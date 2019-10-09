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Все про:Порошенко (9772) Дубінський (12)

 Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню

Адвокати Петра Порошенка подали заяву до Державного бюро розслідувань про порушення кримінальної справи проти народного депутата Олександра Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської Солідарності".

"Електронні декларації Петра Порошенка, згідно із законом, неодноразово перевірялися НАЗК та податковою. Загальна ж історія декларування Петром Порошенком своїх статків та доходів чи не найдовша в Україні: вперше декларацію Петро Порошенко подав ще 1998 року.

Якщо вважати, що Дубінський та ДБР Портнова-Труби, фабрикуючи документи, ще й переплутали Петра Порошенка та Олексія Порошенка, то варто зазначити, що Олексій Порошенко як сумлінний декларант пройшов не лише перевірку НАЗК, але й податкову перевірку, підтверджені відповідними актами", – зазначили в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба

Раніше нардеп від "Слуги народи" Олександр Дубінський повідомив, що за його зверненням Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Директор ДБР Руман Труба заявив, що в ДБР немає проєкту підозри Порошенку.

Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152986
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы рады что ваша Дубина решила ввести 1% налог за любой обмен валют? Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 3662
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я смотрю последние пару дней у зебилов новая мулька - "зе такой же как и пе"? хер вам а не сравнение. зе это овощь-2 только мелкий и вонючий
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Дубинский, это ты под ником адвокатик? Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 2490 дырявый проказник Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 2490
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Да нет, адвокатик это Портнов, Дубинский - журналистик!!!
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ну вы Мерзкий слуга бени, ну что тут такого? планы какие, кого собираетесь поддерживать?
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Дубинский, ты какой-то использованный как гордон Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 5785
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я смотрю последние пару дней у зебилов новая мулька - "зе такой же как и пе"? хер вам а не сравнение. зе это овощь-2 только мелкий и вонючий
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Куда уж ему до крупного та смердючого лайна
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Зе не такой,он моложе и врет соотвественно меньше,а педро профессионал вранья
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Так у моники только один рот, а успевать нужно все)))
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співчуваю тобі , кацапа - і як же ти все встигаєш ...з одним ротом ? Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 6795
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своей смертью это вся эта жжж Не подохнет... Будет Украинский НАТУРАЛЬНЫЙ ХОЛОДЕЦ с хреном ну вы поняли... что будет... не кошерный но будет..... достали эти обрезанные ублюдки.. что то гниды опнутые в своем Сраюле жить не хотят... а там надо работать воровать там нельзя срок тюрьмы без всяких 7- 40 всего то... 20-30 лет... на сборы в армию каждые 18 месяцев надо до 58 лет..а тут языком и аферами представляете Беня в форме солдата с автоматом бежит по пустыне ... Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 6950 или Хеленский е явился по повестке Израильской Армии Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 7871 Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 8704 вот вот я о тмо а заяви Зеля там про разделение войск Израиля внутри страны Изрпаиля мол бедуины нападут...... Зелю бы просто прикопали бы там прямо в пустоше... или засолили в Мертвом море...
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Помоєму дубінського разом з трубою посадять, а не Порошенка.
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Вася, за свої слова потрібно відповідати навіть якщо ти і депутат з сн.
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да нет бетоном закатали..и все.. еще на них гроши тратить бумагу и время Портнов вообще уже перестоял...а Труба с геометрической скоростью зарабатывает все для такого основания...
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......Порошенко как добросовестный декларант ....)))))))))))))))))))) Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 8128 Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 8128 Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 1332 Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 8128
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Зебилы, а вы рады что ваша Дубина решила ввести 1% налог за любой обмен валют? Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 3662
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Ты хоть ту валюту в глаза видел, амирыканец из Воронежа?
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1. было только на покупку валюты
2. покупку только физлицами

