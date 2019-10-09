 "Формула Штайнмаєра" є медійним продуктом, - Загороднюк

Про це він розповів у Житомирі під час зустрічі "Діалоги про Україну", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ця вербальна формула, тому що її ніде написаної немає, є медійним продуктом. Сам Штайнмаєр, а він президент Німеччини, не знає, що таке "формула Штайнмаєра". Він просто назвав якийсь алгоритм, а потім його почали називати формулою", - зауважив Загороднюк.
Він додав, що цей алгоритм може працювати тільки у випадку захисту наших інтересів, тобто у разі досягнення виведення військ та контролю за кордоном.
После выборов Зеленского Медведчук укусил похоже.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.