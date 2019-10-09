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Все про:розслідування (1551) Труба (142) Кирило Тлявов (18)

 Убивство 5-річного Кирила Тлявова: ДБР чекає результатів останніх експертиз. Події того дня відновлені похвилинно

Директор ДБР Роман Труба розповів, що розслідування справи Кирила Тлявова зараз на завершальному етапі.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу щодо стану досудового розслідування в кримінальному провадженні ДБР.

За його словами, зараз проводять завершальні слідчі експерименти.

"На завершальному етапі перебуває розслідування вбивства Кирила Тлявова. Ми чекаємо результатів останніх експертиз. Події того дня відтворені і встановлені слідчими ДБР похвилинно", - сказав Труба.

Також читайте: Суд залишив під вартою поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під вартою двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152947
 
 
 Топ коментарі
 
труба, шо там с брониками дефектными?
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тобі вже не відмитись, помийна труба
вали у відставку
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"В ноябре мы надеемся, что ГБР закончит досудебное расследование", - сказал он, добавив, что события этого дня воспроизведены следователями ГБР поминутно, или вероятней всего постаканно.
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тобі вже не відмитись, помийна труба
вали у відставку
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Труба, этим должен заниматься простой слидчий, простой прокурор, простой судья, районного уровня. И виновные должны давно сидеть. А не пиариться на всю страну.
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Мусоров засадят однозначно,но это не крупные рыбы,а вот Пеца посадить за выдворение Саакашвили нужно
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Шо ЗЕня поделился с 73% дурников 5 ой партией колумбийского угля?))))
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За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
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В ЕВРОПЕЙСКИХ СУДАХ СЛУШАЮТСЯ ДЕЛА, касающиеся лишения гражданства и ПОХОЖИЕ НА СЛУЧАЙ СААКАШВИЛИ. Самое известное из них связано с доктором Янко Роттманом.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ. Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, решение о выдаче ему паспорта сразу же аннулировали. В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯНЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. Сейчас оно позволяет безусловно аннулировать гражданство, которое получено обманным путем.
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Саакашвили втратив громадянство, бо під час заповнення документів на отримання українського громадянства написав, що не має судимості, а насправді мав - по ньому кілька тяжких справ у Грузії
Власти Грузии предостерегает украинских коллег: Саакашвили - человек, который лжет на каждом шагу... И будут поднимать вопрос об экстрадиции Саакашвили.
Власти Грузии раскритиковала возвращение в Украину скандально экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Там заявили, что вопрос об экстрадиции Саакашвили из Украины на родину вновь будет возобновлено. Об этом заявил член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария.
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Ага справа вже на завершальному етапі а зброї так і не найдено.
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а шо значить "нєосторожнойє"??? Це шо - вони дрова рубали, і сокира злетіла на хльопчика??? Вони ж стріляли із незареєстрованої вогнепальної зброї в житловій зоні. І яке тєлєсне поврєждєнійє, якшо дитина не вижила??? До суду дійде тільки стаття за ***********, а відпустять за відсутністю складу злочину - і бил лі тот мальчік???
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