3. отмена произошло с 1 января 2017 года
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1. Наразі взагалі нема.
2. Наразі взагалі нема.
3. Наразі взагалі нема.
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ну конечно нет. пока. дубинский хочет 1 % на все операции всех контрагентов. включая валютные платежи юр.лиц
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Странный ты, тебеж черным по белому написали. Порох снял все налоги а зеля опять вводит.
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Зебилы были бы рады, вот только их давно нет - растворились, рассосались, разошлись, разбежались, испарились, выветрились, улетучились, растанули як роса на сонці... нема. Нема у зё больше зебилов.
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бач ти .. король Брехні не потерпить конкуренції Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 8027
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Адвокаты Порошенка истерят, это хорошо.
Кстати, после посадки Пашинского в СИЗО как-то мигом пропали насмешки порохоботов "А у вас на Петю ничего нет" Адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского из-за лжи - Цензор.НЕТ 3455
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едрит вы невежи
не существует в природе "постановления о подозрении". есть "уведомление о подозрение" - это процессуальный акт который означает устаревшее понятие "предъявление подозрения".
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так и на пашинского как не старались ничего кроме нафталинового дела о превышении самообороны не накопали. лузеры
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Пашинский это конечно мерзкий тип но только он однопартиец Авакова и Яценюка а не Пети,это раз,а второе его пресуют за то что он стрелял в человека а не за неверную декларацию,это два. И третье,он стрелял из одного из тысяч пистолетов которые раздаривал Аваков. Но почему то в Зебанде об этом стараются помалкивать. Да и дружки у этого "еврейского мальчика с чёрными глазами" довольно мутные и обслуживали ещё Азарова и Януковича а вот при Пете сидели все по норам и вылезли как только его свалили,в том числе и ваш барин Беня. Порох взял "армию" в которой даже носков дырявых не было а отдал мощное воинское подразделение ,прекрасно одетое,обутое,сытое и вооружённое,прекрасно обученное и способное противостоять любой армии.Кстати финансирование ВСУ Зеленский урезал на почти ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕН. Я не голосовал за Пороха в первом туре но и за этого клоуна тоже а во втором да голосовал за Пороха потому что это всё таки лучше чем то что страна получила в "мешке" целую кучу хитросделанных "котов" от Бени.
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Порошенко и лож, порошенко и лож..вообще не вяжется..
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конечно. при чем тут безграмотное повелительно наклонение глагола "ложить"?
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Одну единственну декларацию подал и в кусты,ой то бишь на трон...а там неприкосновенность пожизненая
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АдвокатЫ, не адвокат, а адвокатЫ.
Ссытся сыньоносый небрехун, это правильно и хорошо😀
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Сьогодні на зміні відважний модератор-пороxockoт за 30 шекелів)
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Дубинский даже за сигаретами спокойно не можид сходить шоб не "зашкварить" кого-то))
конвейер по зашквариванию прямо) правда не раз обосрался уже, но то таке. Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 7734
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Теперь каждый не отказывает в удовольствии пнуть Порошенко.
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"Руман Труба"? Может Румын? По лицу похоже...
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Когда то моя коллега пыталась слить Дубинсокму компромат на одного губернатора, материал был интересный, в итоге он попал в СМИ и сработал, а вот Дубинскому было пофиг. Он буквально или все таки иносказательно, не помню точно, послал на три буквы мою коллегу. Оно и понятно чувак не успевает разгребать заказы группы Приват. Вообщем это ландскнехт Коломойского, пропагандон тупо на заказе, к журналистике он не имеет никакого отношения.
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Самое интересное, что декларация самого Дубинского на сайте НАЗК ...ОТСУТСТВУЕТ !!!
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шось ПЕСики помєльчалі.. коменти бєз агня і лайков у 2 рази менше.. спамлять якось з лінцею.. пайку їм урізали чи шо? Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню - Цензор.НЕТ 7312
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А знаешь почему так лениво комментируют? потому что большинство людей просто брезгуют соприкасаться с таким дерьмом как Дубинский. Чистое дерьмо даже негатива особого не вызывает просто хочется быстрей смыть его в унитаз и забыть. Брезгливость это то чувство, которое миллионы испытвают при упоминание этой фамилии, а там рядом равнодушие и забвение. Так то, малыш)
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Стар согласен, перчик оставляю тебе, нужно мозг растормозить проигрываешь дискуссию, малыш)
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Дубина пришёл в Раду писдить наши деньги! Закон про налог с продажи бакса придуман для того, чтобы остановить укрепление гривны. Так кому служат "слуги народа"?
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Я даже не знаю кто более мерзкий: бородатая женщина бени - дубинский или говорящий член яныка - портнов
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Это тот милый мальчик, который по Г+Г рассказывал об обалденном расследовании, как Порошенко, которому в то время было 17 лет убил своего брата, который был младше его и забрал себе его бизнес!!!!!
Ну и вторая прелестная история от этого правдоруба про Порошенко, это то, что его обвиняли в педофилии, когда ему было те же 17 лет. Для непонятливых - до 18 лет все сношения являются подростковым сексом и за них нет никакого наказания.
Жаль, что Порошенко не подал на эту мразь в суд, когда еще был президентом.
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дубинский заявил на пороха, а новости почему-то читайте на канале портнова.
странно как-то
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тут я згоден цього жида потрібно вже попустить..подонок..Дубинський чмо..
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Звали её петя, петя порошенко.
Половую жизнь она вела...
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Звали её петя, петя порошенко.
Половую жизнь она вела...
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Маргиналы, напичканные российской пропагандой, не понимают, пройдут годы и Порошенко останется в истории, как Президент , заложивший основы независимости Украины.
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"и ГБР Портнова-Трубы"______________________совсем о@ели твари от безнаказанности?!!!!!
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С ними сейчас можно только по безпределу, все эти "судебные" тяжбы уже не эффективны с приходом портнова. Есть небольшая надежда лишь на высший суд.
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