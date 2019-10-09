 У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.
"Станом на сьогодні у нас немає проєкту підозри експрезиденту Петру Порошенку. На цьому етапі ми проводимо комплекс слідчих дій для встановлення чи наявності, чи відсутності складу злочину (в діях. - Ред.) високопоставлених чиновників. Оголошення підозри - це не таємний процес, коли ми зберемо відповідні докази і будуть у нас докази саме винуватості - обов'язково про це дізнається суспільство", - сказав він.
А звідки ж вони приходять ?
Чи не з «Центра информационньіх технологий», РФ, СПБ, ул . Оптиков, 4, Корпус, 3 ?
Нє?
На нет и суда нет.
Петя не ходи туда больше, они импотенты.
У Пети по панамским активам движуха идёт
А так все прекрасно 😁
До этого успел часть имущества вывести и переоформить
Просто наблюдатель
за Слугой
@Alisa06129011
Можно,я отвечу? Никак! Оставьте надежды,что Зеленский и его шестерки,а точнее шестерки Коломойского,кого-то из прошлой власти накажут.Будут вешать на Петю дело,за делом,пока Петя не отдаст Коломойскому бабло,которое украл у него,потом дела закроют или просто забудут о них.
Одно из немногих его фото доступных в сети сделано через два года после вступления в должность: на рабочем столе стоят портреты двух Викторов - Януковича и Пшонки.
Нинішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Євромайдану.
Як прокурор району Роман Труба неодноразово позивався до Пустомитівської райради та місцевих сільрад, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.
ЗЕбиллы, чего молчите?
Сбор их может занять год.
"когда мы соберем соответствующие доказательства и будут у нас доказательстаа именно виновности - обязательно об этом узнает общество", - сказал он.
"На этом этапе мы проводим комлекс следственных действий для установления или наличии или отсутствии состава преступления".
Так что не хлебом едины....есть куда поважнее - зрелища !!!