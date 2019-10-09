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 Політика України
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Все про:Жеваго (14) Труба (142) ДБР (545)

 Екснардепа, мільярдера Жеваго оголошено в розшук

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради, мільярдера Костянтина Жеваго, який був власником банку "Фінанси і кредит". Йому закидають причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це на брифінгу в середу сказав глава ДБР Роман Труба.

"З приводу Жеваго. Ми викликали його в ДБР для отримання підозри, він не з'явився. Тому зараз розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук і отримання рішення суду та рішення його затримати. Зараз його оголошено в національний розшук", - зазначив Труба.

28 вересня перший заступник директора ДБР Ольга Варченко заявила, що Жеваго заочно повідомили про підозру в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та Кредит". Йому закидають ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними джерела "Українських новин", Жеваго не в Україні і не повертався з-за кордону.

Банк "Фінанси та Кредит" збанкрутував у вересні 2015 року.

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Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру ProZorro.Продажі Олексію Мовчану.

Жеваго - один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки становлять близько 1,1 млрд доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152965
 
   
 Топ коментарі
 
Довго чекали, допоки він нарешті покине Україну.
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еще один невиноватый, как свыня и свинярчуки, и как гонтарева, свыни подельница это пропустить могла? никак, со свыней поделился
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Довго чекали, допоки він нарешті покине Україну.
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У нас охота на ведьм-- сначала ждем пока свалят . потом начинаем искать Экс-нардеп, миллиардер Жеваго объявлен в розыск - Цензор.НЕТ 1741
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или роддомы разбомбить, чтобы преступники не рождались
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А чего это Беня вцепился в Юлькин кошелек?

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Ющенко, Януковощ, Порошенко.............................и вдруг !?
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О! А на кого ж він тут всЙО імущЄство залишив? Экс-нардеп, миллиардер Жеваго объявлен в розыск - Цензор.НЕТ 8114
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не переживай ,ПГОК на Voest Alpine работает.
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рядом с ПГОКом, КРАЗ - это пыль для моряка!
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Интересно, его покровители будут за него впрягаться? Без покровительства такое состояние не сделать. Экс-нардеп, миллиардер Жеваго объявлен в розыск - Цензор.НЕТ 5619
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еще один невиноватый, как свыня и свинярчуки, и как гонтарева, свыни подельница это пропустить могла? никак, со свыней поделился
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киностудия им. довженко приступила к съемкам нового сериала трубач жеваго
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+ зеленому. давай теперь лагуна и тимонькина за брокбизнес
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Каждый олигарх это паразит на теле Украины. Каждый олигарх забрал у народа Украины бесплатное образование, медицину и спорт.
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и все успел вывезти? вот незавидная судьба миллиардеров
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Юлин любимчик пошел..........

Бабуля, закурить не найдется???
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У жеваги просто нет телеканалов и карманного шута.
А так би он щас дело откривал на одну бабушку из герцлии)
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Костянти́н Валенти́нович Жева́го (нар. 7 січня 1974, селище Іультин, Чукотський автономний округ, Магаданська область, РРФСР) З 23 листопада 2007 - народний депутат України 6-го скликання від «Блоку Юлії Тимошенко», № 62 в списку. Член Комітету з питань правової політики, член Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. Керівник депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Японією. За весь час роботи Верховної Ради 6-го скликання був присутній лише на 11 засіданнях з 530.[7]
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А ви до нього додому приходили? Може він нікуди і не виїхав.
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