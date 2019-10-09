 Чернівецька облрада просить президента і ВР роз'яснити суть "формули Штайнмаєра", унеможливити тотальну амністію і не відводити війська з лінії розмежування

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Погляд, дійти згоди в декількох пунктах вдалося не відразу.
Під час розгляду цього питання до депутатів з трибуни звернулися місцеві волонтерки, які закликали раду підтримати звернення до Зеленського.
Після тривалого обговорення та внесення доповнень депутати приступили до голосування.
Однак з першої спроби підтримати не вдалося - деякі депутати вийшли із залу і не встигли проголосувати.
Через деякий час депутати повернулися до цього питання і з другої спроби підтримали звернення. "За" проголосували 33 депутати.
Депутати просять представників центральної влади роз'яснити українському суспільству суть підписаної "формули Штайнмаєра", унеможливити тотальну амністію і не відводити поспішно українські війська з лінії розмежування, передає Чернівецький промінь.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбувалися в інших містах України та закордоном.
В 2019 думали: прогнали Овоща-2 и все, теперь только вперёд, но можно жить спокойно
Наивно было так думать, конечно.
Напруга в суспільстві дуже висока, вистарчить одного пострілу.
Що ж ви накоїли 73%?
А ***** и один сивочолый барыга
Он вообще не идиот. Через год посмотрите, какой Украина прогресс сделает за это время. Тогда вернёмся к разговору, кто идиот 😊
Та робить він свою брудну справу свідомо. Він захоплюється «рускім міром» і путіним. Для нього пітін - це кумир. А українці - хохли, малороси, що повинні бути повернені в стойло.
Одного прегляду 95 кварталу вистарчає, щоб збагнути всі його погляди та цінності. Як він висміює все українське - традиції, мову, культуру, віру. Проте ви не знайдете жодного жарту про путіна, «скрепи», про гундяя ... Лише натяк від Кадирова і він вже просить пробачення та стає на коліна. Відчуваєте різницю?
РФ вже себе відбілила в очах світової спільноти. Після підписання тої клятої формули вона вже не сторона конфлікта, а миротвореця, як Франція чи Германія.
P.S. вчись контролювати емоції, бувай.
Минские были? Да, были. Работали? Работали. Ну так нафига было рушить то, что работало? Нафига было Трампу жопу лизать? Нафига было Европу оскорблять? Гений, блд, международной политики. Просрал все, что мог, и что не мог.
Сидят там и боятся что от корыта их оторвут
На местах по горсоветам остались те же персонажи из 2014
Сепары натовские поддерживают эту гребаную формулу!
У меня простой вопрос, каким местом зеленьіе думали и есть ли у них вообще чем думать?
Подрабатьівают полезньіми идиотами для *****?
Стидобище.