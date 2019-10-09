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Все про:Порошенко (9772) Труба (142) ДБР (545)

 У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба

Директор ДБР Роман Труба завив, що експрезидент Петро Порошенко не є фігурантом кримінального провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

"Станом на сьогодні у нас немає проєкту підозри експрезиденту Петру Порошенку. На цьому етапі ми проводимо комплекс слідчих дій для встановлення чи наявності, чи відсутності складу злочину (в діях. - Ред.) високопоставлених чиновників. Оголошення підозри - це не таємний процес, коли ми зберемо відповідні докази і будуть у нас докази саме винуватості - обов'язково про це дізнається суспільство", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепа, мільярдера Жеваго оголошено в розшук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152967
 
 
 Топ коментарі
 
Щас у 73% дурников закипит в области СЕДАЛИЩА!))))
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пока, пока, пока....иди уже покакай, а то усрешься в штаны зубожилый ЗЕбилоид
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пошел грымчак, пошел пашинский, свыня и свинярчуки на старте
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андрейвладимирыч, ты что-ли? так тебе тоже приготовиться.
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Ха !!! Особенно Пашинский ,, за обычную бытовуху У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 801 .. И то , еле- еле ему пришили .. Для этого понадобился самый ручной суд влады , и самый продажный в Украине .. У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 801 ..
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это начало, за все ответить гнида плешива, за закупки оборонпрома легенды ходят, как мародеры наживались
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да-да. каждый вечер на росканалах ходят. У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 6836
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«лєгєнди» ходят?
А звідки ж вони приходять ?
Чи не з «Центра информационньіх технологий», РФ, СПБ, ул . Оптиков, 4, Корпус, 3 ?
Нє?
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разберутся и обязательно свынячья шайка ответит, за грабежи, мародерство и убийства
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свыня святая? и даже не грабила и не мародерила?
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и не грабили, то называлось реформы! У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 573
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Сьогодні немає - завтра буде.. А там - і до друзяки сірожі пашинського вже на прогріті нари..
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Моніка сьогодні в Київі, в завтра в ростові.
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обязательно будет, свыня ЗА ВСЕ ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ, кровь людская не водица
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ты как тот еврей в окопе! Беня, а какого цвета кровь? коричневая Моня. ой Беня, я весь в крови.
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Ну нет так нет.
На нет и суда нет.
Петя не ходи туда больше, они импотенты.
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Петя пока как свидетель проходит. Пока как свидетель.
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пока, пока, пока....иди уже покакай, а то усрешься в штаны зубожилый ЗЕбилоид
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Нізя щас на свыню наежать.Бо раньше времени(1 января) может свалить
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У Пети арестовали кузню на Рыбальском
У Пети по панамским активам движуха идёт

А так все прекрасно 😁
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У зєбєні теж двіжуха пішла. В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба - Цензор.НЕТ 7020 Води не п'є, а весь час сциться! Дивина!
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Андрей Полтава, ты? 😁 с такими утешениями больше к Пете не ходи, а то опять по роже тебе даст
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Там подозрение в финансовых махинациях, якобы продажа фиктивная
До этого успел часть имущества вывести и переоформить
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и что с того? кузня не его. деньги получены. пусть арестовывают
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Вы в финансовых терминах вообще не понимаете? Ну тогда считайте что все хорошо, ок
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еще одно понимающее. он не фигурант дела, а свидетель.. допросили и отпустили. и все
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та некуда ему валить. его сдадут везде. разве что в Карпаты, с крыивку, или как там оно называется? В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба - Цензор.НЕТ 13 но там сдадут еще быстрее
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святой,благостный, непорочный и блаженнейший петя всегда вне подозрений оттого, шо у него вечно длится сладкая жизнь
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Щас у 73% дурников закипит в области СЕДАЛИЩА!))))
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Просто наблюдатель
за Слугой

