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 Зеленський не зустрічався з бізнесменом Семом Кисліним у США, - ОП (оновлено)

Офіс Президента України спростовує інформацію про те, що президент Володимир Зеленський у США зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили в Офісі Президента.

"Інформація про зустріч, надана російським виданням The Insider разом з українською програмою "Схеми", є фейком", - зазначили в ОП.

Також дивіться: Зеленський у Нью-Йорку зустрічався із Семом Кисліним, який причетний до відмивання грошей регіоналами, - The Insider. ФОТО

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Богдан також повідомив, що ніколи не зустрічався з Кисліним і не чинив тиск на суддів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У відповідь на численні запити журналістів радий повідомити, що ніколи не бачив і не спілкувався з американським громадянином Семом Кисліним, ні в США, ні в Україні. Не тиснув на суддів, поважаю журналістів і не п'ю кров малолітніх, незалежно від мови, якою вони розмовляють", - написав він.

Нагадаємо, видання "The Insider" у своєму розслідуванні заявило, що 25 вересня, в ході свого візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним, фірма якого причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Януковича.

Зеленський не зустрічався з бізнесменом Семом Кисліним у США, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152948
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, назівается "не верьге глазам своим", а верьте мне любимому.
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Так у них все на этом построено.

Не верьте подписанному бюджету-2020, а верьте сказкам Гончарука.
Не верьте подписанному документу по формуле Штайнмайера, а верьте сказкам Загороднюка.
Не верьте СМИ США, а верьте сказкам Моники Зеленски.

До выборов было "Не верьте Форбсу и Блумбергу, а верьте Г+Г Коломойского и кацапским СМИ".
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Ага, назівается "не верьге глазам своим", а верьте мне любимому.
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Так у них все на этом построено.

Не верьте подписанному бюджету-2020, а верьте сказкам Гончарука.
Не верьте подписанному документу по формуле Штайнмайера, а верьте сказкам Загороднюка.
Не верьте СМИ США, а верьте сказкам Моники Зеленски.

До выборов было "Не верьте Форбсу и Блумбергу, а верьте Г+Г Коломойского и кацапским СМИ".
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Нет, согласно всей логике - ФОТОШОППП
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случайно в туалете встретились)))))))))
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в самом сообщении уже оправдание содержится "Зеленский не встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным в США"

а где тогда встречался с этим "бизнесменом"?
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ну конечно... вы и до этого всегда правду говорили. как же теперь вам не поверить то...
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а бизнесмен не человек?
почему он не может с ним встречаться?
или, он лишенец?
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О то вже пістуни !)))) А світлини - фотошоп?)) Ой вєй!))
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снято на киностудии в Голливуде! (с)
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Ну хочь так!))) Добре шо не у Москві на Союзмультфільмі)
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- «А святой отец? - подумал он, ехидствуя. - Дурак, - дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».(c)
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Как все просто у Зе - послали накуй с доказательствами и все !!! ...Напомню что американские издания врать никогда не будут - там работает судебная система и за фейки любые издания получают такие штрафы что они становятся банкротами...
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ЗЕлена ганьба уже починає втягувати Україну в міжнародні скандали !
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Починає?? Не смішіть, ми вже по пояс, але ще трохи і вух не буде видно. Чекаємо
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Схемы напрямую спонсируются кремлём.Журналисты -рецидивисты.
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ну да))) кремль от действий бубочки танцует вприсядку
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Ну не встречался так не встречался...
После тарифов, кортежей и формул шаурмаера разве есть люди которые не верят нашему презеденту...
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Наша Моника не такая, она ждала трамвая...
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А оно может теперь обращаться только к оставшейся кучке зебилов? А то, реально, задолбали бредом
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Опаньки...…..

Это типа "я Вам ничего недолжен"?????

Сопля, уходи, ты уже достал своим враньем.
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за три месяца уже и отдавать нечего. Всё раздал Зеленський не зустрічався з бізнесменом Семом Кисліним у США, - ОП - Цензор.НЕТ 7417
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Хе хе, цензор ни разу ни палится распространяя фейки с петигых помоек.... Походу суд за публикацию фото нарика было прикрытием щедрого аванса от соевой манды этому сайтику.
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да... Цензор - сайт соевых порохоботов. Тебе здесь не место
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отдохни на бутылке мокша, сильно пригораешь
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ета парахаскотская падстава! фото фєйк,мамой клянусь
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Интересно что скажет офис Зеленского после того как США предоставят факты встречи Зеленского с бизнесменом Кислиным?
Даже страшно подумать! )))
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Правительство ЗЕ собирается отменить Трудовые Книжки!!!
Теперь украинцы не смогут нигде доказать что они работали много лет и им положена нормальная пенсия.
Чиновники спросят - Чем докажите что вы проработали 35 лет? Документ есть? Нету?!!!... А у нас в компьютере написано что вы проработали только 20 лет и вам не положена стандартная пенсия.
С чем вы пойдете в суд, чтобы доказать что вы проработали 35 лет? Никаких документов у вас не будет.
Понятно куда нас всех загоняют?
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Не все так просто. Каждый налогоплательщик имеет ИНН, по которому предприятия отчисляют налоги. При нынешнем развитии ИТ не должно составить труда получить такую информацию. Трудовые книжки, способствовали круговороту информации в природе
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Чего пристали, разве у просто евреев не могут быть просто еврейские разговоры, просто два еврея встретились на улице и рассказали друг другу пару еврейских анекдотов.
Иначе это какойта халакост и антисемитизм.
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"Коли Зеленський у вересні відвідав Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН, Кіслін мав зустріч із ним та керівником його президентського офісу Андрієм Богданом. «Це була проста ділова зустріч щодо американських інвестицій в Україну та українських інвестицій в американське нерухоме майно», - йдеться у спільному розслідуванні." Голос Америки бреше?https://ukrainian.voanews.com/a/news-ssha-impichment-kislin-tramp-kongres/5116517.html?fbclid=IwAR2V4vY84uGb05rNBFvOBc8qrwFzcQVoh9vvjEa2IFQ08Sro5ZYyuZbed4M
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Кто он такой, этот Сэм Кислин, куда он пошёл? Я, говорит, его в первый раз вижу...
Зеленський не зустрічався з бізнесменом Семом Кисліним у США, - ОП - Цензор.НЕТ 2495 ва
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