 Сміла знову "радує", але підстав для зриву опалювального сезону немає, - Гончарук

Про це він сказав журналістам після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сміла знову "радує". Минулого року була ціла історія. Ми хочемо цьогоріч не допустити того, щоб перетворювати підготовку до опалювального сезону на політичне шоу", - зазначив прем'єр.

За його словами, з метою вирішити проблему запуску опалювального сезону в Смілі створена робоча група під керівництвом міністерки Олени Бабак.

"Ми поставили за мету, щоб жодна людина не була без тепла. Люди не мусять відповідати за безвідповідальність чиновників і функціонерів", - додав він.

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Раніше НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що містам Сміла (Черкаська область) та Червоноград (Львівська область) загрожує зрив опалювального сезону через заборгованість.

Опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках з централізованим теплопостачанням включається тоді, коли протягом трьох днів середньодобова температура опускається нижче 8 градусів за Цельсієм.