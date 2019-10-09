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 Політика України
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Все про:Луганщина (1859) Нацполіція (8316) Сили спеціальних операцій (2) Золоте (30) Формула Штайнмаєра (100)

 "Ми отримали команду вас не пропускати в Золоте", - поліція не пропускає колону активістів у місто на мітинг проти "формули Штайнмаєра"

На підтримку мирної акції проти розведення військ у районі села Золоте Луганської області з Києва в ніч на 9 жовтня виїхала колона з ветеранами, активістами, представниками Національного корпусу, журналістами та волонтерами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На першому ж блокпосту в селі Долина поліція з підвищеним інтересом і особливою увагою перевіряла у всіх документи, явно затягуючи час у пошуках причин, які затримали б колону. Хвилин через тридцять пропустили зі словами: "Ми отримали команду вас не пропускати в Золоте".

Наступний блокпост у Кремінній виявився більш підготовленим до зустрічі з колоною. Дві години перевіряли документи й особисті речі журналістів і волонтерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній. ВIДЕО

Несподівано з'ясувалося, що один з представників Національного корпусу перебуває в розшуку. Він був вкрай здивований цією новиною, тим більше, що кілька місяців тому перетинав цей же блокпост і все було в порядку. Чи то через цю причину, чи то через щось інше, але бійців Національного корпусу затримали на блокпосту ще на годину.

Ситуація загострилася, почалася штовханина, в якій один з поліцейських травмувався, інший дав попереджувальний постріл у повітря, пролунав наказ "До бою" ... Дізнавшись про те, що відбувається на блокпосту, сюди негайно приїхав Андрій Білецький.

"Яке завдання поліцейських на блокпосту? Максимально затримати людей, які їдуть на мирний мітинг. Вони якби і дісталися до Золотого, то набагато пізніше проведення акції. І тоді можна було заявити, що ніяких протестів не було. Неадекватна історія! Як новий губернатор бреше, що 95 відсотків людей за відведення військ, так і поліція робить все, щоб не допустити активістів і ветеранів до місця проведення мітингу. Але час ще є", - заявив Білецький.

Цензор.НЕТ триматиме вас у курсі про подальші події.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в с.Петрівському і м.Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському, що було визначено на засіданні ТКГ.

6 жовтня лідер "Нацкорпусу" Білецький разом з ветеранами російсько-української війни прибули в Золоте, де заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. У відеозверненні, опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube, він заявив: "Сьогодні ми тут, усього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українського Золотого", - розповів політик.

При цьому він підкреслив, що ветерани, які в 2014 р взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".

Разом з тим, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському (Луганська обл.) не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

8 жовтня Білецький заявив: "Ветерани залишаться в Золотому, поки влада офіційно не відмовляться від відведення ЗСУ і "формули Штайнмаєра"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152949
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вы поняли. Город сдают сепарам а украинцев не пускают. Вот вам и план Зештанмаера.
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Что при Порохе, что при Зеле гибнет бойцов одинаково. Но при Порохе по 200-300 метров освобождали свою семлю, а при Зеле все отдали...
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Лять. Він або дибіл, або провокатор. Проводити якусь акцію в нп, практично на лінії фронту і який регулярно обстрілюється, Довбоїбізм або провокація.
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От для чого аваков..
Зелений заздалегідь планував державний переворот і тому лишив опального міністра, щоб той допоміг приборкати розгнівану спільноту.
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Зелений заздалегідь планував державний переворот*

