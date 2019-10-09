 Автомобіль на смерть збив двох сестер-близнючок під Києвом, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
За даними поліції, трагедія сталася біля одного з житлових будинків, неподалік якого постраждалі переходили проїжджу частину в невстановленому місці: "На швидкості на них наїхав автомобіль. Від сильного удару їх відкинуло на кілька метрів, а в автомобіля розбилося лобове скло".
"Травми виявилися несумісними з життям. Обидві 35-річні сестри-близнючки загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.
на самом деле при столкновении с автомобилем скорость не так важна. важно куда пришелся удар и обо что ударились пешеходы потом. Здесь капот замят. значит их не ударом бамперы откинуло а после подсечки они упали на капот а потом уже на дорогу. скорость конечно была не 20 но и не 100
Если скорость была выше, и/или он был нетрезв - он виновен.
виноват то чьи непосредственные действия привели к ДТП. в данном случаи это именно переход в неположенном месте. но сядет именно водитель потому как "управление средством повышенной опасности". конечно если водитель не богуцкая или меладзе.
За исключением бухих лёччиков и диспетчеров.
Жаль што президентам тоже за это ничо не выписывают