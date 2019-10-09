 Україні потрібен новий довгостроковий договір про транзит російського газу, а не продовження старого, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду.
Гончарук підкреслив, що українська газо-транспортна система переходить на європейські стандарти роботи.
"Що ми далі будемо робити зі своєю ГТС, якщо лише на рік буде продовжено старий контракт, який до того ж не відповідає європейським нормам", - сказав він.
Також прем'єр заявив, що підтримує позицію глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Гончарук спрогнозував, що переговори з РФ про підписання нового контракту триватимуть ще кілька місяців і не відомо, чи закінчаться вони в 2019 році.
Раніше глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що українська сторона не погодиться на пропозицію Росії укласти короткостроковий контракт на транзит російського газу в Європу терміном на один рік.
Нагадаємо, новий раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу через ГТС України до Європи за участю України, РФ і Єврокомісії відбудеться 28 жовтня.
А паРаша, если у них все срастется в Германии сможет газ качать и в Францию, и в Испанию, так что сильно не пострадают. Кстати сколько они газа гонят в Европу? В 2017 году было 194 лярда, то есть поляки возможно уменьшат объём экспорта на 10%.
звичайно, якщо питання лише в строках.
пущай гейропейцы покупают газ на границе с рашкой, и мы будем транспортировать уже газ гейропейцеф. рашка пусть курит свой ягель...
Вот тебе ссылочка. Прозревай. Кацапы с размахом все поставили. И думаю, что с участием немцев в этом деле шансы на его положительный для них исход довольно велики.
Жодного. Додаткові транзитні потужності потрібні лише для душевного спокою на випадок аварій на якомусь одному з них.
Или ты думаешь Газпрому 100% ГТС отдадут.
В то же время доля каменного и бурого угля уменьшилась за это время примерно на 3 п.п., до 13,9%.
Увеличение доли природного газа в структуре энергопотребления 28 стран ЕС обусловлено ростом стоимости квот на выбросы парниковых газов и снижением цен на газ, отмечают в ЕК.
Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления ЕС во втором квартале составила 35,1%, немного снизившись из-за уменьшения объема гидрогенерации. Тем временем, совокупная генерация энергии с помощью ветра, солнца и биомассы выросла на 7,5%."http://reform.energy/news/dolya-prirodnogo-gaza-v-strukture-energopotrebleniya-es-vyrosla-vo-ii-kvartale-12665
S rosijej nado mense imet del,a to oni eto ispolzyvajet dlia santaza.Vot toze terminal zdelali dlia gaza vot v etom godu 95% gaz polucajem s terminala i pocty 90% norvezki gaz.Vsio tut xoroso zdelali po terminalu nase pravitelstvo teper nasi uze stali operatorom terminala v Braziliji i zarabatyvajet toze dengi dlia gosudarstva ona jest gosudarstvenaja kompanija i platyt dividendi takze