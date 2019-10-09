EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  811  23
Все про:ВР (5877) реформи (1689) Веніславський (6)

 Скорочення кількості депутатів ВР до 300 засновано на непрямих статистичних даних про населення України, - Веніславський

Кількість жителів України істотно скоротилася, тому можна обирати менше народних депутатів.

Про це розповів представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Є непрямі статистичні дані, які дозволяють зробити висновок про реальну кількість населення України. Коли вводили цифру 450, було близько 50 мільйонів, зараз - приблизно 30, плюс-мінус. Тому пропорційна залежність зберігається", - розповів Веніславський.

Він також погодився, що в разі переходу до двопалатного парламенту 300 депутатів буде простіше розділити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції", - представник президента Веніславський про рішення Конституційного Суду

"Крім того, ще історично склалося, коли в епоху національно-визвольної боротьби - це початок ХХ століття - саме передбачалося, що має бути 300 депутатів парламенту незалежної України. Згадайте ще Всеукраїнський референдум 2000 року з приводу реформації системи державного управління. Тобто, в цій цифрі багато складових", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного суду законопроєкт №1017 про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України, який передбачає зменшення конституційного складу парламенту до 300 нардепів і закріплення пропорційної виборчої системи.

Читайте повне інтерв'ю: Представник президента в КСУ Федір Веніславський: "Я не відкидав би й конспірологічної теорії, що закон про люстрацію був потрібен більше не Україні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152966
 
 
 Топ коментарі
 
В 95-м квартале таки не хватило людей...
 показати весь коментар
 
А где сказано, что количество депутатов как-то привязано к численности населения страны? дибилы
 показати весь коментар
 
Я против сокращения. Чем меньше депутатов физически, тем проще с ними договариваться, запугивать или подкупить. Одно дело 226 большинство, другое - 151.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как убавить, а кто же тогда прямо на заседании будет себе мотню руками мять?
 показати весь коментар
 
 
Этого как раз оставят при сокращении.
 показати весь коментар
 
 
В росии 140 МУЛЬОНОВ - 450 ДЕПУТАТОВ (ищо нефть из газом)
ТУТА 35 МУЛЬОНОВ - Х ?
Х = 450 х 35 / 140 = 112 СЛУГ НАРОДА...
 показати весь коментар
 
А що, в кацапстані є депутати?))))) Там тільки сцарь-батьюшка і боляри))))
 показати весь коментар
 
почти што триста спартанцев и все у фермопильского корыта
 показати весь коментар
 
Даже без всяких косвенных данных - сокращайте на
 показати весь коментар
 
 
Однозначно сокращать -- давно пора дармоедов убавить !!!
 показати весь коментар
 
 
А я тоже за сокращение этих паразитов и дармоедов от которых Украине за 28 лет только убытки. Когда я дорвусь до власти то за нищиту и бедность в Украине со всех депутатов всех созывов заберу все зарплаты которые они получили за свои депутатские каденции. Всё до нитки, шоб в назидание потомкам.
 показати весь коментар
 
 
Зеленое монобольшинство в ВР во главе с ватным рыгом Разумковым надо вобще помножить на ноль.
 показати весь коментар
 
и 300 мародеров много, ведь народу и половины нет, что было до независимости,
 показати весь коментар
 
В ВР Украины должны работать 100 экономистов и 100 юристов и ВСЕ - а не юмористы, дрочуны, и подобная шобла...И зар-плату должны получать от принятых законов т.е - если они пошли на благо народа а не олигархов !!! Если нет то накуй с пляжа и набрать новых..
 показати весь коментар
 
300-та?От каждой области достаточно трех человек чтоб было ЗА,Против и Удержался.А решения ВР уже обязаны исполнять внутри областей.
 показати весь коментар
 
А где сказано, что количество депутатов как-то привязано к численности населения страны? дибилы
 показати весь коментар
 
 
Я против сокращения. Чем меньше депутатов физически, тем проще с ними договариваться, запугивать или подкупить. Одно дело 226 большинство, другое - 151.
 показати весь коментар
 
 
На святое замахнулись - на количество "молдаван", закручивающих лампочку.
 показати весь коментар
 
В 95-м квартале таки не хватило людей...
 показати весь коментар
 
 
В парламенті Словаччини 150 депутатів при населенні 5,5 млн. чоловік. - Всі ці "обрізання" - голий і галімий популізм від зелепухів...
 показати весь коментар
 
 
Та скорочуйте, але не кивайте на населення. Скільки депутатів в парламентах Литви, Грузії, Словенії? Згідно ваших розрахунків, від 18 до 4о, так?)))))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору