 Автомобіль на смерть збив двох сестер-близнючок під Києвом, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, трагедія сталася біля одного з житлових будинків, неподалік якого постраждалі переходили проїжджу частину в невстановленому місці: "На швидкості на них наїхав автомобіль. Від сильного удару їх відкинуло на кілька метрів, а в автомобіля розбилося лобове скло".

"Травми виявилися несумісними з життям. Обидві 35-річні сестри-близнючки загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

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