больная ты что ли?
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Понятно что не он планировал, он играет роль преЗедента, планировали другие, рыгосволочь всякая с кацапами...
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Если Зелю *перевернут, кто будет презом?
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Коммуняки были, пчеловод был, уголовник был, барыга, клоун тоже, даже трудно себе представить на что способны украинцы в порыве мазохизма, опять какое то гавно?
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Остался один выстрел чтобы был груз 200 и понесется такое .... и Кацапстан будет не при чем и все мировые сми будут говорить - вот видите!!! в Украине гражданский конфликт - снимайте санкции , и армия русни заходит полномаштабно как миротворцы... И ЕС и США не будут против..
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Так это было понятно давным давно, с момента обмена пленными, гда наши лохи согласились на отвод войск. Кремлю выгодны все варианты, а наши дятлы загнали себя в тупик, теперь что ни сделай, будет только хуже.
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Эти идиоты собрались в Золотом в нескольких сотнях метров от сепаров митинг устраивать, одна мина и там мясо будет.
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Видите реально кто устал от войны? Не украинские патриоты а мусора устали от войны. так же устали как в 2014. Нам уже пол года рассказывают по зомбоящику что украинцы устали от войны и нужно договариваться хоть с Чертом хоть с Дьяволом подписать капитуляцию. Только я вижу что устали от войны те кто даже не воевал, мусора, чиновники, олигархи, Мертвечук с Рабиновичем, Путин, артисты и клоуны Зеленского.
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Это все "психологическая война" посмотри в википедии, что это.
Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Психологические операции как война нервов, когда вместо обращения к мышлению, адепты психологической войны обращаются ко всему бессознательному и инстинктивному, что есть в психике человека, проводятся не только в военное, но и в мирное время. Для проведения психологической операции требуется наличие нескольких условий: 1) контроль над информационными потоками как формальными: СМИ, образовательные структуры, социальные сети и т. д., так и неформальными, распространяемые посредством слухов, мнений и т. д. Важную роль здесь играет использование лидеров мнений, оказывающих определяющее влияние на формирование мнения в пределах своей группы. Моделью здесь служит концепция многоступенчатого потока информации. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Все вірно. Це зі старої більшовицької методички часів першої світової, що штики в землю всі по домівках, а потім почали терор. А зоклоун почне проти всіх, хто захищав Україну. Воно вже відновляє торгівлю з парашою для бєні
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Путин при помощи подконтрольных СМИ в Украине ведет психологическую войну и пытается деморализовать население и склонить к прекращению сопротивления.
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Путинские СМИ и лидеры мнений получили задание от Путина рассказывать про мир, который на самом деле означает капитуляцию. То бишь они подменили слово капитуляция - словом мир.
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Пеца требует много крови
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А что говорят сами жители Золотого?Или столичные уроды насрали на их мнение.Возможно этот крестовый поход сперва на недельку расположить в серой зоне где по сей день идут боевые действия а уж потом запускать их в Золотое с протестами?
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Ну по твоим суждениям выходит что ты и случайно зачат где-то под забором или на помойке.
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Хлопці, давайте ви не зачіпатимете предмети жіночої гігієни, тим більше, не коверкатимете.
Придумайте своє. Для себе.
То яйцями своїми всіх задовбуєте, - мало - так ще любите використовувати назви жіночих статевих органів і тулите скрізь наші тампони і прокладки.
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Ну звитяйте,пані.Ані моєї вини,ані моєї заслуги в тому,що я народився з пенісом, немає.
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мрази!
собАкова на ростов вместе с зеЛяй!
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"При Порошенко такого не было"(с)
Ну да, полицаи положили бы просто мордой в грязь.
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Місцева поліція, як і 2014 році чекає *****. Клоун їм пособить.
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ЗЗе команда обосралась и гадит по тихому а где главнокомандующий забился в норку не слышно и не видно какой он трусливый своим молчанием он показал свое лицо трус
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Дай Бог, что бы тебя на передовую взяли, тебя, там точно не хватает. Но, на врядли, такие сученки в тылу воду мутят.
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Я це вже пройшов , черга за тобою "уставшійваєвать " .
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Там де тебе і таких як ти "уставшіхатвайни" не водилось.
