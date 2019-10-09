 Екснардепа, мільярдера Жеваго оголошено в розшук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це на брифінгу в середу сказав глава ДБР Роман Труба.

"З приводу Жеваго. Ми викликали його в ДБР для отримання підозри, він не з'явився. Тому зараз розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук і отримання рішення суду та рішення його затримати. Зараз його оголошено в національний розшук", - зазначив Труба.

28 вересня перший заступник директора ДБР Ольга Варченко заявила, що Жеваго заочно повідомили про підозру в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та Кредит". Йому закидають ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними джерела "Українських новин", Жеваго не в Україні і не повертався з-за кордону.

Банк "Фінанси та Кредит" збанкрутував у вересні 2015 року.

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Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру ProZorro.Продажі Олексію Мовчану.

Жеваго - один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки становлять близько 1,1 млрд доларів.