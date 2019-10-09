 З Портновим не знайомий, прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого витоку інформації, - Труба

Про це директор ДБР розповів у коментарі Цензор.НЕТ після брифінгу, відповідаючи на запитання, чи з'ясовував він у Портнова, звідки той бере інформацію про діяльність бюро.

"Не знайомий, не було обставин за яких ми б познайомилися. Хоча Андрій Портнов був у цьому приміщенні, і я знаю, що слідчі допитували його", - сказав Труба.

На запитання про те, чи проходив він поліграф про витік інформації, Труба відповів: "Я не проходив, проходили тільки слідчі, які розслідують кримінальні провадження".

"Є кримінальне провадження, яке внесено працівниками прокуратури і в якому проводяться слідчі дії про можливий витік. До цього провадження я ставлюся дуже спокійно, тому що саме під час проведення слідчих дій ми отримуємо більше відповідей на всі ваші запитання. І якщо слідчий врахує необхідність, щоб директор пройшов поліграф - я обов'язково це зроблю", - сказав Труба.

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Нагадаємо, раніше колишній народний депутат Тетяна Чорновол звинуватила директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу в роботі на заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Крім того, вона звернулася до суду з проханням зобов'язати ДБР відкрити з її заяв кримінальні провадження щодо Портнова.