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Все про:тварини (138) Львів (1107) цирк (15)

 Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках. ДОКУМЕНТ

Виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення "Про гуманне ставлення до тварин", яким визнає їхню експлуатацію в цирках і дельфінаріях неприпустимою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Місто підготує відповідне звернення до президента та прем’єр-міністра щодо невідкладного внесення змін до законодавства України у сфері захисту тварин", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, рішенням передбачено створення Центру для реабілітації тварин, які постраждали від жорстокого поводження, на території регіонального ландшафтного парку "Знесіння".

До слова, від використання тварин у циркових виставах повністю або частково відмовилися близько півсотні країн світу.

Наприклад, загальнонаціональна заборона на експлуатацію тварин діє в Австрії, Угорщині, Великій Британії, Греції, Данії, Італії, Нідерландах, Хорватії, Чехії, Швеції, Фінляндії та Ізраїлі. Локальні заборони запроваджено в США, Австралії, Аргентині, Бразилії, Бельгії, Німеччині, Іспанії, Норвегії, Естонії тощо.

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Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153000
 
   
 Топ коментарі
 
Это дискриминация русских. Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 8909
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А шо мендель тепер во Львов невъездная?
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да. это уже не актуально. у нас целый приЗЕдент - клоун.
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да. это уже не актуально. у нас целый приЗЕдент - клоун.
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Защитим животных от издевательств. Всех пустим на кошачий корм.
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Расскажешь львовянам, что им какое-то ватное говно шото запретило.

А Львов свое слово Монике Зеленски уже сказал. То, что Моника не услышала - это ее личные проблемы. Значит Моника будет мертвой.
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Все як на кацапщині робите? Взавтра зе кловун буде прес конференцію давати, ото посміюсь!
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Вот твоя шмара Мендель в разгар войны на Роисе красуется с символикой Рашатудей.
Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 5615
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Все таки не розумію хто з них курва? Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 4330
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оно и верно.ведь перед эксплуатацией они должны пройти медосмотр и техосмотр Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 5797
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Да, не место Пороху в той свинарне, от одного вида представителя ********** заикой можно стать)))
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Меня удивляет, кто спросил у животных, они шо митинг устраивали? Кто решает, лучше или хуже им? Ну, выпустите на волю их и шо? Просто маразм какой то.
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Поддерживаю !!! Нечего делать животным в Кабмине , ВР и АП !!!
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Вуйки по селах аж самокрутки погубили, роти роззявили... Це б то їм тепер своїх кобил возами по горах тягати, а не навпаки?
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тю, так законодательно уже запретили)
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А где же животным харчеваться? Не все же в горсовете пристроились.
Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 3417
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А експлуатувати клоуна в якості президента це що? Це над ким знущання? Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках - Цензор.НЕТ 2065
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А Садовий та його сікаріос хіба не в курсі, що "Знесіння" є заповідною зоною. У Львові і так обмаль зелених зон і ті збираються використовувати задля утримання собак. Вже не кажучи про їхнє фінансування.
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А хто може бути проти домівки врятованих тварин? Під Львовом є також притулок для ведмедів, забраних з різних цирків і зоокутків.
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Конфіскованих тварин поміщати в стаціонарні зоопарки з просторими вольєрами.
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не мучайте бідолашних тварин, нехай порохоботи за наказом у вогняне коло стрибають
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