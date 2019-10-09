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 Політика України, Суспільство
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Все про:опалювальний сезон (232) Гончарук_Олексій (146)

 Сміла знову "радує", але підстав для зриву опалювального сезону немає, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук не бачить перешкод для безпроблемного і своєчасного початку опалювального сезону.

Про це він сказав журналістам після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сміла знову "радує". Минулого року була ціла історія. Ми хочемо цьогоріч не допустити того, щоб перетворювати підготовку до опалювального сезону на політичне шоу", - зазначив прем'єр.

За його словами, з метою вирішити проблему запуску опалювального сезону в Смілі створена робоча група під керівництвом міністерки Олени Бабак.

"Ми поставили за мету, щоб жодна людина не була без тепла. Люди не мусять відповідати за безвідповідальність чиновників і функціонерів", - додав він.

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Раніше НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що містам Сміла (Черкаська область) та Червоноград (Львівська область) загрожує зрив опалювального сезону через заборгованість.

Опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках з централізованим теплопостачанням включається тоді, коли протягом трьох днів середньодобова температура опускається нижче 8 градусів за Цельсієм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152980
 
 
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шо, Гончарук, попередники неплохо подготовились? ну посмотрим как уже вы к следующему отопительному сезону подготовитесь
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"Тепло будет набирать обороты … С 13-го октября в Украину придет бабье лето. На Покров, в День защитника Украины, также ожидается прекрасная погода - без осадков и 17-22 градуса".

Значит, не включат 15 октября. Бабье лето)

https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrainu-idet-babe-leto-kogda-zhdat-tepla-1342570.html

И почему только Смела? Разве в остальных областях и городах всё настолько готово котоплени, что и говорить не стОит? Еще раз повторюсь. У нас в прошлом году отопление включилосьаж в конце ноября. Порывы потому что были. Не думаю, что этот год будет исключением. Тем более, что наша Теплосеть претерпела полную перезагрузку. Теперь, с новым руководством, врядли что-то изменится к лучшему.
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у вас то может препятствий и нет (цены за отопление уже вы идиоты подняли в среднем на 30 %) , а вот у людей с оплатой появились и многие говорят что лучше и не запускайте это отопление .
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теперь в трубы горячего водоснабжения будет поступать горячий вакуум
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