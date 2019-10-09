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 72-річний пенсіонер упродовж року розбещував чотирьох підлітків на Сумщині, - поліція

Працівники конотопської поліції та ювенальної превенції з'ясували, що 72-річний пенсіонер, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів, протягом року розбещував чотирьох місцевих хлопців віком 15 та 14 років. Нині у межах кримінального провадження поліцейські готують клопотання про оголошення йому підозри в скоєнні злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Згідно з даними поліції, 72-річний пенсіонер ще восени минулого року запросив одного з місцевих хлопчаків до себе додому, і в розмові запропонував йому певні дії сексуального характеру. Той спочатку відмовився, однак під тиском обіцянок задоволення та грошей – погодився. За якийсь час чоловік попросив хлопця привести до нього й своїх друзів, щедро обіцяючи кожному гроші та подарунки. Відтак, майже рік четверо хлопців час від часу навідувалися до пенсіонера, аж поки на це не звернула увагу одна з жительок вулиці. Вона й повідомила про свої підозри до поліції.

Спочатку хлопці в розмовах з правоохоронцями не визнавали справжньої суті своїх відносин з літнім чоловіком, однак згодом про все розповіли.

Зізнався у всьому і сам підозрюваний – він не заперечує своєї провини, одначе говорить, що все було за "згодою сторін".

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У поліції вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 156 КК України (розбещення… вчинене щодо малолітньої особи…). Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення підозри у скоєнні злочину.

У тому разі, якщо його провину буде доведено, пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років…

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152951
 
 
 Топ коментарі
 
ну дед молоток ! в его то годы пора о вечном думать , а этот о разврате.
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- Яка різниця між педагогами і педофілами?
- Педофіли насправді люблять дітей!
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ну дед молоток ! в его то годы пора о вечном думать , а этот о разврате.
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Та ні, то йому просто зуби перестали заважати любити молодих.
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Меня в 1985-ом 9 мая один ветеран пытался лапать, мне хоть и было 18, но совковое воспитание не позволяло послать дедушку прямым текстом, да и в случае чего органы конечно же поверили бы не мне.
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14-15 лет.. это уже должно варить в голове... это уже не маленькие!
это и к "развращенным" тоже должны быть вопросы...чего-то целый год таскались к пердуну??
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Дівчата не давали, а дєд "брав" -гормони в пцанів зашкалюють, гейпаради своє діло роблять
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Зрозуміло, що огидно для нормальних людей, але коли дітям на кожному кроці пропагують содомію то маєма ось таке в результаті.
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- Яка різниця між педагогами і педофілами?
- Педофіли насправді ******* дітей!
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72-річний пенсіонер упродовж року розбещував чотирьох підлітків на Сумщині
*************
Дєди-пенсіонери шо-то вобщє с ума посходили! )))

72-річний пенсіонер упродовж року розбещував чотирьох підлітків на Сумщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9611
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