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Для меня сейчас больше президент Билецкий, чем Зеленский. Полностью поддерживаю Билецкого и полностью не поддерживаю Зеленского! У Зеленского риторика началась после выборов, как у Медведчука и Зе полностью переобулся! У народа должен появиться инструмент проведения импичмента на случай, если президент в предвыборной компании обманывал народ и после инаугурации начал делать совсем не то, что обещал! И не только инструмент против президента должен быть, а и против Рады, чтобы народ мог отзывать депутатов, которых выбирали для представления интересов, а они обманули и начали заниматься не тем, что обещали и в Англии есть инструмент отзыва депутата и у Украинского народа тоже он должен быть!
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"У народа должен появиться инструмент проведения импичмента ",
У народа є тільки один інструмент: це вулиця або Майдан
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Запреты в Украине ,по -моему,ни к чему хорошему для власти не приводят😂
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Така традиція що процес закінчується в Ростові .
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Вместо сепаров, полиция в ветеранов АТО стрелять будет? Хорошая картинка для кремля. Вчера Скабеева задавалась уже вопросом почему Белецкого и его, как эти твари называют патриотов "нациков" не арестуют Движемся в русле лаптей семимильными шагами Они спят и видят у нас гражданскую войну,а теперешняя наша власть, только этому способствует
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Вовків боятись , то нічого на дискотеку ходити .
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А вам не кажется,что Билецкий сам ищет пиар неприятности,та ещё и людей за собой ведёт.Вопрос,откуда деньги?Узнайте кто мальчонку танцует.
Меньше смотрите росс тв.
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там полюція на блок-постах вже вся з колорацькими лєнтачками
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Украинцы , я не ясновидец, но запомните это : благодаря Монике Зеленски Донбас превращается в Приднестровье-2 . Россия полностью контролирует это территорию , Украина благодаря Монике отводит от Донбаса войска , война прекращается , и благодаря Монике с России снимают санкции. Действия Моники привели до потери Украиной Донбаса . Что надо было делать Монике ? Добивается голубых касок на границе между Россией и Украины!
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а білєцкі не туди пішли - тра до ОПи та брати Зє!біла за хопу
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того козла полицейского, что крикнул к бою, нужно арестовать за разжигание гражданской войны в Украине
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Человек на посту должен выполнять устав караульной службы. Я так командира полка застрелил и мне отпуск дали.
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Ага " Часовой єсть ліцо нєпрікосновєнноє " . В совка статут КС був добре відпрацьований .
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что народец постоянно долбится лбом о грабли, что его избранники мимо граблей никак не проходят
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"Группы ветеранов и активистов действительно задерживались ночью, и сейчас продолжают их задерживать. Но они все же проезжают, потому что нет никаких оснований для задержания мирной акции" © ... подтвердили факт стрельбы на блокпосту в Кременной и сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас туда поехал сам Билецкий, после чего должен вернуться в Золотое.
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Сейчас туда поехал сам Билецкий.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Да вы шо,неужели сам Билецкий туда прибудет. А кто это?
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За что живут так называемые "активисты"? Если во время рабочего дня могут позволить себе подобного рода путешествия?
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Міняй нік на "За кацапію " , попутінськи "справедливий" ти наш .
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Письмо родственицы моей маме,которая уехала из Харькова в Орехово -Зуево (101 км от
москвы)
Доброе утро,Таня.Все что я тебе писала-это не как не влияет на наше мат.положение.Вчера мне Дина по скайпу сказала,что эта девочка и ее подружка,одноклассница Дины купили в Киеве по квартире.Вот тебе и итог.Они за 12 лет проживания в столице Украины с квартирами,а мы через 12 лет бедствуем.Так какая страна возможностей?Обе как и Дина переехали из Харькова в столицу-Киев после института(общепит).Стали работать в сети ресторанов быстрого питания "Мафия".Я как не тужилась не смогла припомнить здесь кого то из приезжих кто честным трудом(не нефть и газ)смогли добиться такого же.И модель с Белоруссии и дизайнер из глубинки все в жопе.Смотри,мои родители переехали на Украину в 1974.Да,не бедные люди) но к 1985 г. у них была еще одна кв.купили румынскую дорогую мебель и построили дачу и папа уже практически должен был купить машину(деньги были))если б не инфаркт.Они поправили свое материальное положение за те же 12 лет.Уточняю,честным трудом как и девочки.Мы за 12 лет честным и неимоверным трудом в жопе!!Значит дело в стране проживания.Сейчас и дом моды Зайцева и все имущ. в суде. Он в больнице!!И ему нечем платить.