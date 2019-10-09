EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  606  22
Все про:Портнов (115) Труба (142) ДБР (545)

 Жоден слідчий ДБР не причетний до поширення інформації про які-небудь провадження, - Труба про "злив даних" Портнову

Директор державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що в бюро провели внутрішню перевірку можливого витоку інформації, проте не виявили причетності до цього слідчих.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це глава бюро повідомив, відповідаючи на запитання про те, яким чином колишній заступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов швидше повідомляє інформацію щодо проваджень ДБР, ніж саме бюро.

Він зазначив, що допитали 14 слідчих на поліграфі.

"Жоден слідчий не причетний до поширення інформації про які-небудь провадження", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардепка Чорновол повідомила голові ДБР Трубі про його злочин, за який загрожує 3 роки в'язниці. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше колишня народна депутатка Тетяна Чорновол звинуватила директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу в роботі на заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Крім того, вона звернулася до суду з проханням зобов'язати ДБР відкрити за її заявами кримінальні провадження щодо Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152955
 
 
 Топ коментарі
 
Звичайно, бо це ти Портнову все зливаєш, особисто.
 показати весь коментар
 
труба треснутая и забита фекалиями портнова - пованивает. но критиковать его уже нельзя - скоро зепутаты сделают его шефом гестапо с большими полномочиями. а янык вот не додумался..
 показати весь коментар
 
А сама Труба нигде не прохудилась?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Звичайно, бо це ти Портнову все зливаєш, особисто.
 показати весь коментар
 
 
труба треснутая и забита фекалиями портнова - пованивает. но критиковать его уже нельзя - скоро зепутаты сделают его шефом гестапо с большими полномочиями. а янык вот не додумался..
 показати весь коментар
 
 
по лицу морды!..
Вас что культуре обращения не учили?..

 показати весь коментар
 
Секретарша что ли??😁 Помощник следователя? Мало ли в ГБР донов Пэдро
 показати весь коментар
 
Все правильно,не один следователь,это самолично дюймовая Труба делает.
 показати весь коментар
 
 
Іноді краще мовчати ніж говорити. Дай-те йому жуйок по 2 ******
 показати весь коментар
 
 
Ще трохи і трубу засунуть в к-трубу, з якої він виліз
 показати весь коментар
 
 
Про прямую кишку трубу, это как то не культурно будет...
 показати весь коментар
 
Для ****** Работаю! А ЗЕ они там или не ЗЕ это уже не важно...
 показати весь коментар
 
звичайно, недавно портнов анонсував чергову справу проти пєці- і бац дбр відкрило. дбр савсєм не міріонєтка портнова
 показати весь коментар
 
Публичной личностью Трубу и правда назвать сложно. Карьеру он начал в 1997 году, работал в прокуратуре Львова и области. Состоянием на 2011-ый год Труба дослужился до прокурора Пустомитовского района Львовщины.
Одно из немногих его фото доступных в сети сделано через два года после вступления в должность: на рабочем столе стоят портреты двух Викторов - Януковича и Пшонки.
Нинішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Євромайдану.
Як прокурор району Роман Труба неодноразово позивався до Пустомитівської райради та місцевих сільрад, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.
Суди тоді радо підтримували позови прокурора - аж поки Революція Гідності не перемогла. Після чого прокурор Труба раптово відкликав решту своїх позовів. А згодом - звільнився. Якраз напередодні ухвалення закону про люстрацію.
 показати весь коментар
 
 
За заявою Портнова, Труба порушив справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних Сил, в результаті якого відбулося звільнення Слов'янська, Бахмута, Северодонецька… Тобто, мова йде про події літа 2014 року, коли завдяки мобілізації захисників України та безстрашності добровольців була звільнена чимала частина Донбасу, яка зараз живе у відносному мирі, захищена від "бєзпрєдєлу" кремлівського атаманського пекла ДНР і ЛНР
 показати весь коментар
 
 
За заявою Портнова, Труба порушив справу за фактом організації контрнаступу українських Збройних Сил, в результаті якого відбулося звільнення Слов'янська, Бахмута, Северодонецька…
Тобто, мова йде про події літа 2014 року, коли завдяки мобілізації захисників України та безстрашності добровольців була звільнена чимала частина Донбасу, яка зараз живе у відносному мирі, захищена від "бєзпрєдєлу" кремлівського атаманського пекла ДНР і ЛНР
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору