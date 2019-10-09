 У Верховному Суді вдвічі більше суддів, ніж у таких інстанціях інших країн, тому президентський законопроєкт передбачає скорочення, - Веніславський

Про це розповів представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я спеціально, коли доповідав у ВР цей законопроєкт, попросив помічників – вони підготували статистику стосовно кількості суддів у вищих судових інстанціях у різних країнах світу. Так от, найбільше суддів – у касаційних судах Франції, там 120 чоловік. Але при тому, який рівень розвитку Франції, а який рівень розвитку України. У нас – 193 судді. Знову ж таки, повертаючись до матеріального забезпечення, – воно вище, ніж у деяких країнах Європи", - заявив Веніславський.
Він зазначив, що законопроєктом №1026 уряд суттєво розвантажив роботу Великої палати Верховного Суду.
"Тому що дуже великий масив справ, які туди зараз заходять, про визначення юрисдикції касаційного суду, і проблемні питання повторюються", - зазначив Веніславський.
При цьому скорочення суддів планується за допомогою повторного конкурсу на зазначені посади.
Відповідаючи на запитання про те, чому в законопроєкті щодо скорочення суддів не прописані критерії відбору, Веніславський зазначив: "Напевне, тому, що насамперед потрібно було вирішувати нагальні проблеми щодо переформатування ВККС. Тому що це – орган, який фактично гальмував судову реформу і розвиток судової влади".
Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1008.
Документом, зокрема, передбачено скорочення складу Верховного Суду до 100 осіб (зараз працює 192 судді), зміна правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повним перезавантаженням цього органу і звуженням гарантій незалежності суддів.
Також пропонується поширити люстрацію на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади щонайменше рік у період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року. Відповідні зміни будуть внесені в закон про очищення влади.
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Наприкінці вересня Верховний Суд звернувся до президента і Верховної Ради з пропозицією отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту № 1008 і провести консультації із судовою гілкою влади.
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, а також посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловили стурбованість ухваленням у першому читанні проєкту закону №1008 про діяльність органів суддівського управління, який передбачає реформу судової системи.
20% будет качественно и быстро работать
Одна налоговая, своим желанием насчитывать штрафов для выполнения негласного плана, заставляет предпринимателей после проверки поголовно обращаться в суд.
И почти все они доходят до Верховного!!!
Сократите налоговую и других проверяющих, и введите ответственность за липовые начисления/санкции - тогда можно и судей сократить!
В 2019 г. ВС рассматривает дела 2014 года.............