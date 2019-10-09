 Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської Солідарності".

"Електронні декларації Петра Порошенка, згідно із законом, неодноразово перевірялися НАЗК та податковою. Загальна ж історія декларування Петром Порошенком своїх статків та доходів чи не найдовша в Україні: вперше декларацію Петро Порошенко подав ще 1998 року.

Якщо вважати, що Дубінський та ДБР Портнова-Труби, фабрикуючи документи, ще й переплутали Петра Порошенка та Олексія Порошенка, то варто зазначити, що Олексій Порошенко як сумлінний декларант пройшов не лише перевірку НАЗК, але й податкову перевірку, підтверджені відповідними актами", – зазначили в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба

Раніше нардеп від "Слуги народи" Олександр Дубінський повідомив, що за його зверненням Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Директор ДБР Руман Труба заявив, що в ДБР немає проєкту підозри Порошенку.