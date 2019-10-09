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Все про:Верховний Суд (445) законопроект (798) Веніславський (6)

 У Верховному Суді вдвічі більше суддів, ніж у таких інстанціях інших країн, тому президентський законопроєкт передбачає скорочення, - Веніславський

У Верховному Суді України вдвічі більше суддів, ніж у вищих судових інстанціях інших країн, тому ухвалений у першому читанні законопроєкт №1008 передбачає їхнє скорочення вдвічі.

Про це розповів представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я спеціально, коли доповідав у ВР цей законопроєкт, попросив помічників – вони підготували статистику стосовно кількості суддів у вищих судових інстанціях у різних країнах світу. Так от, найбільше суддів – у касаційних судах Франції, там 120 чоловік. Але при тому, який рівень розвитку Франції, а який рівень розвитку України. У нас – 193 судді. Знову ж таки, повертаючись до матеріального забезпечення, – воно вище, ніж у деяких країнах Європи", - заявив Веніславський.

Він зазначив, що законопроєктом №1026 уряд суттєво розвантажив роботу Великої палати Верховного Суду.

"Тому що дуже великий масив справ, які туди зараз заходять, про визначення юрисдикції касаційного суду, і проблемні питання повторюються", - зазначив Веніславський.

При цьому скорочення суддів планується за допомогою повторного конкурсу на зазначені посади.

Відповідаючи на запитання про те, чому в законопроєкті щодо скорочення суддів не прописані критерії відбору, Веніславський зазначив: "Напевне, тому, що насамперед потрібно було вирішувати нагальні проблеми щодо переформатування ВККС. Тому що це – орган, який фактично гальмував судову реформу і розвиток судової влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища кваліфікаційна комісія скасувала конкурс на 220 посад суддів у місцевих судах

Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1008.

Документом, зокрема, передбачено скорочення складу Верховного Суду до 100 осіб (зараз працює 192 судді), зміна правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повним перезавантаженням цього органу і звуженням гарантій незалежності суддів.

Також пропонується поширити люстрацію на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади щонайменше рік у період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року. Відповідні зміни будуть внесені в закон про очищення влади.

Також читайте: Запропоновані зміни можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич про судову реформу Зеленського

Наприкінці вересня Верховний Суд звернувся до президента і Верховної Ради з пропозицією отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту № 1008 і провести консультації із судовою гілкою влади.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, а також посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловили стурбованість ухваленням у першому читанні проєкту закону №1008 про діяльність органів суддівського управління, який передбачає реформу судової системи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152945
 
 
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Чем больше судей в суде, тем труднее ими управлять и договариваться? Узурпация, теперь уже судебной ветви власти продолжается. Узеленского очень плохо кончат В Верховном Суде вдвое больше судей, чем в таких инстанциях других стран, поэтому президентский законопроект предусматривает сокращение, - Вениславский - Цензор.НЕТ 8064
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Наоборот, надо добавить, да должен быть судьей каждый безработный, каждый порохоидиотик и .............
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Конституционный суд- тоже под сокращение с Люстрацией и новым отбором.
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80 % поставить к стенке
20% будет качественно и быстро работать
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От бестолковый! Так в других странах нет такого количества дел для рассмотрения!
Одна налоговая, своим желанием насчитывать штрафов для выполнения негласного плана, заставляет предпринимателей после проверки поголовно обращаться в суд.
И почти все они доходят до Верховного!!!
Сократите налоговую и других проверяющих, и введите ответственность за липовые начисления/санкции - тогда можно и судей сократить!
В 2019 г. ВС рассматривает дела 2014 года.............
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все просто. тре обмежити функції верховного суду, бо тоді справу привату бєні не виграти ніяк. тож вова старається. тай на біду вр то один з найвдаліших прикладів реформ пєці...отже счітай йому гаплик
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