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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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 "Формула Штайнмаєра" є медійним продуктом, - Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що "формула Штайнмаєра" стала медійним продуктом, а насправді це алгоритм дій.

Про це він розповів у Житомирі під час зустрічі "Діалоги про Україну", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця вербальна формула, тому що її ніде написаної немає, є медійним продуктом. Сам Штайнмаєр, а він президент Німеччини, не знає, що таке "формула Штайнмаєра". Він просто назвав якийсь алгоритм, а потім його почали називати формулою", - зауважив Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніякої амністії для терористів, які воювали на Донбасі, не буде, - міністр оборони Загороднюк

Він додав, що цей алгоритм може працювати тільки у випадку захисту наших інтересів, тобто у разі досягнення виведення військ та контролю за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152962
 
 
 Топ коментарі
 
І пішла зебільна брехня по селу...
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стопэ
зебилы верещат что эту "формулу" порох еще в 2015 году подписал. как это "ее нет"?
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- Братишки! Как поспали, братишки? Я вам формулу Штангенциркуля принёс!

"Формула Штайнмаєра" є медійним продуктом, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7510
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Посмотрите, что Зеленский говорил до выборов и после выборов про Особый статус - это полностью противоположные позиции! https://www.youtube.com/watch?v=tLYAIEKWjr4
После выборов Зеленского Медведчук укусил похоже.
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Тех, кто продвигает Особый статус, то их должны судить по статье 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Формула Штайнмаера - это Минские договоренности из которых убрали пункты Украины. Минские соглашения - это капитуляция, а Формула Штайнмаера - это полная и безоговорочная капитуляция! Не минские соглашения, ни Формула Штайнмаера - это не должны никогда быть реализованы потому что это 2 кремлевских плана по капитуляции Украины!!!
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