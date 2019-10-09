 За планом у нас три платні дороги: Львів-Краковець, київська кільцева, Біла Церква-Київ, - Криклій

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Одеську трасу робити зараз автобаном не зовсім актуально. Якщо ми хочемо говорити про якісь платні дороги, концесійні, то у нас є інші ділянки. Наприклад, київська кільцева, була б дуже актуальною. На цій ділянці точно треба щось робити", - повідомив він.
Криклій зазначив, що концесійні платні дороги завжди мають бути альтернативними безкоштовним.
За його словами, у стратегічних планах немає будівництва платної дороги на одеській трасі.
"Ми зараз маємо робити розрахунки з будівництва платних доріг. За планом у нас: Львів-Краковець, київська кільцева, Біла Церква-Київ", - додав міністр.
Пед..ло бородатое!
НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ ПО ПРИКОЛУ?
хай сосуть...
Надо 10-20%..и палку в сраку...
Шо б голова не шаталась от ЗЕ успехов)))
Это иудейский племянник себотаря, заносящий мзду от службы охраны авакову
Такие же тупые бесцветные глаза, козлиная бородка и тусуется на Мельникова в спортзале вместо работы.
Это все кто будут ездить по этим дорогам больше не будут платить
1. Акцыз с бенза на дороги
2. Дорожный налог при покупке авто
???))))
Да 73% дурников!?)))
Нех хлятся по ЧУЖИМ ЗЕМЛЯМ!))))
опять не развитие страны, а чистое шкуродерство
Шоп там могли торговать. Вот в ***** не заедет новая почта, а значит и не продадут там товар и не заплатят налог. Все, обтекаешь совковый биомусор без денюх.
Варвары из слова Речные, они не пользовались дорогами. Рим же просто не вывозил по границам и населению. Погранцы бегали по дорогам и ******* но без толку.
"Вчора, у вівторок, глава адміністрації муніципалітету Лас-Маргарітас в штаті ****** на півдні Мексики Хорхе Ескандон постраждав у сутичці з місцевими жителями. Селяни прив'язали чиновника мотузкою до пікапу і волочили кілька вулиць, поки їх не зупинили співробітники поліції. Про це повідомила радіостанція MVS Noticias, передає УНН.
Приводом для конфлікту послужило невдоволення громадян роботою глави муніципалітету. Відомо, що він обіцяв їм побудувати дорогу, але так і не зробив цього, незважаючи на численні прохання. В ході зіткнень з поліцією в районі Лас-Маргарітас постраждали як мінімум 11 осіб, ще близько 30 селян були затримані.
За даними видання, Ескандон отримав необхідну медичну допомогу, його життю нічого не загрожує."
Или планируется строить новую кольцевую дорогу, параллельно существующей?
а с таким подходом даже платные будут как везде в дырках.
П.С а что денег с растаможки блях не хватило на ремонт дорог?