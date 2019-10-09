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Все про:контракт (174) Нафтогаз (597) Коболєв (175) Гончарук_Олексій (146)

 Україні потрібен новий довгостроковий договір про транзит російського газу, а не продовження старого, - Гончарук

Україні важливо отримати довгостроковий договір щодо транзиту газу з РФ, тому потрібен новий контракт, а не продовження старого.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду.

Гончарук підкреслив, що українська газо-транспортна система переходить на європейські стандарти роботи.

"Що ми далі будемо робити зі своєю ГТС, якщо лише на рік буде продовжено старий контракт, який до того ж не відповідає європейським нормам", - сказав він.

Також прем'єр заявив, що підтримує позицію глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Гончарук спрогнозував, що переговори з РФ про підписання нового контракту триватимуть ще кілька місяців і не відомо, чи закінчаться вони в 2019 році.

Раніше глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що українська сторона не погодиться на пропозицію Росії укласти короткостроковий контракт на транзит російського газу в Європу терміном на один рік.

Нагадаємо, новий раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу через ГТС України до Європи за участю України, РФ і Єврокомісії відбудеться 28 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не погодиться на продовження договору про транзит російського газу, це може бути лише новий контракт, - Коболєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152990
 
   
 Топ коментарі
 
А я думав це роіссє потрібен договір? А оно бач шо... Ганчурнику видніше...
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Зебилы собираются торговать с оккупантом? Украине нужен долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9918
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Еще один высер зебильного "реформатора" Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5780. Грося явно был умнее Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8185
Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5333
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А я думав це роіссє потрібен договір? А оно бач шо... Ганчурнику видніше...
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Расее и нахрен нужен, нужен европейским партнерам *****, потому как Северный поток 2 еще не построен. А вот через год достроят и Украина станет обладательницей закопанного в землю металлолома.
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Там хороший металл. Производства ФРГ!
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Ти сам відповів на свій висєр. Чому "партнери" ***** не дають доступ потокам до газогону Опал? Без Опалу Потоку упираються в чисте небо.
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А Украине не нужен?вся промышленность и домохозяйства завязаны на газе
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А по тому газогону тобі газ в дупу подають? Що ти мелеш довбень!
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Кому ты объясняешь. Там в голове сплошное армиямовавира. Он готов даже голым в сугробе спать! Да и посадки на дрова еще не все вырезали.
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Согласен с тобой,может прозреет...ан нет,солома на месте
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гэбнявые мечты , поляки после 2022 года вообще откажутся от касапского газа , это минус 15 млрд кубов в год для мацковии , неплохо , правда ?
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Когда откажутся, тогда будет разговор. Только учтите это будет минус не только для паРаши но и для Украины, которая не получит деньги за транзит.
А паРаша, если у них все срастется в Германии сможет газ качать и в Францию, и в Испанию, так что сильно не пострадают. Кстати сколько они газа гонят в Европу? В 2017 году было 194 лярда, то есть поляки возможно уменьшат объём экспорта на 10%.
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Навіщо качати в Іспанію трубою з Ямала, якщо вигідніше газовозом? Основний конкурент расєйського Газпрома в Європі - расєйський Новатек Україні потрібен новий довгостроковий договір про транзит російського газу, а не продовження старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3297
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Це лише понти. Поляки виберуть найвигідніший варіант, і щоб удешевити расєйський тиснуть їм на психіку диверсифікацією імпортних потужностец.
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Как и с продолжения аренды порта в Крыму, история будет такая же.
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яка різниця, якщо старий договір продовжити на 10 років?
звичайно, якщо питання лише в строках.
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Гарантия прокачки на будущее, как в своё время принцип "бери или плати".
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Зебилы собираются торговать с оккупантом? Украине нужен долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9918
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Нет, это прерогатива только соевых "патриотов". Только им можно, а остальным нельзя.
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оК. они были плохие. новые пришли лучше?
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скорее всего украине надобен металлолом Украине нужен долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1237
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металлолом сегодня - это " тупецкий поток" , азербайджанский газ полностью затмил этот касапский газопровод.С 2020 года азербайджанский газ пойдёт в Италию , всего 16 млрд кубов . Это минус 16 млрд кубов для мацковии , неплохо , правда ?
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В Туреччині газ "затмєваєця" ВДЕ-генерацією, а не азерським газом, який має обмежені можливості для росту поставок, а через кілька років стикнеться з виснаженням старих родовищ. А що там в Італію піде, коли і скільки - час покаже. Каци в другу гілку TAP матимуть доступ і теж зможуть свій вкачувати.
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"....І для цього нам треба впарити сєпарів і формулу Штайнмаєра". Натяк має бути десь такий.
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Еще один высер зебильного "реформатора" Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5780. Грося явно был умнее Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8185
Украине нужен новый долгосрочный договор о транзите российского газа, а не продление старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5333
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Да гуано твой грося, как и остальные шоколадники, чего переживаешь.
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В отличии от ТВОИХ зебилов, Грося не мой. И не переживаю , а сравниваю. Скажу тебе по секрету - и ********** и вся его команда дерьмо хуже рыгов. Те хоть воры идейные - а просто шелупонь малограмотная и массовка дерибана
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Тогда действуй, надеюсь тебе для этого мой совет как именно действовать надо, не нужен?
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нахера нам договор с рашкой о транзите рашковского газа?!

