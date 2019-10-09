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 Політика України
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Все про:Портнов (115) витік (16) ДБР (554)

 З Портновим не знайомий, прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого витоку інформації, - Труба

Директор ДБР Роман Труба запевняє, що не знайомий з главою Адміністрації президента часів Януковича Андрієм Портновим, який іноді повідомляє інформацію про провадження ДБР раніше самого бюро. Труба запевняє, що прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого витоку інформації.

Про це директор ДБР розповів у коментарі Цензор.НЕТ після брифінгу, відповідаючи на запитання, чи з'ясовував він у Портнова, звідки той бере інформацію про діяльність бюро.

"Не знайомий, не було обставин за яких ми б познайомилися. Хоча Андрій Портнов був у цьому приміщенні, і я знаю, що слідчі допитували його", - сказав Труба.

На запитання про те, чи проходив він поліграф про витік інформації, Труба відповів: "Я не проходив, проходили тільки слідчі, які розслідують кримінальні провадження".

"Є кримінальне провадження, яке внесено працівниками прокуратури і в якому проводяться слідчі дії про можливий витік. До цього провадження я ставлюся дуже спокійно, тому що саме під час проведення слідчих дій ми отримуємо більше відповідей на всі ваші запитання. І якщо слідчий врахує необхідність, щоб директор пройшов поліграф - я обов'язково це зроблю", - сказав Труба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардепка Чорновол повідомила голові ДБР Трубі про його злочин, за який загрожує 3 роки в'язниці. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше колишній народний депутат Тетяна Чорновол звинуватила директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу в роботі на заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Крім того, вона звернулася до суду з проханням зобов'язати ДБР відкрити з її заяв кримінальні провадження щодо Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152987
 
 
 Топ коментарі
 
Да-да, так ты же был его подчиненным при Яныке. Это куда деть?
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А они не знакомились. С Портновым не знаком, прокуратура открыла уголовное производство касательно возможной утечки информации, - Труба - Цензор.НЕТ 7271 Труба подчинялся незнакомцу.
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Да-да, так ты же был его подчиненным при Яныке. Это куда деть?
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А они не знакомились. С Портновым не знаком, прокуратура открыла уголовное производство касательно возможной утечки информации, - Труба - Цензор.НЕТ 7271 Труба подчинялся незнакомцу.
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Скоро - "Не имел, не состоял. Не был, не был, не был. Даже рядом не стоял!"
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Так начальник и должен быть на шаг вперед от подчиненного
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ну таки у зебилов в памяти только колбаса по 2.20 отложилась.
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Та люди! В пейсбучкє там хто хоч знайдетться і знайомі і не дуже! Країна в смартфоні тобі для чого Труба ти смердюча?
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"но и налоговую проверку" проверку он подписывал, все было верно и честно
С Портновым не знаком, прокуратура открыла уголовное производство касательно возможной утечки информации, - Труба - Цензор.НЕТ 7309
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та нє, не може буть, шоб труба був гамном
то совпадєніє!
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Короче зашварился этот Труба как и Холодненький в свое время. В рыгами свяжысь клеймо на всю жизнь.
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Не здивуюся, якщо тепер з'являться фотографії та відео на яких цей Трубадур буде разом з Портновим у вузькій компанії. І що він тоді заспіває? 😕
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Повторюсь - "Не имел, не состоял. Не был, не был, не был. Даже рядом не стоял!" и стабильное зебильское "вывсеврети" и "этопорохвиноват" З Портновим не знайомий, прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого витоку інформації, - Труба - Цензор.НЕТ 9630
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скажет, мы не знакомились, я не знал, шо то Портнов)
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Труба, скажу тебе по-секрету - Богдан знаком. а ты знаком с Богданом.
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Всі, хто міг бути джерелом витоку інформації пройшли поліграф (крім однієї людини) - і всі невинні. Але витік інформації є - містика якась, видно діло Труба.
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Не знаком, не было обстоятельств при которых мы бы познакомились. Источник:https://censor.net.ua/n3152987 ХРЕСТОМАТИЯ ПРЕСТУПНИКА:
1. Уход в несознанку.
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А что с проститутками знакомятся? Их пользуют.
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Даю наводку Бондан 100% знаком с Портновым и поэтому Портнов спокойно вернулся в Украину.
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