Смотри у нас ухудшение пошло с 14 года(присоединение Крыма)санкции и стала падать покупательская способность.Через 5 лет мы в **** и Зайцев тоже.Значит политика страны неправильная.И я сейчас трезво думаю и на *** мне Крым!!Если до 14 года я из Москвы моталась на отдых 2-3 раза в год(деньги были),а сейчас НЕ РАЗУ!!Моя подружка из Орехово пенсионерка с пенсией 9 тыс. из них 3500-3800р за квартиру вынуждена в 70 лет ездить на подработку в Москву.Участвует в массовках на передачах и получает за 10ч. 600-700р.У нее бесплатный проезд.Я сегодня утром встала и опять сварила овсянку.И закурила дешевенькие белоруск. сигареты.И у меня сразу мозги встали на место.Надо не лозунги кидать и улицы переименовывать и русских ненавидеть,а утверждать и доказывать,что Украина страна возможностей!!Понимаешь.На примере моей семьи и подруг Дины я это вдруг четко поняла.Да,Дина талант и из Англии заказывают и что!!Она в России прозябает в жопе ,вся в кредитах и долгах.И это страна возможностей!!Нет и нет!!Она не ленива и трудолюбива и что!!Ничего-жопа!!Как я теперь жалею ,что и я переехала с мамой.Ведь жила моя мама на укр. пенсию там безбедно.Мало того нам помогала и высылала.Посмотрю ск. ей российск. дадут и как она будет жить на нее.
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какие митинги в зоне боевых действий, очнитесь.
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Сам "ачнісь" , зєлі вже відводять війська і не буде ніяких бойових дій . Як 8 травня 1945 р.. Так вважає заступник Міністра оборони . Всім зєбулонам начепити "колорадки" в честь здачі України путєну .
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Зєбулоне , тобі берцями помідори притиснуло ? Краще "колорадку" шукай .
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Зєбулоне соєве, тобі берцями помідори притиснуло ? Краще "колорадку" шукай .
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Дядя,войска не отводят,а разводят,при чём, если в течении ...дней не будет применяться оружие.Ты ещё не в Золотом,туда сам БИЛЕЦКИЙ прибудет "Ми отримали команду вас не пропускати в Золоте", - поліція не пропускає колону активістів у місто на мітинг проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7057
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Отводить войска со своей Земли - это предательство в каждом государстве мира!!!
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не хочу судить о формуле "Штармайера", путь ето делают експерты, могу лишь судить об Андрее Билецком, так как живу на Оболони, где у него была депутатская приймальня ( вул. Тимошенко,16 прямо в здании Оболонской администрации). так вот, знаю четко что все залы игровых автоматов на Оболони ежемесячно платят дань за "крышевание", моя знакомая работала в одном из етих залов. Рассказывала следущее (было ето шде-то год назад), ночью ворвались человек 10 в футболках "Нацкорпуса" - отбойным молотком выбили двери, девушка администратор 22 лет получила ногой в живот, охраннику сломали нос, всех положили "мордой в пол", вынесли кассу - где-то 20 000 гривен + разбили несколько мониторов, игроки чудом спаслись через "черный ход". Я согласен что игровых автоматов быть не должно, и игральный бизнес должен быть легализирован. Вопрос другой. Имеют ли права радикалы с "Нацкорпуса осуществлять подобные захваты и брать на себя фукнкции полиции и прокуратуры??? Мне кажется что нет и ето прямой беспредел. П.С. По факту закончилось тем что потребовали енную сумму за "крышу" иначе грозились спалить все нахрен. Вот вам и Билецкий...... и бандитизм в современном виде.
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Билецкий просто красавчик потому что он защищает Украинские земли и Украинские интересы! А зеленский их сдает путину!!!
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Для полиции Донбасса, украинские патриоты- враги. Правильно Билецкий показывает пример патриотам, кто действительно против капитуляции, а кто хочет вернуть мессию взад.
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Похоже зеленский получил указание из кремля и сознательно хочет обострения ситуации, после первого же пострадавшего ветерана в Украине начнется гражданская война, о которой постоянно вещает кремлевский *******.
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Защитникам патриотам запрещают в город заезд, а вате оккупантам разрешают. Вопрос : Зеля гарант конституции и главнокомандующий или латентный ватник и пособник оккупантов. Ответ очевиден, все кроме ваты.
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"Ми отримали команду вас не пропускати в Золоте", - поліція не пропускає колону активістів у місто на мітинг проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8000Ветераны АТО прорвались через блокпост полиции на въезде в Кременное Луганской области.
Около 20 автомобилей участников акции протеста смогли проехать через кордон полиции около 12:40.
Перед этим произошло еще одно силовое противостояние между правоохранителями и участниками акции протеста, когда к блок-посту прибыл бывший нардеп и экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Перед этим сквозь блок-пост проехала колонна военной техники, что в том числе, помогло прорваться и участникам акции протеста. Ветераны АТО направляются в Золотое Луганской области, чтобы препятствовать разведению войск на Донбассе.

