 Зеленський не зустрічався з бізнесменом Семом Кисліним у США, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили в Офісі Президента.
"Інформація про зустріч, надана російським виданням The Insider разом з українською програмою "Схеми", є фейком", - зазначили в ОП.
Нагадаємо, видання "The Insider" у своєму розслідуванні заявило, що 25 вересня, в ході свого візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним, фірма якого причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Януковича.
Не верьте подписанному бюджету-2020, а верьте сказкам Гончарука.
Не верьте подписанному документу по формуле Штайнмайера, а верьте сказкам Загороднюка.
Не верьте СМИ США, а верьте сказкам Моники Зеленски.
До выборов было "Не верьте Форбсу и Блумбергу, а верьте Г+Г Коломойского и кацапским СМИ".
а где тогда встречался с этим "бизнесменом"?
почему он не может с ним встречаться?
или, он лишенец?
Аахаха. Вы там определитесь: не встречался вовсе или "почему он не может с ним встречаться?"
После тарифов, кортежей и формул шаурмаера разве есть люди которые не верят нашему презеденту...
Это типа "я Вам ничего недолжен"?????
Сопля, уходи, ты уже достал своим враньем.
Даже страшно подумать! )))
Теперь украинцы не смогут нигде доказать что они работали много лет и им положена нормальная пенсия.
Чиновники спросят - Чем докажите что вы проработали 35 лет? Документ есть? Нету?!!!... А у нас в компьютере написано что вы проработали только 20 лет и вам не положена стандартная пенсия.
С чем вы пойдете в суд, чтобы доказать что вы проработали 35 лет? Никаких документов у вас не будет.
Понятно куда нас всех загоняют?
Иначе это какойта халакост и антисемитизм.