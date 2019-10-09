 ГПУ не розслідувала справу Пашинського 2,5 року, двічі вона закривалася, - Труба

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.
За його словами, ГПУ забрала справу Пашинського і не розслідувала її 2,5 року. Він зазначив, що В'ячеслав Хімікус, який дістав кульове поранення, не був визнаний потерпілим, і з ним не провели слідчий експеримент.
"Це справа резонансна не тому, що там є прізвище відомого народного депутата, а тому, що народний депутат стріляв у людину, яка протягом 2,5 року не була визнана навіть потерпілим", - додав Труба.
Директор ДБР також припускає, що "кваліфікація справи Пашинського буде змінена".
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
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Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.
"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.
Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".
Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
впечатление - боязливый мальчик...
не мог накуй журналистку послать с ее тупыми вопросами... (не помню из какого СМИ)