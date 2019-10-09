 Гончарук анонсував докорінну реформу Нацполіції: Експеримент із запуску інтегрованої системи - перший крок

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це після засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Одним з перших кроків, за словами Гончарука, є створення єдиного інтегрованого органу в Нацполіції, який об'єднає фахівців у боротьбі з організованою злочинністю.

"Інтегрований орган в Нацполіції, який дасть можливість у регіонах людям працювати, безпосередньо підпорядковуючись Києву, а не керівникам на місцях. Це експеримент, але сподіваюся, що дасть можливість ефективніше боротися зі злочинністю", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна перейде на нові стандарти нормотворчості, щоб законодавство стало зрозумілішим пересічному громадянину, - Малюська