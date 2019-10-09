 "Формула Штайнмаєра" є медійним продуктом, - Загороднюк

Про це він розповів у Житомирі під час зустрічі "Діалоги про Україну", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця вербальна формула, тому що її ніде написаної немає, є медійним продуктом. Сам Штайнмаєр, а він президент Німеччини, не знає, що таке "формула Штайнмаєра". Він просто назвав якийсь алгоритм, а потім його почали називати формулою", - зауважив Загороднюк.

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Він додав, що цей алгоритм може працювати тільки у випадку захисту наших інтересів, тобто у разі досягнення виведення військ та контролю за кордоном.