 Убивство 5-річного Кирила Тлявова: ДБР чекає результатів останніх експертиз. Події того дня відновлені похвилинно

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу щодо стану досудового розслідування в кримінальному провадженні ДБР.

За його словами, зараз проводять завершальні слідчі експерименти.

"На завершальному етапі перебуває розслідування вбивства Кирила Тлявова. Ми чекаємо результатів останніх експертиз. Події того дня відтворені і встановлені слідчими ДБР похвилинно", - сказав Труба.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.