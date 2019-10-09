EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події
  4088  15
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2544) Київська область (1023) смерть (3571)

 Автомобіль на смерть збив двох сестер-близнючок під Києвом, - поліція. ФОТО

У с. Требухів, місцевий житель, рухаючись дорогою на автомобілі, збив двох жінок, які виявилися сестрами-близнючками 1984 року народження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, трагедія сталася біля одного з житлових будинків, неподалік якого постраждалі переходили проїжджу частину в невстановленому місці: "На швидкості на них наїхав автомобіль. Від сильного удару їх відкинуло на кілька метрів, а в автомобіля розбилося лобове скло".

Автомобіль на смерть збив двох сестер-близнючок під Києвом, - поліція 01

"Травми виявилися несумісними з життям. Обидві 35-річні сестри-близнючки загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таксист із пасажиркою не помітив дорожні знаки і влетів у бетонні блоки в Києві. ФОТОрепортаж

Автомобіль на смерть збив двох сестер-близнючок під Києвом, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152973
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Як щоб він курва іхав той іздюк 50 км на годину як книжка пише дівчата були б живі
 показати весь коментар
 
 
на большой скорости отбрасывает не на несколько метров а на десятки.
на самом деле при столкновении с автомобилем скорость не так важна. важно куда пришелся удар и обо что ударились пешеходы потом. Здесь капот замят. значит их не ударом бамперы откинуло а после подсечки они упали на капот а потом уже на дорогу. скорость конечно была не 20 но и не 100
 показати весь коментар
 
 
Eсли он ехал на скорости меньше предельно допустимой - он не виноват, потому что они переходили в неположенном месте.
Если скорость была выше, и/или он был нетрезв - он виновен.
 показати весь коментар
 
 
немного не так. я не про пьянку а про скорость.
виноват то чьи непосредственные действия привели к ДТП. в данном случаи это именно переход в неположенном месте. но сядет именно водитель потому как "управление средством повышенной опасности". конечно если водитель не богуцкая или меладзе.
 показати весь коментар
 
 
Вот в этом-то и беда: закон не защищает человека, даже если человек не нарушил никаких законов. Так нельзя; это такая традиция тянется из СССР.
 показати весь коментар
 
 
Нетрезвость не влияет на вопрос виновен/невиновен, только усугубляет в первом случае.

За исключением бухих лёччиков и диспетчеров.

Жаль што президентам тоже за это ничо не выписывают
 показати весь коментар
 
эта жуткая война на дорогах продолжается... может, пора что-то делать (а не только покупать аэрбасы)...
 показати весь коментар
 
предложения? у меня только одно есть - вставить людям нормальные мозги
 показати весь коментар
 
В данном случае - ничего. Они переходили дорогу там где нельзя.
 показати весь коментар
 
сначала нужно выяснить, где именно переходили. Написано четко "пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте"
 показати весь коментар
 
Надо ломать дороги... нет альтернативы "лежачим" полисмэнам и выпуклым и впуклым
 показати весь коментар
 
Надо ломать дороги... нет альтернативы "лежачим" полисмэнам и выпуклым и впуклым
 показати весь коментар
 
Знаю подібну трагедію коли дві рідні сестри йшли зі святкування Нового року і їх так само насмерть збило авто...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору