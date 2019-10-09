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Все про:журналістика (875) Зеленський (3093) прес-конференція (82) Офіс Президента (120)

 У четвер Зеленський проведе пресмарафон, відповідатиме на запитання цілий день, - ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, проведе пресмарафон. Він відповідатиме на запитання журналістів протягом всього дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочнеться пресмарафон з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

Місце проведення: Kyiv Food Market, вул. Московська, 8.

Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації.

Крім того, повідомляється, що представники ЗМІ зможуть працювати в пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де буде здійснюватися пряма трансляція інтерв'ю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе. ВIДЕО

Марафон транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних акаунтах Офісу Президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152978
 
 
 Топ коментарі
 
к четвергу вернется богдан из турции и "узеленского" будут отвечать "целый день" на вопросы в фейсбуке В четверг Зеленский проведет пресс-марафон, будет отвечать на вопросы целый день, - ОП - Цензор.НЕТ 9303
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Главное что бы Мендель на цепь посадил..., а то такое начнется...
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Та ну його нахрін . В тваринному світі є три найогидніші звуки - вереск шакала, "сміх" гієни та гнусавий голос Моніки Зелінскі
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А хіба дарма писак од журналістики в лісочку збирали на ручну прикормку ?
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Думаю, к завтрашнему дню они придумают 1000 причин, почему Зебил не в состоянии выйти на пресс-конференцию.
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И еще. Если и правда будет что-то там гундосить...на каком-бы канале организовали синхронный дубляж? Невозможно же слушать целый день голос этого гнусавого выродка.
А слушать надо(((
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а чего в общепите? зала чтоль нет для пресконфернции?
сколько кафешка за выступление платит??? а 95-й будет? или сольник? (всегда дороже)
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Он недавно открылся - надо пропиарить, пацаны попросили, отказать не смог.
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Атлічная ідея. Взагалі такий марафон треба було зробити безкінечним. Канал спеціальний запустити "Говорить гарант" і крутити щасливим зєлєбобікам. Це ж набагато важливше ніж якась дурна рутинна робота президента - пиз@діти без кінця і краю.
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Перше питання - він рот вже помив після трампа, Та друге - дупку поголив для Путіна. Більше питаннь нема.
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Прям как путлер. Не нравится мне такая инициатива...
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тоже удивился. Это какой-то позор..(с)
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Это ЗЕпозорище проведет прес-конференцию в FOOD маркете ? Теперь понятно почему группы по 10 человек ,что бы уместились между торговыми рядами !🤣🤣🤣
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и пол часа на пожрать...а не вопросы гавкать))))
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Внимание ! Шулеры Зеленского !

То что режим Зеленского лжет беспрерывно - уже ни для кого не новость Режим лжет обо всем, лжет о своих намерениях, лжет о контрабанде, лжет о разведении войск. Там где не хватает фантазии на ложь, в дело идут манипулятивные технологии типа "Верьме мне...", "поверьте нам... " ну т д.
Осоой любовью режима пользуются манипуляции с подменой понятий. Напримет назвать народное возмущение политикой Зеленского - "проплаченными Порошенком акциями", грандиозный провал на международной арене - " ростом авторитетности президента зеленского на Западе" ну т.д.

Следующим вопросом такой подмены понятий с стал вопрос о финансировании оборонной сферы Украины. Премьер министр Гончарук "У публічній площині обговорюється "зрада", що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені. У бюджеті країни на 2020 рік планують збільшити видатки на безпеку і оборону країни до 245,8 млрд гривень"
Очень сложно сказать чего больше в этой фразе - наглой лжи или откровенного дилетантизма.

Во-первых г-н Гончарук цитирует проект бюджета в разделе "Видатки на оборону і безпеку". Оборона - это то, что планируется выделить на министерство обороны, а это те же 136. млрд. гривен, как и в 2019 году. Никакого увеличения нет.

Во вторых. Безопасность - это финансирование МВД, СБУ, СНБО и тому подобных "околобезопастных" структур финансирование которых действительно возрастает на 36,8 млрд. гривен. Особый интерес вызывает увеличение финансирования структуры СНБО на 27 млрд 986 млн грн. (в 16 раз)
Это означает фактически передачу этих средств в полное распоряжение Зеленского и Кс правом самостоятельного решения направлений финансирования этими деньгами.
О чем мы писали тут https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html

