 Поліція на блокпості в Кремінній пропустила активістів, які прямують у Золоте

Про це повідомляє Громадське, передає Цензор.НЕТ.
"Розведення військ у Золотому: на блокпост в Кремінній Луганської прибув лідер "Національного корпусу" і колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький. Групу ветеранів та волонтерів, проїзд яких блокувала поліція, пропустили - вони прямують до місця відведення сил", - повідомляє видання.
Раніше правоохоронці відмовлялися пропускати учасників акції "Останній блокпост", в результаті чого між добровольцями і правоохоронцями сталися сутички, поліцейський один раз вистрілив у повітря.
Згодом правоохоронці почали пропускати цивільний транспорт, включно з учасниками акції. Зараз колона активістів рухається в напрямку Золотого.
прекращай бухать
все больше склоняюсь к мысли что аваков начал свою игру. возможно она направлена на отрезвление вазелина, возможно на захват власти. возможно он играет как раз на вазелина купируя протесты своими людьми.
Войско СМУТУ надумало?
А в друг и на КИЕВ пропустят????))))
Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной.
https://www.facebook.com/taras.hadada.1/videos/2386876671380617/
"Надо, Федя. Надо" (С) "Операция "Ы"
От просто пиристать стрилядь - и УСЬО.
Прааальна ?
Осталось только тебя с семьёй перевезти на ПМЖ туда - и сепарня с кацапнёй враз пиристануть стрилядь и никто гибнуть не будет.
Когда комсомолка (меркель) проводила миграционную политику, даже немцы были против. Вот тогда она потеряла рейтинг, и навегда. В след. году уходит с арены. Политики ценятся, когда выполняют волю народу.
Без отвода мира не будет. Так пусть будет война со смертями украинцев, если народ так хочет. Бо народ сам не знает, чего хочет.
Бик Олексій Vitaliy Korolchenko Ні) Навіть копають екскаваторами траншеї)
Бик Олексій Vitaliy Korolchenko Прямо на кпвв, тому, схоже, для підсилення оборони.
18 ч. ·
Я категорично ПРОТИ відведення військ українською стороною на Донбасі. Після вчорашньої заяви речника Кремля Пєскова про те, що РФ не може забезпечити відведення військ, українські частини ні в якому разі не можуть залишати позиції. Більше того, я запропонував би Станиці Луганській відновити повний контроль над лінією фронта, який там був до початку робіт з ремонту мосту. В Петровському, Золотому, Станиці Луганській з боку противника протягом останнього місяця нагромаджено додаткові сили, зброя, **********. Вони ж не для виставки зібралися! Там сформовано три групи наступального характеру. Сьогодні вірогідність того, що дзеркально розійдуться війська мінімальні, тим більш, що Москва вже заявила про неможливість свого впливу на війська вздовж лінії фронту.