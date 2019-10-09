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Все про:Пашинський (270) Труба (142) ДБР (545)

 ГПУ не розслідувала справу Пашинського 2,5 року, двічі вона закривалася, - Труба

Генеральна прокуратура України двічі закривала справу стосовно колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який 31 грудня 2016 року під час конфлікту на дорозі поранив з пістолета чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

За його словами, ГПУ забрала справу Пашинського і не розслідувала її 2,5 року. Він зазначив, що В'ячеслав Хімікус, який дістав кульове поранення, не був визнаний потерпілим, і з ним не провели слідчий експеримент.

"Це справа резонансна не тому, що там є прізвище відомого народного депутата, а тому, що народний депутат стріляв у людину, яка протягом 2,5 року не була визнана навіть потерпілим", - додав Труба.

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Директор ДБР також припускає, що "кваліфікація справи Пашинського буде змінена".

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.

"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.

Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152944
 
 
 Топ коментарі
 
Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом в среду, 9 октября, сообщают Українські Новини со ссылкой на ГБР.
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Не поможет,кричи свободу Парашенку
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Просто представьте сами ситуацию! Ночью на глухой дороге у вашу жену угрожает изнасиловать выпивший гопник(что кстати ни кто не отвергает учитывая веселую биогрфию "пострадавшего"), затем бьет вас бутылкой поголове!!! Что вы будете делать? Морали читать? Уговаривать будете не сильно жену насиловать?
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Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом в среду, 9 октября, сообщают Українські Новини со ссылкой на ГБР.
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Труба отрабатывает у Портнова холуйские гроши.
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труба посадит пашинского- гнойную гниду, мародера со свынячьей шайки
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И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях... (с)
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Юга студирует английский,подтачивает ,ему нужно будет при пошиве перчаток на зоне
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этош картавая помойка усралась и уехала навроди учить англицкий, а казино то крышевал
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скоро вся шайка мародеров, пришедшая на крови, сядет, свыня готовся, грымчак и пашинский уже на месте
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каравул, страна вставай, сырожу уже ********** и атминетили, арганизм не принимает, памагите
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Дело в отношении Портнова когда будет ? По нему 110-я статья давно плачет.
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тебе и твоему хозяину 5 лет всей полноты власти мало было???
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пока портнов- друг народа, помогает свинятину на нары спровадить
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Он там имеет гораздо больше шансов оказаться.
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посмотрел его прессуху...
впечатление - боязливый мальчик...
не мог накуй журналистку послать с ее тупыми вопросами... (не помню из какого СМИ)
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Просто представьте сами ситуацию! Ночью на глухой дороге у вашу жену угрожает изнасиловать выпивший гопник(что кстати ни кто не отвергает учитывая веселую биогрфию "пострадавшего"), затем бьет вас бутылкой поголове!!! Что вы будете делать? Морали читать? Уговаривать будете не сильно жену насиловать?
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Ты на каникулах или сбежал от санитаров:? И откуда аврийский пистоль у этого ублюдка?
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Странно да? Когда Плешинский руководил комитетом ....Сдал падла Крым с Турчиновым, Тягнибоком, Яйценюком...............Небось секретныые награды от Кремлядей имеют и попаолнение Панаских счетов.
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Мин обороны и МВД могут согласно закона, тем более как Главе АП, зам секретаря СНБО!
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Ну так Луценко как карманная шестерка Пети по его указанию хоронил все невыгодные дела.
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Ранил мужика в сраку и такое резонансное дело,а то что годами обворовывал страну и на прямую причастен к взрывам ,,Мототов, где погибли люди все *****...
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Навіть якщо це і політичне переслідування, все одно так цьому мудаку і треба.
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