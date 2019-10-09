 Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської Солідарності".
"Електронні декларації Петра Порошенка, згідно із законом, неодноразово перевірялися НАЗК та податковою. Загальна ж історія декларування Петром Порошенком своїх статків та доходів чи не найдовша в Україні: вперше декларацію Петро Порошенко подав ще 1998 року.
Якщо вважати, що Дубінський та ДБР Портнова-Труби, фабрикуючи документи, ще й переплутали Петра Порошенка та Олексія Порошенка, то варто зазначити, що Олексій Порошенко як сумлінний декларант пройшов не лише перевірку НАЗК, але й податкову перевірку, підтверджені відповідними актами", – зазначили в пресслужбі.
Раніше нардеп від "Слуги народи" Олександр Дубінський повідомив, що за його зверненням Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації п'ятим президентом України Петром Порошенком.
Директор ДБР Руман Труба заявив, що в ДБР немає проєкту підозри Порошенку.
2. покупку только физлицами
3. отмена произошло с 1 января 2017 года
2. Наразі взагалі нема.
3. Наразі взагалі нема.
Кстати, после посадки Пашинского в СИЗО как-то мигом пропали насмешки порохоботов "А у вас на Петю ничего нет"
не существует в природе "постановления о подозрении". есть "уведомление о подозрение" - это процессуальный акт который означает устаревшее понятие "предъявление подозрения".
http://studies.in.ua/ru/ugolovno-processualnoe-pravo-seminary/2345-uvedomlenie-o-podozrenii-ponyatie-i-znachenie.html
Ссытся сыньоносый небрехун, это правильно и хорошо😀
конвейер по зашквариванию прямо) правда не раз обосрался уже, но то таке.
Ну и вторая прелестная история от этого правдоруба про Порошенко, это то, что его обвиняли в педофилии, когда ему было те же 17 лет. Для непонятливых - до 18 лет все сношения являются подростковым сексом и за них нет никакого наказания.
Жаль, что Порошенко не подал на эту мразь в суд, когда еще был президентом.
странно как-то
Половую жизнь она вела...
Половую жизнь она вела...