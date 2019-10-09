 72-річний пенсіонер упродовж року розбещував чотирьох підлітків на Сумщині, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Згідно з даними поліції, 72-річний пенсіонер ще восени минулого року запросив одного з місцевих хлопчаків до себе додому, і в розмові запропонував йому певні дії сексуального характеру. Той спочатку відмовився, однак під тиском обіцянок задоволення та грошей – погодився. За якийсь час чоловік попросив хлопця привести до нього й своїх друзів, щедро обіцяючи кожному гроші та подарунки. Відтак, майже рік четверо хлопців час від часу навідувалися до пенсіонера, аж поки на це не звернула увагу одна з жительок вулиці. Вона й повідомила про свої підозри до поліції.

Спочатку хлопці в розмовах з правоохоронцями не визнавали справжньої суті своїх відносин з літнім чоловіком, однак згодом про все розповіли.

Зізнався у всьому і сам підозрюваний – він не заперечує своєї провини, одначе говорить, що все було за "згодою сторін".

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У поліції вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 156 КК України (розбещення… вчинене щодо малолітньої особи…). Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення підозри у скоєнні злочину.

У тому разі, якщо його провину буде доведено, пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років…