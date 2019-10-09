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 Політика України
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Все про:безпека (333) оборона (688)

 90% держзакупівель оборонного замовлення сьогодні є таємними, що призводить до відсутності конкуренції, - НАКО

Понад 90% закупівель державного оборонного замовлення на сьогодні є таємними, і у таємних процедурах закупівлі часто відсутні конкурентні процедури.

Про це на круглому столі на тему "Реформування системи планування і формування державного оборонного замовлення, здійснення процедур закупівлі продукції, робіт та послуг оборонного призначення", який зараз відбувається у столиці, заявила Олена Трегуб, генеральний секретар Національного антикорупційного комітету з питань оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона переконана, що реформувати сферу оборонних закупівель потрібно з урахуванням трьох головних цілей. Це підвищення рівня прозорості закупівель, запровадження більш ринкового ціноутворення та запровадження рівного доступу національних виробників до державного оборонного замовлення.

Серед основних ризиків, які можуть стати на заваді позитивним змінам, Олена Трегуб назвала, зокрема, бюрократію, неузгодженість законодавства у частині затвердження ДОЗ, надмірну засекреченість, відсутність конкурентних процедур у таємних закупівлях, зміну собівартості під час виконання контрактів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152994
 
 
 Топ коментарі
 
Да вы офигели! Хотите раскрыть русне, какую технику покупает ВСУ и в каких количествах?
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Тобто поняття "даржавна таємниця" під час війни порожній звук?
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А що не понятно. Коли затриманим сепарам пики піксєлями замилюють, а чинних офіцерів всіх служб показують в фулл-аш-ді з позначенням ПІБ звань і посад.
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Да вы офигели! Хотите раскрыть русне, какую технику покупает ВСУ и в каких количествах?
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А що не понятно. Коли затриманим сепарам пики піксєлями замилюють, а чинних офіцерів всіх служб показують в фулл-аш-ді з позначенням ПІБ звань і посад.
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А фулє! Чого кацапські аґенти повинні "шифруватися", легенди аидумувати, паспорти на чужі прізвища виписувати? Потім через таку фуйню вся Європа сміється, як з Петрова і Боширова. А так відкрив кацап у первопрестольній чебурнет, атґ тап - будь-ласка! Весь асортимент замовлень, об'єми, фірми-виробники! Специфікації і номенклатура ***********! Та для кацапського і не лише бюджету економія - весь розвідувальний генералітет яхти може покупляти! Цікаво, ця зелень справді така довбанута, чи просто від безкарності у диверсантів у владі просто лпз зриває?
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А ти, взагалі, служив? Ти знаєш, як будується система логістики ЗС?
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То тебе цікавить система логістики у Золотому? Чи ти мені хочеш розказати?
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Ты, ваще, в курсах, как строится и проходит закупка техники? Если владеешь языками (не теми, которые лижут), почитай сайты минобороны разных развитых стран, а также таких фирм как "Краус Маффай", "Рейнланд Пфальц", "Мартин Локхид", "Сикорский" и т. д.
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Тобто поняття "даржавна таємниця" під час війни порожній звук?
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Получается что результат потужных реформ в армии - и есть государственная тайна.
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За результати пукіна з сєпарами попитай вони краще знають.
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ооо, а чмо плешивае пашинский, хорошо знал как покупать
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зато состояние своих личных кубышек "члены" НАК хранят похлеще гостайны !
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це означает, шо свынское корыто надо разрезать. минимум, на три части
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а чем же ты щас занимаешься. кочеток, разве не этим?
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Соловєйчик, так мурку прокукарекаеш или ты ноты забыл?
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Отошлите список сразу в ФСБ. Они будут рады составить конкуренцию.
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в Рашке ряженые дебилы одеваются в атаманов-генералисимусов Всевселенскавага Всеправославного Кизячества, а в Украине ряженые дебилы создают "общественные организации с громкими названиями, типа "Национального антикоррупционного комитета по вопросам обороны", и назначают себя генеральными секретарями..
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у свыни военные заводы, от оборонпрома пашинский покупал, а свыня продавала, навар в офшоры
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