Судя по этому основную угрозу своему существованию режим Зеленского видит вовсе не в агрессивной политике РФ, а в протестных настроениях своих граждан, нарастающих с каждым днем. Именно за эти деньги будут нанимать "титушек", проплачивать заказные СМИ, оплачивать "социологические" опросы и т.п.
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Київ їжа магазин,щьо далі,киев шаурма, киев хот дог.Чи як заморившихся від війни.зєбіли. бл...
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Бывший глава администрации президента, юрист Андрей Портнов создал свой Youtube-канал и предложил бывшему президенту Украины Петру Порошенко подписаться на его. Здесь Портнов расписал "дорожную карту" на ближайшие три-четыре месяца для Порошенко. "Мы не имеем против вас ничего личного. Просто вор должен сидеть в тюрьме", - подчеркнул Портнов.
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то чого ж сам портнов досі ще не сидить???? "должен" же !!
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Ладно, пусть Пеца вор. Но Портянка куда хуже вора - он явный и открытый враг Украины, такой же враг, как и его подельники Мертвечук и Юрец Бойко. Такой же, как и беглый Вить Свинохряк.
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Ну хоть порохоботы заработают на 2-3 днях , распостраняя ложь и фейки.
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Ладно, они заработают, а на тебя Зюза очередную зеленую соплю повешает.
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Просто интересно зададут ли ему вопросы по поводу тарифов, много ли украинцев которые выехали на зароботки за рубеж вернулись в Украину, спросят ли с Кобалева и компанию за премии (миллионные в долларах США) не за что... за свои прямые обязанности, и что на его взгляд поменялось в стране за эти пол года, кроме лясим трясим, и будет интересно послушать ответ и ответ должен быть не как у Гончарука по поводу тарифов (решение об этом принимает не только правительство) хотелось бы спросить а кто?, Лично я вижу только одно достижение это освобождение моряков и полит заключённых, это конечно огромное достижение и я его уважаю за это.
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вова не будь козлом - прекращай копировать - фюрера - он то же отвечает на вопросы крепостных
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А точно! Недофюрер ***** проводит такие "пресс-конференции"
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знов мукати буде, як завжди мукає? Чи за нього богДан відповідатиме, як завжди?))
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Правильное решение.Напряжение в обществе нужно снять.Нужно конкретно ответить-влияет или не влияет Коломойский на политические решения.Нужно будет ответить чётче- собирается ли команда Зеленского идтина "мир любой ценой"? Как в команде Зеленского оценивают перспективу дальше сотрудничать с Москвой,если та постоянно увеличивает "цену вопроса"?
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Я тебе уже сейчас скажу, что тебе скажут. А скажут следующее: Коломойский не влияет на Зеленского. Зеленский грудью ляжет за Украину. По Москве они тебе сказали в самом начале, когда предложили торговать с Москвой медийным продуктом. Мол ничего страшного, это только бизнес. Пока затихли, но вывод очевиден. Вопрос не в том, что тебе скажут. Вопрос в том, чему ты поверишь.
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...если он хочет снять напряжение в обществе, ему нужно выйти к людям на Майдан 14 числа на день Защитника Украины и ответить на вопросы там, в присутствии народа. Он же слуга народа. Настоящему гетьману всегда есть что сказать... во время войны. Или, он может только на стадионах корчить из себя смелого парня ???
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запитання ставитимуть "врачі/учітєля", які отримують по 4 тищи зелених зарплатні, студенти, які отримують по 2 тищі баксів стипендії? Чи всім іншим також можна буде долучитися? )))))))))
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Зеля дурак . С начало нужно отрубить якорь ( пересажать мародеров всех мастей ) , а потом заниматься реформами . Или в доле .
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Дурак-то он дурак, но в первую очередь ВРАГ УКРАИНЫ.
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А Мандель рядом будет, чтоб отталкивать задающих не те вопросы?

Продолжает набирать обороты громкий скандал, связанный с встречей главы Офиса президента и ближайшего соратника Владимира Зеленского Андрея Богдана с одиозным русским мафиози Сэмом Кислиным.
О встрече украинские СМИ сообщили накануне: она состоялась во время пребывания их в Нью-Йорке 25 сентября.
Встреча Богдана и Кислина прошла через дорогу от отеля Parker,
где Зеленский провел встречу с представителями еврейской диаспоры США в ресторане "Русская чайная".
"Кислина вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом вызывают на допрос сразу 3 комитета Конгресса.
Его считают эмиссаром русской мафии в США, тесно связанным с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
С 1970-х Кислин плотно работал с Дональдом Трампом. Его первый контракт заключался в том, что он поставил 300 телевизоров в один из отелей Трампа.
Позже Кислин тесно сотрудничал с Руди Джулиани, даже став его советником
При этом встреча была организована с целью возвращения конфискованных денег Виктора Януковича после Евромайдана. "И вот теперь новый поворот, связанный с намерением Кислина вернуть конфискованные миллиарды Виктора Януковича.
Интересно, что это совпало с арестом Пашинского, который и организовал спецконфискацию денег Януковича.
Кислину был запрещен въезд в Украину Службой безопасности Украины. Но Зеленский запрет снял, и в августе 2019 Кислин прилетал в Киев.
Напомним, в ходе визита лидера Украины в США Владимир Зеленский провел встречу с известным миллионером Сэмом Кислиным в районе гостиницы "Паркер Примечательно, что СМИ напрямую связывают Кислина как с украинской, так и российской организованной преступностью. Более того, было даже две встречи: официальная - в гостинице, а другая, конспиративная, - в узком кругу.
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"Кінець епохи кумовства"

По итогам парламентских выборов, от Слуги народа в Раду зашел директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич (39-й номер списка).
Его супруга Наталья училась в одном классе с Зеленским.
В 2017 году она выставила в Facebook фотографии со встречи выпускников, на которой был и Зеленский.
С момента начала работы Рады Завитневич присутствовал лишь на ТРЁХ (!!!) заседаниях.
Это при том, что он Глава комитета по вопросам обороны и национальной безопасности.
Но и на заседания комитета он также не ходит.
Д.Чекалкин
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"...в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market"(с), *****, вы серьезно??? А почему не в "Шаверме у Ашота", блеать???
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Если же реально пропустят не подсадных журналистов, то Зеля опозорится по полной.
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поднатаскали макаку, можно выпускать
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Макаку поднатаскать можно. Этого нет.
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Будьте добры - плюнте ему в харю. А ещё лучше пните в бочину.
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Говорили, что журналисты не нужны. К чему такое буйство демократии?) Похоже на плотную дымовую завесу, способную прикрыть что-то очень серьезное, пока из шляпы будут доставать кролика.
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