@Alisa06129011

Можно,я отвечу? Никак! Оставьте надежды,что Зеленский и его шестерки,а точнее шестерки Коломойского,кого-то из прошлой власти накажут.Будут вешать на Петю дело,за делом,пока Петя не отдаст Коломойскому бабло,которое украл у него,потом дела закроют или просто забудут о них.
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Відпочинуть, і вийдуть в лаврових вінках. Будуть два нових кандидата в президенти. В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба - Цензор.НЕТ 7840
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Еще не вечер посмотрите через какое время они будут на свободе
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А ну-ка Сирожа загляни под свою кровать,- не сидит ли там случайно Коломойский или кто из "шестерок" Зеленского?!
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У вас галлюцинации сходите к психиатру может попустит смотрите на жизнь как она есть а не через розовые очки простите теперь через зеленые
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"На этом этапе мы проводим комлекс следственных действий",Так шо у пети все впередиИсточник: https://censor.net.ua/n3152967
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В Трубі змінився напрямок протягу? З чого б це? А зєбіли так рукоблудили на цю тему,наче Ківа в парламенті. В ГБР нет проекта подозрения Порошенко, - Труба - Цензор.НЕТ 9193
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так два Закона в парламенте про перезагрузку ГБР. У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 5283
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у нас нет проекта )))))))))))) Бурят расстроился. Портной сделает раскрой и будет?
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ета шо палучаєтса- парашенка так нікаво нє абакрал???
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Порох - нет, а вот зебилы уже обворовывают во всю и уже сказали что сильно повысят тарифы и в введут налог на обмен валют 1%
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От только Зеле в штаны насрал, но за это статьи пока нет.
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Поделился схемами вот и нет. А пашинский не захотел и есть. Всё просто - сейчас вообще всё просто.
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Ну шо ж, Труба, видать тебе труба. А если нет, то, ТРУБА ЗЕ.
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Публичной личностью Трубу и правда назвать сложно. Карьеру он начал в 1997 году, работал в прокуратуре Львова и области. Состоянием на 2011-ый год Труба дослужился до прокурора Пустомитовского района Львовщины.
Одно из немногих его фото доступных в сети сделано через два года после вступления в должность: на рабочем столе стоят портреты двух Викторов - Януковича и Пшонки.

Нинішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Євромайдану.
Як прокурор району Роман Труба неодноразово позивався до Пустомитівської райради та місцевих сільрад, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.
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"В ГБР нет проекта подозрения Порошенко"__________буду краток - очень жаль!
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вад - А тобі яке сране діло до нашого Пороха , зебіл проплачений ??
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"сране діло"____________порохобот! сделал бы это, с величайшим удовольствием...на твоего "пороха"!
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Где крики - Барига купил себе свободу потратив заработанные на крови наши деньги!
ЗЕбиллы, чего молчите?
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Пипирка у них выросла дрочить на Пороха.))))))))))
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А вот это зря. Чем быстрее боров отправится вслед за Парашинским, тем спокойнее будет в Украине.
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Нужны железобетонные доказательства.
Сбор их может занять год.
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Максимка - що руськАГА міру ттут дуже хочеться і з пуйлом обніматись - малорос - спокойствіЯ захотів !!!
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"Рузьке мир", ботыра, это, в том числе, воровство, коррупция и ложь. Всё то, что воплощает в себе твой соевый хазяин. Так что
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Максимка, тебя в Золотом заждались. У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба - Цензор.НЕТ 4274
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Абсолютно верное заявление.

"когда мы соберем соответствующие доказательства и будут у нас доказательстаа именно виновности - обязательно об этом узнает общество", - сказал он.
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ну а это абсолютно неверное:

"На этом этапе мы проводим комлекс следственных действий для установления или наличии или отсутствии состава преступления".
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Зе и Бе сидели на Трубе. Зе упало, Бе пропало - кто остался на Трубе?
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Ахтунг, ахтунг. На сайте провокатор «Диарея» под германским флажком.Облегчается на головы украинцам, а затем стучит на тех кому это не нравится.
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Начался новый сериал "посадки".Очень ловко новая власть этим пользуется,отвлекая от Штайнмайера,от протестов,от бюджета, от тарифов, ЗП, пенсий, развлекая своих избирателей,так жаждущих посадок. Все довольны, аплодируют...и ждут...ждут посадок, от которых каждый себя почувствует счастливее и в семье станет благополучнее!
Так что не хлебом едины....есть куда поважнее - зрелища !!!
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