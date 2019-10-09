 Жоден слідчий ДБР не причетний до поширення інформації про які-небудь провадження, - Труба про "злив даних" Портнову

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це глава бюро повідомив, відповідаючи на запитання про те, яким чином колишній заступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов швидше повідомляє інформацію щодо проваджень ДБР, ніж саме бюро.
Він зазначив, що допитали 14 слідчих на поліграфі.
"Жоден слідчий не причетний до поширення інформації про які-небудь провадження", - сказав він.
Нагадаємо, раніше колишня народна депутатка Тетяна Чорновол звинуватила директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу в роботі на заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Крім того, вона звернулася до суду з проханням зобов'язати ДБР відкрити за її заявами кримінальні провадження щодо Портнова.
Вас что культуре обращения не учили?..
кишкутрубу, это как то не культурно будет...
Одно из немногих его фото доступных в сети сделано через два года после вступления в должность: на рабочем столе стоят портреты двух Викторов - Януковича и Пшонки.
Нинішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Євромайдану.
Як прокурор району Роман Труба неодноразово позивався до Пустомитівської райради та місцевих сільрад, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.
Суди тоді радо підтримували позови прокурора - аж поки Революція Гідності не перемогла. Після чого прокурор Труба раптово відкликав решту своїх позовів. А згодом - звільнився. Якраз напередодні ухвалення закону про люстрацію.
Тобто, мова йде про події літа 2014 року, коли завдяки мобілізації захисників України та безстрашності добровольців була звільнена чимала частина Донбасу, яка зараз живе у відносному мирі, захищена від "бєзпрєдєлу" кремлівського атаманського пекла ДНР і ЛНР