 Львівська ОДА хоче заборонити експлуатацію тварин у цирках. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Місто підготує відповідне звернення до президента та прем’єр-міністра щодо невідкладного внесення змін до законодавства України у сфері захисту тварин", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, рішенням передбачено створення Центру для реабілітації тварин, які постраждали від жорстокого поводження, на території регіонального ландшафтного парку "Знесіння".

До слова, від використання тварин у циркових виставах повністю або частково відмовилися близько півсотні країн світу.

Наприклад, загальнонаціональна заборона на експлуатацію тварин діє в Австрії, Угорщині, Великій Британії, Греції, Данії, Італії, Нідерландах, Хорватії, Чехії, Швеції, Фінляндії та Ізраїлі. Локальні заборони запроваджено в США, Австралії, Аргентині, Бразилії, Бельгії, Німеччині, Іспанії, Норвегії, Естонії тощо.

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