 "Ми отримали команду вас не пропускати в Золоте", - поліція не пропускає колону активістів у місто на мітинг проти "формули Штайнмаєра"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
На першому ж блокпосту в селі Долина поліція з підвищеним інтересом і особливою увагою перевіряла у всіх документи, явно затягуючи час у пошуках причин, які затримали б колону. Хвилин через тридцять пропустили зі словами: "Ми отримали команду вас не пропускати в Золоте".
Наступний блокпост у Кремінній виявився більш підготовленим до зустрічі з колоною. Дві години перевіряли документи й особисті речі журналістів і волонтерів.
Несподівано з'ясувалося, що один з представників Національного корпусу перебуває в розшуку. Він був вкрай здивований цією новиною, тим більше, що кілька місяців тому перетинав цей же блокпост і все було в порядку. Чи то через цю причину, чи то через щось інше, але бійців Національного корпусу затримали на блокпосту ще на годину.
Ситуація загострилася, почалася штовханина, в якій один з поліцейських травмувався, інший дав попереджувальний постріл у повітря, пролунав наказ "До бою" ... Дізнавшись про те, що відбувається на блокпосту, сюди негайно приїхав Андрій Білецький.
"Яке завдання поліцейських на блокпосту? Максимально затримати людей, які їдуть на мирний мітинг. Вони якби і дісталися до Золотого, то набагато пізніше проведення акції. І тоді можна було заявити, що ніяких протестів не було. Неадекватна історія! Як новий губернатор бреше, що 95 відсотків людей за відведення військ, так і поліція робить все, щоб не допустити активістів і ветеранів до місця проведення мітингу. Але час ще є", - заявив Білецький.
Цензор.НЕТ триматиме вас у курсі про подальші події.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в с.Петрівському і м.Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському, що було визначено на засіданні ТКГ.
6 жовтня лідер "Нацкорпусу" Білецький разом з ветеранами російсько-української війни прибули в Золоте, де заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. У відеозверненні, опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube, він заявив: "Сьогодні ми тут, усього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українського Золотого", - розповів політик.
При цьому він підкреслив, що ветерани, які в 2014 р взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".
Разом з тим, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському (Луганська обл.) не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.
8 жовтня Білецький заявив: "Ветерани залишаться в Золотому, поки влада офіційно не відмовляться від відведення ЗСУ і "формули Штайнмаєра"
Зелений заздалегідь планував державний переворот і тому лишив опального міністра, щоб той допоміг приборкати розгнівану спільноту.
больная ты что ли?
Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Психологические операции как война нервов, когда вместо обращения к мышлению, адепты психологической войны обращаются ко всему бессознательному и инстинктивному, что есть в психике человека, проводятся не только в военное, но и в мирное время. Для проведения психологической операции требуется наличие нескольких условий: 1) контроль над информационными потоками как формальными: СМИ, образовательные структуры, социальные сети и т. д., так и неформальными, распространяемые посредством слухов, мнений и т. д. Важную роль здесь играет использование лидеров мнений, оказывающих определяющее влияние на формирование мнения в пределах своей группы. Моделью здесь служит концепция многоступенчатого потока информации. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Пеца требует много крови
09.10.2019 13:44
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Придумайте своє. Для себе.
То яйцями своїми всіх задовбуєте, - мало - так ще любите використовувати назви жіночих статевих органів і тулите скрізь наші тампони і прокладки.
собАкова на ростов вместе с зеЛяй!
Ну да, полицаи положили бы просто мордой в грязь.
https://www.youtube.com/watch?v=tLYAIEKWjr4
У народа є тільки один інструмент: це вулиця або Майдан
Меньше смотрите росс тв.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Да вы шо,неужели сам Билецкий туда прибудет. А кто это?
