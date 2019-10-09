EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  1725  9
Все про:Кабмін (3188) ОДА (673) Куций Максим (1) Сопель Ігор (1)

 Кабмін погодив призначення Куцого главою Одеської ОДА, Сопеля - Тернопільської ОДА

Кабінет Міністрів на засіданні в середу погодив призначення нових голів Одеської, Тернопільської обласних адміністрацій.

Про це повідомила пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

Одеську область очолить підприємець Максим Куций. Він є кінцевим бенефіціаром низки київських фірм: ТОВ "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат від СН Кучер подав декларацію кандидата на пост глави Харківської ОДА

Тернопільську область очолить Ігор Сопель, який балотувався від "Слуги народу" у 166 окрузі в Тернопільській області, але програв самовисуванцю Миколі Люшняку. Сопель є керівником Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ "Агробізнес", яке займається виробництвом хлібобулочної продукції. У 2010-2015 роках був депутатом міськради Хоросткова. З 2017 року - голова місцевої федерації футболу.

Зазначимо, що в первинному варіанті повідомлення також була інформація про схвалення Кабміном призначення главою Харківської ОДА Олексія Кучера, проте згодом згадку про нього було видалено з повідомлення.

Усі вони вступлять на посаду тільки після підписання відповідних указів президентом Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152985
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хороший выбор - куцый и сопля, почти по Рыбникову...
 показати весь коментар
 
 
в незалэжной дело с фамилиями руководства поставлено дуже гарно и отражает остроту текущего момента: был синютка. стал малюська, а тут еще добавились трепак, куцый и сопля, не хватает тока министра здравоохрагнения с фамилией гробокопатель Кабмин согласовал назначение Куцого главой Одесской ОГА, а Сопеля - Тернопольской ОГА - Цензор.НЕТ 8204
 показати весь коментар
 
вони шо по пріколу з такими хфаміліями призначають? хоча.. може це стародавні козацькі прізвища
 показати весь коментар
 
Куций...кучер и сопля...эпоха бедности умрет со смеху....😀
 показати весь коментар
 
 
Щоб навести лад в Одесі потрібно нейтралізувати Галантерника та його посіпак.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору