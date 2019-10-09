 Скорочення кількості депутатів ВР до 300 засновано на непрямих статистичних даних про населення України, - Веніславський

Про це розповів представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Є непрямі статистичні дані, які дозволяють зробити висновок про реальну кількість населення України. Коли вводили цифру 450, було близько 50 мільйонів, зараз - приблизно 30, плюс-мінус. Тому пропорційна залежність зберігається", - розповів Веніславський.

Він також погодився, що в разі переходу до двопалатного парламенту 300 депутатів буде простіше розділити.

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"Крім того, ще історично склалося, коли в епоху національно-визвольної боротьби - це початок ХХ століття - саме передбачалося, що має бути 300 депутатів парламенту незалежної України. Згадайте ще Всеукраїнський референдум 2000 року з приводу реформації системи державного управління. Тобто, в цій цифрі багато складових", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного суду законопроєкт №1017 про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України, який передбачає зменшення конституційного складу парламенту до 300 нардепів і закріплення пропорційної виборчої системи.

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