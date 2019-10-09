 Зеленський не зустрічався з бізнесменом Семом Кисліним у США, - ОП (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили в Офісі Президента.

"Інформація про зустріч, надана російським виданням The Insider разом з українською програмою "Схеми", є фейком", - зазначили в ОП.

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Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Богдан також повідомив, що ніколи не зустрічався з Кисліним і не чинив тиск на суддів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У відповідь на численні запити журналістів радий повідомити, що ніколи не бачив і не спілкувався з американським громадянином Семом Кисліним, ні в США, ні в Україні. Не тиснув на суддів, поважаю журналістів і не п'ю кров малолітніх, незалежно від мови, якою вони розмовляють", - написав він.

Нагадаємо, видання "The Insider" у своєму розслідуванні заявило, що 25 вересня, в ході свого візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним, фірма якого причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Януковича.