https://vk.com/club154163938?w=wall-154163938_35964

Сегодня на блокпосту под Золотым прозвучали первые выстрелы.
"Ми отримали команду вас не пропускати в Золоте", - поліція не пропускає колону активістів у місто на мітинг проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8000 «До бою», - команда полицейским открывать огонь по ветеранам АТО и активам в Кременной, которые направлялись в Золоте Луганской области, чтобы препятствовать разведению войск на Донбассе.
Напомним: Сегодня полиция заблокировала проезд ветеранам АТО, которые ехали в Золотое, чтобы препятствовать разведению войск на Донбассе. В настоящее время полиция остановила на блокпосту 7 больших автобусов, около 15 микроавтобусов и несколько частных машин. Ветераны АТО продолжают прибывать в Луганскую область со всех областей Украины. Объявлена негласная мобилизация среди участников боевых действий.
https://vk.com/club154163938?w=wall-154163938_35916

"Ми отримали команду вас не пропускати в Золоте", - поліція не пропускає колону активістів у місто на мітинг проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8000Полиция, которая заблокировала проезд ветеранам АТО, которые ехали в Золотое, только что открыла предупредительный огонь в воздух.
Под Кременным Луганской области полиция остановила колонну активистов, направлявшихся в Золотое.
Как передает корреспондент 0629 с места события, в настоящее время полиция остановила на блокпосту 7 больших автобусов, около 15 микроавтобусов и несколько частных машин.
Корреспондент 0629 подчеркивает, что люди едут без оружия. Несколько представителей Национального корпуса предприняли попытку блокировать блокпост для того чтобы проехала колонна, полицейские начали стрелять, пока что в воздух. В ответ активисты на одной из машин наехали на ногу полицейскому.
12:00 Сейчас пострадавшего полицейского перенесли на обочину. Есть подозрение, что у него сломана нога.
Полиция не пускает активистов в Золотое под предлогом: "Вас нужно проверять".

https://vk.com/club154163938?w=wall-154163938_35913
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Знову янекові граблі . Щось бєня перемудрив . "Історія вчить тому що вона нічому не вчить" . Дурбецали . Ці постріли розчистять шлях нацкорпусу не до Золотого , а зєлі до Ростова . Аваков на хвилі ???
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Путлер озброївся планом Леніна 1919 року по захопленню УНР. Донецько-кріворізька республіка вже створена ДКР - ******** лугандон ДНР+ЛНР, 8 армія рф та 2 корпуси теж готові, угрупування у Криму. Можна почати "громадянську війну". А далі як казав сам пуйло першими підуть алкаші з дамбасу а ми за ними.
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Поліцаї мабуть хочуть бути битими як беркутята і мріють тікати за перебрик.
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Национального корпуса предприняли попытку блокировать блокпост для того чтобы проехала колонна, полицейские начали стрелять, пока что в воздух. В ответ активисты на одной из машин наехали на ногу полицейскому.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Какие правильные активисты,вот только живут не в Золотом.
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Планы Билецкого и Путина подозрительно похожи.
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