пущай гейропейцы покупают газ на границе с рашкой, и мы будем транспортировать уже газ гейропейцеф. рашка пусть курит свой ягель...
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Вроде и неглупые тут люди.. Неужели кто-то думает что откажутся от Украинских хранилищ? СП - 1, 2 --неспособны в морозы прокачать необходимое количество. Фрау хорошо понимает, что в случае повреждения СП ( случайного или умышленного) её страна без договора с Украиной окажется в полной заднице , и никогда на такое не пойдёт. Даже если в самой РФ газопровод звизданёт - то без хранилищ они окажутся с голой жопой на морозе... Поэтому отказа от сотрудничества с Украиной по транзиту никак не будет, и она это уже сказала . Подводный газопровод - штука намного более рискованная чем наземный -- его отремонтировать очень сложно....
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Не откажутся конечно. Но хотят использовать только в качестве подпорки для подстраховки. Сколько действительно холодных дней в году когда нельзя удержать давление? Да и немцы у себя также газохранилища строят. Так что Украина нужна токо временно. Попользуют скоко надо и выбросят.
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мечты , мечты ... карлик уже Луну освоил , жирик помыл сапоги в Индийском океане , хотеть не вредно , ватники
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Я написал что они хотят и на что выкручивают. Воспринимать или нет дело лично каждого.
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Газохранилища природного газа построить невозможно - это естественные пустоты в поверхности земли. Именно поэтому Украинские так ценны. Можно построить хранилища только нефтяного сжиженного газа - именно это и делают сейчас амеры в Польше при постройке терминала для газовозов. Мне кажется что ты плохо понимаешь разницу между нефтяным газом и природным. Природный - не сжижается в жидкость, а нефтяной - запросто.... НО - РФ качает именно природный...
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Спустись малость на землю. Нравится нам это или нет но факты говорят сами за себя.

Вот тебе ссылочка. Прозревай. Кацапы с размахом все поставили. И думаю, что с участием немцев в этом деле шансы на его положительный для них исход довольно велики.
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Прочитал. А ты сам-то читал?? Внимательно?? Шо, и даже думал?? Во дела... Ну, давай читать и думать вместе. До 2025 года будет пущено в эксплуатацию хранилище объёмом 0,6 млрд куб м. В перспективе - ( до 2028 года) -1 млрд куб м. В ПРОЕКТЕ новых хранилищ - до 4.4 млрд куб м ( это только проект). Объём Украинских хранилищ сегодня - 17,4 млрд куб м. Разница между 17 млрд уже СЕГОДНЯ, и 1 млрд когда-нибудь ПОТОМ понятна?? Так кому из нас прозревать?????
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Сколько собственно технического газа используется из наших хранилищ для поддержки транзита? Все 20 млрд. кубов?
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Хранилища не для поддержки транзита, а для накопления на зиму. Зимой в сильные морозы хоть 10 труб протяни - не хватит. Качать из Сибири не очень-то близко...
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Точнее - объём Укр ПХГ - более 20 млрд куб м, закачано 17,4 было уже в Августе.
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Ты просто ошибся - там написано о МИЛЛИОНАХ, а не МИЛЛИАРДАХ !!!! ( 600 МИЛЛИОНОВ).
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Им нужно не 20 и не 30 миллиардов. Им нужно только для поддержания давления в холодный период года и все.
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А промышленность?? Она ведь потребляет не меньше ЖКХ. А нужно только Германии, и всё?? Поверь - если бы можно было обойтись без Украины - то ***** давно бы уже это сделал, невзирая ни на какие расходы. Да и не закачивали бы такие объёмы на зиму. По дну моря будет идти две трубы, а по суше их идёт десяток..И что это за термин такой - " поддержание давления" ??? Расход - это и будет падение давления, значит нужно считать расход. А в нехолодное время года расхода нет? Значит - вместо цены за транзит нужно будет увеличивать цену за хранение газа - вот и всё. Немцы любят только себя ( и правильно делают) - но вот стоят горой за подачу газа именно с Украины, и как-то не сильно за Северные потоки рвут задницу.. Они ведь не дураки, верно?? А китайцев на Силу Сибири вообще калачами уговаривать приходится.. Турки договорились с Азербайджаном вместо России.. Пинают ***** со всех сторон..
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"Сколько действительно холодных дней в году когда нельзя удержать давление?"