москвы)
Доброе утро,Таня.Все что я тебе писала-это не как не влияет на наше мат.положение.Вчера мне Дина по скайпу сказала,что эта девочка и ее подружка,одноклассница Дины купили в Киеве по квартире.Вот тебе и итог.Они за 12 лет проживания в столице Украины с квартирами,а мы через 12 лет бедствуем.Так какая страна возможностей?Обе как и Дина переехали из Харькова в столицу-Киев после института(общепит).Стали работать в сети ресторанов быстрого питания "Мафия".Я как не тужилась не смогла припомнить здесь кого то из приезжих кто честным трудом(не нефть и газ)смогли добиться такого же.И модель с Белоруссии и дизайнер из глубинки все в жопе.Смотри,мои родители переехали на Украину в 1974.Да,не бедные люди) но к 1985 г. у них была еще одна кв.купили румынскую дорогую мебель и построили дачу и папа уже практически должен был купить машину(деньги были))если б не инфаркт.Они поправили свое материальное положение за те же 12 лет.Уточняю,честным трудом как и девочки.Мы за 12 лет честным и неимоверным трудом в жопе!!Значит дело в стране проживания.Сейчас и дом моды Зайцева и все имущ. в суде. Он в больнице!!И ему нечем платить.Смотри у нас ухудшение пошло с 14 года(присоединение Крыма)санкции и стала падать покупательская способность.Через 5 лет мы в **** и Зайцев тоже.Значит политика страны неправильная.И я сейчас трезво думаю и на *** мне Крым!!Если до 14 года я из Москвы моталась на отдых 2-3 раза в год(деньги были),а сейчас НЕ РАЗУ!!Моя подружка из Орехово пенсионерка с пенсией 9 тыс. из них 3500-3800р за квартиру вынуждена в 70 лет ездить на подработку в Москву.Участвует в массовках на передачах и получает за 10ч. 600-700р.У нее бесплатный проезд.Я сегодня утром встала и опять сварила овсянку.И закурила дешевенькие белоруск. сигареты.И у меня сразу мозги встали на место.Надо не лозунги кидать и улицы переименовывать и русских ненавидеть,а утверждать и доказывать,что Украина страна возможностей!!Понимаешь.На примере моей семьи и подруг Дины я это вдруг четко поняла.Да,Дина талант и из Англии заказывают и что!!Она в России прозябает в жопе ,вся в кредитах и долгах.И это страна возможностей!!Нет и нет!!Она не ленива и трудолюбива и что!!Ничего-жопа!!Как я теперь жалею ,что и я переехала с мамой.Ведь жила моя мама на укр. пенсию там безбедно.Мало того нам помогала и высылала.Посмотрю ск. ей российск. дадут и как она будет жить на нее.
Около 20 автомобилей участников акции протеста смогли проехать через кордон полиции около 12:40.
Перед этим произошло еще одно силовое противостояние между правоохранителями и участниками акции протеста, когда к блок-посту прибыл бывший нардеп и экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Перед этим сквозь блок-пост проехала колонна военной техники, что в том числе, помогло прорваться и участникам акции протеста. Ветераны АТО направляются в Золотое Луганской области, чтобы препятствовать разведению войск на Донбассе.
https://vk.com/club154163938?w=wall-154163938_35964
Сегодня на блокпосту под Золотым прозвучали первые выстрелы.
«До бою», - команда полицейским открывать огонь по ветеранам АТО и активам в Кременной, которые направлялись в Золоте Луганской области, чтобы препятствовать разведению войск на Донбассе.
Напомним: Сегодня полиция заблокировала проезд ветеранам АТО, которые ехали в Золотое, чтобы препятствовать разведению войск на Донбассе. В настоящее время полиция остановила на блокпосту 7 больших автобусов, около 15 микроавтобусов и несколько частных машин. Ветераны АТО продолжают прибывать в Луганскую область со всех областей Украины. Объявлена негласная мобилизация среди участников боевых действий.
https://vk.com/club154163938?w=wall-154163938_35916
Полиция, которая заблокировала проезд ветеранам АТО, которые ехали в Золотое, только что открыла предупредительный огонь в воздух.
Под Кременным Луганской области полиция остановила колонну активистов, направлявшихся в Золотое.
Как передает корреспондент 0629 с места события, в настоящее время полиция остановила на блокпосту 7 больших автобусов, около 15 микроавтобусов и несколько частных машин.
Корреспондент 0629 подчеркивает, что люди едут без оружия. Несколько представителей Национального корпуса предприняли попытку блокировать блокпост для того чтобы проехала колонна, полицейские начали стрелять, пока что в воздух. В ответ активисты на одной из машин наехали на ногу полицейскому.
12:00 Сейчас пострадавшего полицейского перенесли на обочину. Есть подозрение, что у него сломана нога.
Полиция не пускает активистов в Золотое под предлогом: "Вас нужно проверять".
https://vk.com/club154163938?w=wall-154163938_35913
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Какие правильные активисты,вот только живут не в Золотом.