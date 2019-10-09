 Сміла знову "радує", але підстав для зриву опалювального сезону немає, - Гончарук

Про це він сказав журналістам після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Сміла знову "радує". Минулого року була ціла історія. Ми хочемо цьогоріч не допустити того, щоб перетворювати підготовку до опалювального сезону на політичне шоу", - зазначив прем'єр.
За його словами, з метою вирішити проблему запуску опалювального сезону в Смілі створена робоча група під керівництвом міністерки Олени Бабак.
"Ми поставили за мету, щоб жодна людина не була без тепла. Люди не мусять відповідати за безвідповідальність чиновників і функціонерів", - додав він.
Раніше НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що містам Сміла (Черкаська область) та Червоноград (Львівська область) загрожує зрив опалювального сезону через заборгованість.
Опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках з централізованим теплопостачанням включається тоді, коли протягом трьох днів середньодобова температура опускається нижче 8 градусів за Цельсієм.
Значит, не включат 15 октября. Бабье лето)
https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrainu-idet-babe-leto-kogda-zhdat-tepla-1342570.html
И почему только Смела? Разве в остальных областях и городах всё настолько готово котоплени, что и говорить не стОит? Еще раз повторюсь. У нас в прошлом году отопление включилосьаж в конце ноября. Порывы потому что были. Не думаю, что этот год будет исключением. Тем более, что наша Теплосеть претерпела полную перезагрузку. Теперь, с новым руководством, врядли что-то изменится к лучшему.