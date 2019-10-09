 Обвинувачений у теракті біля Палацу спорту в Харкові відмовився від адвоката

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив представник потерпілих Олег Головков.

"Тетюцький знову заявив клопотання, щоб суд дозволив обвинуваченим перебувати в залі під час засідання. Суд відмовив у розгляді і розцінив це клопотання як зловживання обвинуваченого правами, оскільки аналогічне клопотання вже розглядалося, і в його задоволенні було відмовлено. Тоді Тетюцький заявив, що відмовляється від адвоката Тихоненкова, оскільки той, на його думку, не може забезпечити захист його прав", - розповів він.

За його словами, суд виніс ухвалу про призначення Тетюцькому безкоштовного адвоката і зобов'язав нового адвоката ознайомитися з матеріалами справи до наступного засідання, яке призначене на 16 жовтня.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підозрюваних можуть включити в списки обміну полоненими між Україною і Росією.

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