Жодного. Додаткові транзитні потужності потрібні лише для душевного спокою на випадок аварій на якомусь одному з них.
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Вы что-то знаете об эксплуатации и ремонте газовых трубопроводов. Тут важно понять если говорят "украинская газо-транспортная система переходит на европейские стандарты работы Источник: https://censor.net.ua/n3152990 ", значит нового договора не будет. По стандартам ЕС квоты на прокачку газа выставляются на тендер и Газпром может их выкупить. По третьему энергопакету Газпром может выкупить 72,5 млрд. м3.
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Експертів підвезли)) І хто ж крім Газпрома буде викупляти потужності на точках входу на білорусько та рашисько-українських кордонах?
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Питання було до тебе, не переводь стрілки, оверхромосомне. Я то таких альтернативних замовників послуг не знаю.
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Читай документ тролль:"Основная юридическая цель Третьего энергопакета - не допускать ситуаций, когда монополисты, поставляющие энергоносители, блокируют доступ конкурентов к потребителям за счет владения сетями распределения (газопроводами, нефтрепроводами, ЛЭП). Если монополист владеет такими сетями, то он должен предоставить 50 % их емкости конкурентам или не пользоваться ей, или продать данные сети независимым операторам."
Или ты думаешь Газпрому 100% ГТС отдадут.
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кацапе з-під проксі, ти тупе, іди пий бояру
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А причому тут морози? В морози хіба що в норвегів з їх морським видобутком виникають трабли. Сховища в ЄС мають на порядок більшу сумарну продуктивність на підйом ніж українські, і там вже понад 100млрд кубів запасу на зиму зроблено. Але очевидно що навіть коли каци добудують обхідні маршрути, які зараз реалізуються - NS-2, TS (причому повністю з продовження в ЄС, а не лише морські частини), то їм їх не вистачатиме для повної відмови від укртранзиту, для такого треба ще щось мутити, або просто скорочувати експорт трубою на користь поставок зрідженого, наприклад, з їх нового заводу на Ямалі.
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На Ямале газ Новотека, вряд-ли он будет замещать газпромовский. У них с разделением экспорта газа работа чётко поставлена, чтобы не сбивать цены.
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Знов якесь газове "вялічіє в каментах" Україні потрібен новий довгостроковий договір про транзит російського газу, а не продовження старого, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4930 Ціни на трубний залежать від нафти, на ЗПГ - від динаміки попиту в Азії.
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Україні він взагалі не "нужен". Він необхідний кремльгазу, та бажаний місцевими "сидільцями на трубі".
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Если не воровать, то поступления в бюджет превысят доходы от транспортировки, трубу продать китайцам на металл, пусть обходятся своими потоками, нужно действовать радикально а не ныть!
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"Доля природного газа в структуре энергопотребления Евросоюза выросла на 5 процентных пунктов (п.п.) во втором квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 18,4%, свидетельствуют данные Еврокомиссии.
В то же время доля каменного и бурого угля уменьшилась за это время примерно на 3 п.п., до 13,9%.
Увеличение доли природного газа в структуре энергопотребления 28 стран ЕС обусловлено ростом стоимости квот на выбросы парниковых газов и снижением цен на газ, отмечают в ЕК.
Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления ЕС во втором квартале составила 35,1%, немного снизившись из-за уменьшения объема гидрогенерации. Тем временем, совокупная генерация энергии с помощью ветра, солнца и биомассы выросла на 7,5%."http://reform.energy/news/dolya-prirodnogo-gaza-v-strukture-energopotrebleniya-es-vyrosla-vo-ii-kvartale-12665
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Ukraine nado bolse parabotat na vozobnoblajucix istocnikov.Mne kazetsia takix u vas pocti net ili jest no meloc.Dlia otoplenyje domov tolko s biomasi mozno polucit 30%.U nas gde to 70% uze biomasa dlia otoplenyje domov.
S rosijej nado mense imet del,a to oni eto ispolzyvajet dlia santaza.Vot toze terminal zdelali dlia gaza vot v etom godu 95% gaz polucajem s terminala i pocty 90% norvezki gaz.Vsio tut xoroso zdelali po terminalu nase pravitelstvo teper nasi uze stali operatorom terminala v Braziliji i zarabatyvajet toze dengi dlia gosudarstva ona jest gosudarstvenaja kompanija i platyt dividendi takze
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