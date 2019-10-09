 У четвер Зеленський проведе пресмарафон, відповідатиме на запитання цілий день, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"У четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочнеться пресмарафон з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.
Місце проведення: Kyiv Food Market, вул. Московська, 8.
Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації.
Крім того, повідомляється, що представники ЗМІ зможуть працювати в пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де буде здійснюватися пряма трансляція інтерв'ю.
Марафон транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних акаунтах Офісу Президента.
А слушать надо(((
сколько кафешка за выступление платит??? а 95-й будет? или сольник? (всегда дороже)
То что режим Зеленского лжет беспрерывно - уже ни для кого не новость Режим лжет обо всем, лжет о своих намерениях, лжет о контрабанде, лжет о разведении войск. Там где не хватает фантазии на ложь, в дело идут манипулятивные технологии типа "Верьме мне...", "поверьте нам... " ну т д.
Осоой любовью режима пользуются манипуляции с подменой понятий. Напримет назвать народное возмущение политикой Зеленского - "проплаченными Порошенком акциями", грандиозный провал на международной арене - " ростом авторитетности президента зеленского на Западе" ну т.д.
Следующим вопросом такой подмены понятий с стал вопрос о финансировании оборонной сферы Украины. Премьер министр Гончарук "У публічній площині обговорюється "зрада", що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені. У бюджеті країни на 2020 рік планують збільшити видатки на безпеку і оборону країни до 245,8 млрд гривень"
Очень сложно сказать чего больше в этой фразе - наглой лжи или откровенного дилетантизма.
Во-первых г-н Гончарук цитирует проект бюджета в разделе "Видатки на оборону і безпеку". Оборона - это то, что планируется выделить на министерство обороны, а это те же 136. млрд. гривен, как и в 2019 году. Никакого увеличения нет.
Во вторых. Безопасность - это финансирование МВД, СБУ, СНБО и тому подобных "околобезопастных" структур финансирование которых действительно возрастает на 36,8 млрд. гривен. Особый интерес вызывает увеличение финансирования структуры СНБО на 27 млрд 986 млн грн. (в 16 раз)
Это означает фактически передачу этих средств в полное распоряжение Зеленского и Кс правом самостоятельного решения направлений финансирования этими деньгами.
О чем мы писали тут https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html
Судя по этому основную угрозу своему существованию режим Зеленского видит вовсе не в агрессивной политике РФ, а в протестных настроениях своих граждан, нарастающих с каждым днем. Именно за эти деньги будут нанимать "титушек", проплачивать заказные СМИ, оплачивать "социологические" опросы и т.п.
Продолжает набирать обороты громкий скандал, связанный с встречей главы Офиса президента и ближайшего соратника Владимира Зеленского Андрея Богдана с одиозным русским мафиози Сэмом Кислиным.
О встрече украинские СМИ сообщили накануне: она состоялась во время пребывания их в Нью-Йорке 25 сентября.
Встреча Богдана и Кислина прошла через дорогу от отеля Parker,
где Зеленский провел встречу с представителями еврейской диаспоры США в ресторане "Русская чайная".
"Кислина вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом вызывают на допрос сразу 3 комитета Конгресса.
Его считают эмиссаром русской мафии в США, тесно связанным с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
С 1970-х Кислин плотно работал с Дональдом Трампом. Его первый контракт заключался в том, что он поставил 300 телевизоров в один из отелей Трампа.
Позже Кислин тесно сотрудничал с Руди Джулиани, даже став его советником
При этом встреча была организована с целью возвращения конфискованных денег Виктора Януковича после Евромайдана. "И вот теперь новый поворот, связанный с намерением Кислина вернуть конфискованные миллиарды Виктора Януковича.
Интересно, что это совпало с арестом Пашинского, который и организовал спецконфискацию денег Януковича.
Кислину был запрещен въезд в Украину Службой безопасности Украины. Но Зеленский запрет снял, и в августе 2019 Кислин прилетал в Киев.
Напомним, в ходе визита лидера Украины в США Владимир Зеленский провел встречу с известным миллионером Сэмом Кислиным в районе гостиницы "Паркер Примечательно, что СМИ напрямую связывают Кислина как с украинской, так и российской организованной преступностью. Более того, было даже две встречи: официальная - в гостинице, а другая, конспиративная, - в узком кругу.
По итогам парламентских выборов, от Слуги народа в Раду зашел директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич (39-й номер списка).
Его супруга Наталья училась в одном классе с Зеленским.
В 2017 году она выставила в Facebook фотографии со встречи выпускников, на которой был и Зеленский.
С момента начала работы Рады Завитневич присутствовал лишь на ТРЁХ (!!!) заседаниях.
Это при том, что он Глава комитета по вопросам обороны и национальной безопасности.
Но и на заседания комитета он также не ходит.
Д.Чекалкин