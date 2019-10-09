 Кабмін погодив призначення Куцого главою Одеської ОДА, Сопеля - Тернопільської ОДА

Про це повідомила пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

Одеську область очолить підприємець Максим Куций. Він є кінцевим бенефіціаром низки київських фірм: ТОВ "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво).

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Тернопільську область очолить Ігор Сопель, який балотувався від "Слуги народу" у 166 окрузі в Тернопільській області, але програв самовисуванцю Миколі Люшняку. Сопель є керівником Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ "Агробізнес", яке займається виробництвом хлібобулочної продукції. У 2010-2015 роках був депутатом міськради Хоросткова. З 2017 року - голова місцевої федерації футболу.

Зазначимо, що в первинному варіанті повідомлення також була інформація про схвалення Кабміном призначення главою Харківської ОДА Олексія Кучера, проте згодом згадку про нього було видалено з повідомлення.

Усі вони вступлять на посаду тільки після підписання відповідних указів президентом Володимиром Зеленським.